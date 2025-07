“The Naked Gun” (“Agárralo como puedas” en España y “¿Y dónde está el policía?” en Latinoamérica) regresa con una nueva película. Akiva Schaffer se encarga de la dirección y el guion junto con Dan Gregor y Doug Mand, a partir de una historia original de Seth MacFarlane. Esta vez, Frank Drebin Jr. (Liam Neeson), el hijo del teniente Frank Drebin (Leslie Nielsen) es el protagonista. Pero ¿qué otros actores conforman el reparto principal de la comedia de acción?

La cuarta película de la saga y secuela de “The Naked Gun 33⅓: The Final Insult” (1994) cuenta con Seth MacFarlane y Erica Huggins como productores, tiene una duración de 85 minutos y su su fotografía principal se realizó entre el 6 de mayo y el 28 de junio de 2024 en Atlanta.

Además de Liam Neeson, “The Naked Gun” cuenta con las actuaciones de Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Kevin Durand, Danny Huston, Liza Koshy, Cody Rhodes, CCH Pounder y Busta Rhymes. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de la hilarante franquicia?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE NAKED GUN”

1. Liam Neeson como Frank Drebin Jr.

Liam Neeson, que en los últimos años apareció en películas como “Unknown”, “Non-Stop”, “Run All Night”, “The Commuter”, “Cold Pursuit”, “Honest Thief”, “The Marksman”, “The Ice Road”, “Blacklight”, “In the Land of Saints and Sinners” y “Absolution”, interpreta al teniente Frank Drebin Jr., el hijo del personaje de Liam Neeson. Al igual que su padre, debe resolver un peligroso caso y en proceso causará un poco de caos.

Liam Neeson da vida al teniente Frank Drebin Jr., quein investiga un nuevo caso en la comedia de acción "The Naked Gun" (Foto: Paramount Pictures)

2. Pamela Anderson como Beth

Pamela Anderson, que participó en “The People Garden”, “Baywatch”, “The Last Showgirl”, “Match Game”, “Heathrow: Britain’s Busiest Airport” y “The Hills: New Beginnings”, asume el papel de Beth, una mujer que recurre a Frank para que resuelva el crimen de su hermano.

Beth (Pamela Anderson) le pide ayuda al teniente Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) en la comedia de acción "The Naked Gun" (Foto: Paramount Pictures)

3. Paul Walter Hauser como Ed Hocken Jr.

Paul Walter Hauser, conocido por ser Larry Hall en la miniserie “Black Bird”, Stingray en la serie de Netflix “Cobra Kai”, y por su reciente participación en “The Fantastic Four: First Steps”, da vida al capitán Ed Hocken Jr., el compañero de Frank Drebin Jr.

Paul Walter Hauser interpreta al capitán Ed Hocken Jr. y Liam Neeson interpreta al teniente Frank Drebin Jr. en la comedia de acción "The Naked Gun" (Foto: Paramount Pictures)

4. Kevin Durand como Sig Gustafson

Kevin Durand, que fue parte de “The Strain”, “Dark Angel”, “Lost”, “Locke & Key”, “X-Men Origins: Wolverine”, “Resident Evil: Retribution”, “Legion”, “Robin Hood”, “The Butterfly Effect” y “Kingdom of the Planet of the Apes”, interpreta a Sig Gustafson en “The Naked Gun”. Se trata del criminal que trabaja para Richard y debe vigilar a Frank.

Kevin Durand asume el papel de Sig Gustafson, un criminal que trabaja para Richard, en la película "The Naked Gun", dirigida por Akiva Schaffer (Foto: Paramount Pictures)

5. Danny Huston como Richard Cane

Danny Huston, que en los últimos años apareció en películas como “Wonder Woman”, “Game Night”, “The Professor”, “Angel Has Fallen”, “Traveling Light”, “Across the River and into the Trees”, “Life Upside Down” y “The Dead Don’t Hurt “, da vida a Richard Cane, el jefe del grupo criminal que el protagonista persigue.

Kevin Durand interpreta a Sig Gustafson y Danny Huston interpreta a Richard Cane en la película "The Naked Gun", dirigida por Akiva Schaffer (Foto: Paramount Pictures)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Naked Gun”:

Liza Koshy como Detective Barnes

Cody Rhodes como Bartender

CCH Pounder como Chief Davis

Busta Rhymes como Bank Robber

Michael Bisping como himself

Eddy Yu como Detective Park

Moses Jones como Nordberg Jr.

“Weird Al” Yankovic

¿DE QUÉ TRATA “THE NAKED GUN”?

De acuerdo con la descripción oficial de “The Naked Gun”, “tras infiltrarse en una insólita reunión y descubrir que el general Idi Amin no ha muerto, el teniente de policía Frank Drebin es nombrado encargado de seguridad de la Reina Isabel II de Inglaterra.”

¿CÓMO VER “THE NAKED GUN”?

Originalmente, el estreno de “The Naked Gun” en Estados Unidos estaba previsto para el 18 de julio de 2025, pero se retrasó hasta el 1 de agosto. Pero a los cines de Latinoamérica llegará un día antes, el 31 de julio.

