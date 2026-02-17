Gracias a la serie “The Mandalorian”, muchos fans del universo “Star Wars” pudieron disfrutar de una estupenda historia de ciencia ficción, aventuras y acción. Y, ahora, ese proyecto que nació en Disney+ da el salto a la pantalla grande con “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, una película que marca el regreso de la franquicia a las salas después de varios años y que promete una nueva misión para Din Djarin (Pedro Pascal) y su aprendiz en plena reconstrucción de la galaxia. Así, si te preguntas exactamente de qué trata la cinta, qué muestra el tráiler y cuándo podrás verla en el cine, esta nota es para ti.

Vale precisar que este es el primer largometraje de “Star Wars” que llega a la pantalla grande desde “The Rise of Skywalker” (2019). Es decir, es el primer estreno cinematográfico de la saga en unos siete años.

Y este retorno viene liderado por Jon Favreau, creador de “The Mandalorian”, que aquí dirige el filme y firma el guion junto con Dave Filoni, el actual copresidente de Lucasfilm.

¿DE QUÉ TRATA “THE MANDALORIAN AND GROGU”?

La historia de “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” se sitúa tras la caída del Imperio, en un momento en el que los restos de los antiguos mandos imperiales siguen operando en la sombra.

En estas circunstancias, el todavía frágil y joven gobierno de la Nueva República recurre al legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y a su pequeño aprendiz Grogu para proteger aquello por lo que luchó la Rebelión.

Así, la misión del dúo consiste en enfrentarse a estos señores de la guerra dispersos mientras la galaxia intenta reorganizarse.

Y, por supuesto, Din debe seguir cuidando a Grogu frente a quienes quieren controlarlo, mientras surgen viejos enemigos y nuevas amenazas.

MIRA EL TRÁILER DE “THE MANDALORIAN AND GROGU”

El siguiente avance combina planos de acción espacial, enfrentamientos en tierra y momentos más íntimos entre el mandaloriano y su compañero, reforzando la idea de que veremos una aventura muy propia del séptimo arte... pero conectada con el arco de la serie.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE MANDALORIAN AND GROGU”?

Tal como mencioné previamente, Pedro Pascal regresa como Din Djarin, el Mandaloriano, acompañado de Grogu, nuevamente realizado mediante una combinación de animatrónica y efectos visuales digitales.

En el elenco principal, también se suman:

Sigourney Weaver como Ward , coronel y líder de los Adelphi Rangers de la Nueva República.

, coronel y líder de los Adelphi Rangers de la Nueva República. Steve Blum como Garazeb “Zeb” Orrelios , capitán lasat de la Nueva República y antiguo miembro de la tripulación del Ghost.

, capitán lasat de la Nueva República y antiguo miembro de la tripulación del Ghost. Jeremy Allen White como la voz de Rotta el Hutt , hijo del difunto señor del crimen Jabba el Hutt. Como muchos recordamos, esta es un personaje perteneciente al canon animado de la saga.

, hijo del difunto señor del crimen Jabba el Hutt. Como muchos recordamos, esta es un personaje perteneciente al canon animado de la saga. Jonny Coyne como un señor de la guerra imperial, líder de una facción de los restos del Imperio Galáctico.

¿CÓMO VER “THE MANDALORIAN AND GROGU”?

“Star Wars: The Mandalorian and Grogu” llega a los cines de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica : jueves 21 de mayo del 2026

: jueves 21 de mayo del 2026 Estreno en Estados Unidos y España: viernes 22 de mayo del 2026

Por lo tanto, para disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "The Mandalorian and Grogu", película del director Jon Favreau que explora géneros como la ciencia ficción y la acción (Foto: Lucasfilm)

