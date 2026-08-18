Por supuesto, “Jujutsu Kaisen” es el anime de Mappa más popular y exitoso de los últimos años, pero no es el único título por el que destaca este estudio de animación. “Chainsaw Man”, “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, la segunda temporada de “Vinland Saga” y la cuarta temporada de “Shingeki no Kyojin” (“Attack on Titan”) son otras de sus series influyentes del estudio que destaca especialmente por sus intensas escenas de acción, tramas oscuras y una calidad visual sobresaliente.

Aunque Mappa está enfocado en sus proyectos más exitosos como la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” y la segunda entrega de “Chainsaw Man”, no significa que deje de lado otras producciones y no apueste por nuevas historias. De hecho, está trabajando en una película anime dirigida por Sunao Katabuchi, conocido por “En este rincón del mundo”.

Se trata de “The Mourning Children”, que fue anunciada en 2023 durante el Mappa Stage y que se ambienta en el Kioto del siglo X, durante el periodo Heian, y muestra una perspectiva cruda y oscura de la época, marcada por epidemias de peste, cadáveres y niños abandonados.

"The Mourning Children" se ambienta en una ciudad sumida en la oscuridad por epidemias, con calles llenas de muertos y niños en situación de abandono (Foto: Mappa)

¿DE QUÉ TRATA “THE MOURNING CHILDREN”?

De acuerdo con la descripción de “The Mourning Children”, “la película transcurre en Kyoto durante el período Heian (el siglo X) en Japón. Decenas de miles de muertos, alcantarillas llenas de cadáveres, niños abandonados en las montañas y grupos de perros salvajes vigilando atentamente fuera de la ciudad.

La elegante imagen del período Heian se ha reflejado en muchas obras literarias y artísticas, pero la nueva obra de Katabuchi nos remonta al Kyoto de hace mil años, cuando la ciudad estaba sumida en la oscuridad debido a las reiteradas epidemias de peste.”

“The Mourning Children”, que se estaba produciendo inicialmente bajo el sello de CONTRAIL (estudio que fue absorbido por MAPPA), sigue a Nagiko, personaje inspirado en la histórica escritora japonesa Sei Shōnagon. La nueva película anime se centra en su vida y en las dificultades que enfrentaron las mujeres durante esa época.

Además, la nueva película promete explorar los matices emocionales reales detrás de los escritos literarios de la autora: el duelo cotidiano, la resiliencia y la búsqueda de pequeños momentos de belleza en medio de una sociedad que se desmoronaba.

TRÁILER DE “THE MOURNING CHILDREN”

FECHA DE ESTRENO DE “THE MOURNING CHILDREN”

“The Mourning Children” aún no tiene una fecha de estreno confirmada, pero los reportes de producción de su equipo creativo apuntan a algún momento del 2027. Por lo pronto, solo queda esperar el anuncio oficial.

A mediados de agosto de 2026, se confirmó que la película anime fue seleccionada para participar en el Festival de Animación BIAF de Corea del Sur. Lo que es una buena señal, ya que significa que su estreno está cada vez más cerca.

EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE “THE MOURNING CHILDREN”

Director y Guion Original: Katabuchi Sunao

Co-Dirección: Uratani Chie

Dirección de Animación: Ando Masashi

Dirección de Arte: Kaneko Yuji

Música: Senju Akira

Productor: Otsuka Manabu

Producción de Animación: CONTRAIL

"The Mourning Children" incluirá a figuras históricas del entorno cortesano de la escritora, confirmándose los personajes de Koretada, Tokinaka, Chikatada y Takaie (Foto: Mappa)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí