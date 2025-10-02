Un conductor de autobús que siente que arruinó su vida tiene una segunda oportunidad cuando debe guiar un bus escolar que transporta a niños y a su maestra hacia un lugar seguro a través del incendio más mortal en la historia de California en “The Lost Bus” (“A través del fuego” en español), película de Apple TV+ dirigida por Paul Greengrass. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

El drama de supervivencia escrito por Brad Ingelsby y Paul Greengrass cuenta con un elenco conformado por Matthew McConaughey, America Ferrera, Yul Vazquez, Ashlie Atkinson, Levi McConaughey, Kay McCabe McConaughey, Kate Wharton, Danny McCarthy, Spencer Watson, Nathan Gariety y Gary Kraus.

“THE LOST BUS”, ¿ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA REAL?

“A través del fuego” está basada en el libro de no ficción “Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire” de Lizzie Johnson, publicado en 2021. La novela se centra en el incendio de Camp Fire de 2018, considerado el más mortal en la historia de California.

Kevin McKay (Matthew McConaughey) debe salvar a un grupo de niños a su maestra de un terrible incendio en la película "The Lost Bus" (Foto: Apple TV+)

¿DE QUÉ TRATA “THE LOST BUS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV+, en “The Lost Bus”, “un padre perseverante (Matthew McConaughey) lo arriesga todo para rescatar a una maestra entregada y a sus estudiantes de un incendio peligroso”.

Por lo que he visto en el tráiler, Kevin McKay se arrepiente de los errores que cometió en su vida y siente que es demasiado tarde para segundas oportunidades. No obstante, cuando se entera que la supervivencia de un grupo de niños y su maestra dependen de él está decidido a llevarlos a salvo con sus respectivos padres.

¿CÓMO VER “THE LOST BUS”?

“The Lost Bus” se estrenará el viernes 3 de octubre de 2025 en Apple TV+, por lo tanto, para ver el nuevo drama de supervivencia solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

Anteriormente, “A través del fuego” tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025 el 5 de septiembre de 2025 en la sección Presentaciones Especiales. El 19 de septiembre de 2025, empezó su estreno limitado en algunos cines de Estados Unidos.

TRÁILER DE “THE LOST BUS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE LOST BUS”

Matthew McConaughey como Kevin McKay

America Ferrera como Mary Ludwig

Yul Vazquez como Ray Martinez

Ashlie Atkinson como Ruby

Levi McConaughey (Matthew’s son) como Shaun McKay

Kay McCabe McConaughey (Matthew’s mother) como Sherry McKay

Kate Wharton como Jen Kissoon

Danny McCarthy como McKenzie

Spencer Watson como Hopkins

Nathan Gariety

Gary Kraus como Sheriff Thomas

America Ferrera asume el rol de Mary Ludwig y Matthew McConaughey asume el rol de Kevin McKay en la película "The Lost Bus" (Foto: Apple TV+)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE LOST BUS”?

“The Lost Bus”, que cuenta con Jamie Lee Curtis, Jason Blum, Brad Ingelsby y Gregory Goodman como productores, tiene una duración de 130 minutos, es decir 2 horas y 10 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “THE LOST BUS”?

La fotografía principal de “The Lost Bus”, producida por las compañías Apple Studios, Blumhouse Productions y Comet Pictures, comenzó el 1 de abril de 2024 en Ruidoso, Nuevo México.

