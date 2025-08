Si estás tan intrigado por esta nueva versión de “The Naked Gun”, de Paramount, protagonizada por Liam Neeson como el teniente Frank Drebin Jr.—hijo del icónico Frank Drebin de Leslie Nielsen—entonces ponte cómodo. He estado leyendo reseñas y te diré: los críticos están hablando fuerte y claro. Tras su estreno del 1 de agosto de 2025 en EE. UU., ya hay consenso sobre si este legado de comedia logra revivir o se queda en un chiste gastado.

Dirigida por Akiva Schaffer, parte del trío cómico de “The Lonely Island”, junto a Seth MacFarlane y producida por Paramount, esta cuarta entrega llega 30 años después de “Naked Gun 33⅓: The Final Insult” (1994). El guion fue escrito por Schaffer con Dan Gregor y Doug Mand, en un intento claro de honrar el estilo absurdo creado por Zucker-Abrahams-Zucker. Y desde ya, medios como Rotten Tomatoes, Metacritic, The Hollywood Reporter, Vanity Fair, etc, han publicado sus primeras impresiones.

Aquí te desgloso las opiniones según lo que más se repite en los críticos:

El póster de "The Naked Gun", comedia ya disponible en los cines de Estados Unidos (Foto: Paramount Pictures)

LO QUE ESTÁ DICIENDO LA CRÍTICA

1. Aprobación mayoritaria: diversión y nostalgia en alto porcentaje

En Rotten Tomatoes, la película actualmente tiene una calificación de 93%, la más alta de toda la franquicia, superando incluso al original de 1988, que tenía 88%.

Metacritic le otorga un 78%, también en la zona de rango favorable.

Críticos como Richard Lawson de Vanity Fair la llaman un “delight tonto y desquiciado” que “honra en gran medida” al original.

Desde The Hollywood Reporter, David Rooney destaca que tanto Neeson como Pamela Anderson tienen química suficiente para sostener el humor, y que hay suficientes gags inspirados para mantener entusiasmado a un público deseoso de comedia.

2. Comparativa con el original: ¿llena expectativas?

The Independent y What to Watch coinciden en que Anderson supera incluso el banquete cómico del reboot, y que sigue el manual de la comedia sin sentirse copia barata para nuevas audiencias.

Boston.com lo define como la comedia más divertida del 2025, con un guion cargado y ritmo dinámico en sus 85 minutos.

Liz Shannon Miller en Consequence celebra la película como prueba de que las comedias siguen mereciendo verse en cines, gracias a su humor frenético y elenco que se entrega sin reservas.

3. Críticas más cautelosas: ritmo y fidelidad al espíritu original

Rolling Stone y Houston Chronicle señalan que el ritmo decae en el tercer acto, con chistes que empiezan a sentirse forzados y una trama criminal algo abarrotada.

The Atlantic opina que la película no alcanza la “brillantez singular” de las originales de Nielsen, aunque sí celebra que ofrece comedia amplia en tiempos de blockbusters dominantes.

Peter Bradshaw en The Guardian lanza un veredicto certero: “Es divertida, desechable, olvidable y disfrutable”, sin pretensiones más allá de la risa rápida.

4. Interpretaciones de reparto: Neeson versus Nielsen y la revelación de Anderson

Liam Neeson es considerado un reemplazo audaz: aporta seriedad dramática que se convierte en humor seco, pero rara vez llega a la comicidad natural que tenía Leslie Nielsen.

Pamela Anderson ha sido elogiada por su sincronización cómica impecable y por brillar como nunca en una comedia, incluso eclipsando al protagonismo masculino en algunos momentos.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.