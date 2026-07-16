Dirigida, escrita y producida por Christopher Nolan, “The Odyssey” (“La Odisea” en español) es la esperada película épica basada en el poema griego homónimo de Homero. La cinta narra el arduo viaje de 10 años del rey Odiseo (Matt Damon) para regresar a su hogar en Ítaca tras la sangrienta Guerra de Troya. Mientras su esposa Penélope (Anne Hathaway) y su hijo Telémaco (Tom Holland) se enfrentan a un grupo de pretendientes arrogantes que buscan quedarse con el trono, el protagonista se enfrenta a la ira de los dioses y a monstruos mitológicos como el cíclope Polifemo, las sirenas y la ninfa Calipso.

El largometraje que presenta una narrativa no lineal con saltos en el tiempo para explorar la psique del protagonista cuenta con un elenco principal conformado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, John Leguizamo y Benny Safdie, entre otros.

“The Odyssey”, que profundiza en la culpa posguerra, la fragilidad de la memoria y la deconstrucción de la masculinidad, se estrena en Estados Unidos el 17 de julio de 2026, mientras que a los cines de Latinoamérica llega el jueves 16 de julio. Por lo tanto, la crítica especializada ya tiene un veredicto.

Anne Hathaway como Penélope, la esposa de Odiseo y la madre de Telémaco, en la película "The Odyssey", producida por Emma Thomas y Christopher Nolan (Foto: Universal Pictures)

LO QUE DICE LA CRÍTICA ESPECIALIZADA SOBRE “THE ODYSSEY” DE CHRISTOPHER NOLAN

Como suele suceder con las obras de Christopher Nolan, la mayoría de los críticos se han rendido ante el apartado técnico. “La Odisea” es la primera película filmada en su totalidad con cámaras IMAX de 70mm, por lo tanto, varios elogian el uso de efectos prácticos y decorados reales (en lugar de pantallas verdes) para dar vida a los monstruos y barcos.

La crítica especializada ha calificado a “The Odyssey” como una obra maestra de la épica cinematográfica, incluso, algunos consideran que se trata de uno de los mejores estrenos del 2026. De hecho, Robbie Collin de The Telegraph le otorgó la máxima puntuación y la describió como “una máquina de película extraña, temible e innovadora”.

En la plataforma Rotten Tomatoes, el largometraje producido por Emma Thomas y Christopher Nolan debutó con un histórico 98% de aprobación. Cifra que supera a “The Dark Knight” (94%) y a la ganadora del Oscar “Oppenheimer” (93%).

La decisión de Nolan de usar un lenguaje contemporáneo y acentos norteamericanos son algunos de los detalles que la crítica ha cuestionado. Otros lamentaron que Nolan recortara personajes femeninos clave del poema original.

Matt Damon interpreta a Odiseo y Zendaya interpreta a Atenea en una escena de la película "The Odyssey", dirigida por Christopher Nolan (Foto: Syncopy Production / Universal Pictures / Wildside)

Amy Nicholson de Los Angeles Times

“Nolan se niega a temblar ante el canon. Empuñando unas tijeras poderosas, recorta y reinterpreta a Homero y un poco de Virgilio para transformar los textos clásicos en su tipo de relato: uno centrado en la memoria, la identidad, el genio destructivo y el deslizamiento del tiempo”.

Peter Bradshaw de The Guardian

“Esta es una película con una ambición apasionante, audacia, seriedad, generosidad y estilo. Hay algunos momentos un tanto exagerados en los diálogos, sí, pero incluso estos están aplicados con gran maestría”.

Guy Lodge de Variety

“Hay tanto que sentir a nivel sensorial que la película se sale con la suya con su frialdad ligeramente distante y penetrante; salimos con la sensación de haber estado en el infierno y haber regresado, y de una manera emocionante”.

David Rooney de The Hollywood Reporter

“Si bien La Odisea es irregular y no está a la altura de la solidez y la complejidad intelectual de Oppenheimer, se ve realzada por el elenco deslumbrantemente carismático”.

Courtney Howard de Fresh Fiction

“Es una auténtica clase magistral de cine, sobrecogedora, impresionante e impecablemente compuesta, repleta de interpretaciones conmovedoras y una maestría excepcional.”

Moira MacDonald de Seattle Times

“Magníficamente filmada por el director de fotografía Hoyte van Hoytema… quien captura el azul imposible del mar, la inmensidad sobrecogedora del caballo de Troya varado en la playa, la sombra aterradora de un monstruo en la oscuridad.”

David Gonzalez de The Cinematic Reel

“Es raro encontrar una superproducción que respete a su público, lo desafíe emocionalmente y lo deje completamente maravillado ante lo que el cine es capaz de lograr.”

Kathia Woods de Cup of Soul

“En un texto original donde las mujeres poseen un auténtico poder narrativo, ver tanto talento reducido a un mero adorno escénico se siente como una oportunidad perdida que Nolan ya debería haber superado.”

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