Desde su estreno, “The Morning Show” ha sido más que un simple drama televisivo que puedes encontrar en cualquiera de las plataformas digitales que existen hoy en día (y sí que hay muchas). Esta producción ha sido también una mirada reflexiva a los medios de comunicación en tiempos como los que hemos vivido en las últimas décadas. Y es que, temporada tras temporada ha sabido integrar crisis reales — como #MeToo, la pandemia, el asalto al Capitolio— dentro de sus tramas, lo que la hace sentir cercana, urgente y, en especial, real.

La temporada 4 llega casi dos años después de los hechos del final de la tercera entrega, ubicándose alrededor de la primavera de 2024. En este nuevo ciclo, el canal ficticio UBA se ha fusionado con NBN y eso abre un montón de preguntas: ¿cómo se redefinen los medios cuando cambian los dueños? ¿Cuándo los intereses corporativos se mezclan con la verdad? ¿cuándo la información puede ser manipulada? Hay conspiraciones, deepfakes, cubrimientos empresariales, y toda la responsabilidad que acarrea informar en un país polarizado.

Eso sí, aunque el show aborda lo político, no tocará directamente la elección presidencial de 2024. Según Mimi Leder, directora y productora ejecutiva, esta temporada termina justo antes de eso. No quieren entrar en campaña política nada más, sino en lo que se vive alrededor de ella: la desinformación, el papel de la tecnología, de los poderes corporativos, de quién decide qué es verdad.

Hasta ahí, la cuarta temporada de “The Morning Show” promete muchísimo, pero para que sea un éxito no solo basta con tener buenas ideas o una historia bien estructurada y que genere interés. También es sumamente importante contar con un increíble elenco de actores, al que le sobre talento y muchísimas ganas para triunfar con el mencionado formato. En ese sentido, ahora te presento a los actores y los personajes que le dan vida a esta cuarta temporada. Algunos ya los conoces de antes, otros se suman para agitar la trama.

ACTORES Y PERSONAJES EN “THE MORNING SHOW 4”

Jennifer Aniston como Alex Levy

Alex Levy sigue siendo una de las figuras centrales. Es copresentadora del noticiero matutino (“The Morning Show”) y ahora se enfrenta a nuevos desafíos tras la fusión UBA‑NBN. Tiene que lidiar con presiones corporativas, éticas, decisiones difíciles sobre qué se revela, qué se oculta.

Jennifer Aniston es la protagonista de la historia. Ella interpreta a Alex Levy, conductora del noticiero de las mañanas (Foto: Apple TV+)

Reese Witherspoon como Bradley Jackson

Bradley también vuelve, rompiendo estructuras y cuestionando su rol. En temporadas anteriores ya vimos su lucha personal y profesional, su sentido de integridad en un espacio mediático muchas veces corrupto o manipulador. En la temporada 4 se encuentra en un lugar diferente, con consecuencias de lo que pasó antes, y con una mirada hacia temas como la verdad, la confianza y la responsabilidad.

Reese Witherspoon interpreta a Bradley Jackson, la otra conductora del noticiero (Foto: Apple TV+)

Billy Crudup como Cory Ellison

Cory es una pieza clave institucional: CEO de UBA, siempre lidiando con la línea fina entre lo empresarial, lo periodístico y lo ético. Su personaje permite explorar los conflictos de poder dentro de los medios, porque muchas veces uno quisiera pensar que estos solo buscan la verdad, pero acá vemos cómo los intereses, las finanzas, los ratings pesan y mucho.

Billy Crudup como Cory Ellison en la serie "The Morning Show" (Foto: Apple TV+)

Mark Duplass como Chip Black

Chip (Charles “Chip Black”) es el productor ejecutivo de “The Morning Show”. Es quien está detrás de cámaras, tomando decisiones narrativas, lidiando con crisis de producción, egos, tiempos, expectativas y demás. Tiene un rol agotador pero vital: es el punto medio entre lo artístico, lo comercial y lo ético.

Mark Duplass hace de Chip Black, el productor ejecutivo del noticiero (Foto: Apple TV+)

Greta Lee como Stella Bak

Stella Bak me parece una de las adiciones más interesantes de temporadas previas, y en la 4 refuerza su posición de liderazgo. Como presidenta de UBA, su rol obliga a enfrentar con Alex las tensiones del poder, quién manda, qué se sacrifica, qué se revela. Stella representa esa cara de la corporación mediática que muchas veces no se ve, pero que mueve muchísimos hilos.

Greta Lee interpreta a Stella Bak (Foto: Apple TV+)

Karen Pittman como Mia Jordan

Mia es una productora, trabajadora, inteligente, que ha crecido a lo largo de la serie. Siempre ha sido de las que hacen que todo funcione detrás de cámaras, y en esta temporada su carga emocional será grande: responsabilidad con su equipo, lealtades, dilemas entre lo profesional y lo personal.

Karen Pittman como Mia Jordan en la serie "The Morning Show" (Foto: Apple TV+)

Nicole Beharie como Christine Hunter

Chris Hunter apareció para quedarse en la temporada 3, y su rol como presentadora le dio visibilidad dentro de la redacción y al público. En esta nueva temporada sigue allí, enfrentando lo que implica ser portavoz de información, lidiar con lo que se espera de ella y lo que puede dar.

Nicole Beharie como Christine Hunter en la serie "The Morning Show" (Foto: Apple TV+)

Nestor Carbonell como Yanko Flores

Yanko, el meteorólogo del show, tiene siempre una presencia que equilibra tensiones, pero también aporta, a mi parecer, humanidad y momentos de alivio. En un entorno tan cargado, personajes como él permiten respirar un poco.

Nestor Carbonell como Yanko Flores, el presentador del clima en la serie "The Morning Show" (Foto: Apple TV+)

William Jackson Harper como Ben

Ben será el jefe de deportes (“Head of Sports”) de la cadena. Es un rol con visibilidad, y en un momento en que los deportes también están entreverados con política, derechos, opiniones públicas, y más. Su personaje puede servir para explorar cómo un segmento del noticiero aparentemente “menos político” también debe posicionarse.

William Jackson Harper como Ben, el jefe de deportes en "The Morning Show" (Foto: Apple TV+)

Boyd Holbrook como Brodie

Brodie es un podcaster o conductor de un talk show provocativo. Esa entrada representa el choque entre el periodismo tradicional y los nuevos espacios de opinión, influencers, voces que muchas veces funcionan fuera de regulaciones o estándares periodísticos, pero que tienen gran alcance. Brodie va a sacudir la calma del newsroom.

Boyd Holbrook interpreta a Brodie, un podcaster provocativo de las redes sociales (Foto: Apple TV+)

Otros actores que completan el talentoso elenco:

Jon Hamm como Paul Marks

Marion Cotillard como Celine Dumont

Jeremy Irons como Martin Levy

Aaron Pierre como Miles

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.