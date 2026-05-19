En lugar de una cuarta temporada de “The Mandalorian”, los fanáticos de la franquicia “Star Wars”, volverán a ver a sus personajes favoritos, Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu, en una película que llegará a los cines de Estados Unidos el 22 de mayo de 2026 y un día antes a algunos paises de Latinoamérica. En “The Mandalorian and Grogu”, el famoso cazarrecompensas y a su aprendiz deben cumplir una misión encargada por la Nueva República: rescatar a Rotta el Hutt a cambio de información valiosa sobre un objetivo importante.

La película dirigida por Jon Favreau y coescrita por Favreau y Dave Filoni se ambienta un tiempo después de los eventos de la tercera temporada de la serie de Disney+ y muestra que la Nueva República se enfoca que cazar a los señores de la guerra imperiales que quedan dispersos por la galaxia. Mientras que los protagonistas se involucran en un conflicto a gran escala que el Imperio ha estado planeando en las sombras.

Además de Pedro Pascal, “The Mandalorian and Grogu” cuenta con las actuaciones de Martin Scorsese, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White, Steve Blum, Matthew Willig, Hemky Madera, Jonny Coyne, Myles Humphus, London Stubblefield, Christopher Alan Robinson, Portia D. Harris y Evan Shafran.

"The Mandalorian and Grogu", la nueva película de la franquicia "Star Wars" protagonizada por Pedro Pascal, cuenta con Kathleen Kennedy, Jon Favreau, Dave Filoni y Ian Bryce como productores (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

¿CUÁNDO ESTARÍA DISPONIBLE “THE MANDALORIAN AND GROGU” EN STREAMING?

Por supuesto, aún es muy pronto para conocer la fecha de estreno de “The Mandalorian and Grogu” en streaming. Lo único seguro es que llegará a Disney+, donde por lo pronto puedes encontrar las tres primeras temporadas de la serie protagonizada por Pedro Pascal y que forma parte del universo de “Star Wars”.

No obstante, debido a los antecedentes del estudio y de la franquicia podemos hablar de una fecha estimada. Considerando las 17 películas de 2025 distribuidas por Marvel Studios, Pixar, Searchlight Pictures, 20th Century Studios, Walt Disney Animation Studios y Walt Disney Studios, el promedio en que llegan a la plataforma de streaming es de 100 días.

Por lo tanto, “The Mandalorian y Grogu” podría estar disponibles en Disney+ a finales de agosto de 2026. Sin embargo, el historial de Lucasfilm sugiere que los fans tendrían que esperar un poco más. Por ejemplo, “Star Wars: El ascenso de Skywalker” tardó 136 días en llegar a la plataforma de streaming.

También es importante considerar que esto último fue porque Lucasfilm decidió estrenar la película el 4 de mayo de 2020, fecha especial para los fans de “Star Wars”. Esta vez no hay una celebración o festival cercano, así que, “The Mandalorian y Grogu” no debería tardar tanto, a inicios de septiembre de 2026 podría ser la fecha indicada.

¿CUÁNDO SE LANZARÁ “THE MANDALORIAN AND GROGU” EN FORMATO DIGITAL?

Tampoco se ha anunciado la fecha de lanzamiento digital de “The Mandalorian y Grogu”, pero sin duda la opción de comprarla o alquilarla a través de las principales plataformas de vídeo bajo demanda estará disponible antes de su llegada a streaming. Probablemente, esté disponible alrededor de julio o agosto de 2026.

¿DE QUÉ TRATA “THE MANDALORIAN AND GROGU”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “The Mandalorian and Grogu”, “el malvado Imperio ha caído, y los señores de la guerra imperiales permanecen dispersos por la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo aquello por lo que luchó la Rebelión, cuenta con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu”.

Sigourney Weaver interpreta a la Coronel Ward en "The Mandalorian and Grogu", nueva película de la franquicia "Star Wars" (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

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