“The One Piece” sigue generando muchísima expectativa antes de su lanzamiento y ahora lo hace gracias a un dato que revela el nivel de exigencia detrás del proyecto. Y es que la nueva adaptación de “One Piece” se presenta como una de las apuestas más ambiciosas del anime reciente, sobre todo si consideramos cuánto tiempo le tomó a Wit Studio acercarse al estilo visual del consagrado mangaka Eiichirō Oda. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que “The One Piece” retoma la historia de la saga de ‘East Blue’ en una versión reimaginada que nos regresa a los inicios de la aventura de Luffy y los Sombrero de Paja.

En ese sentido, la propuesta busca condensar las primeras entregas del manga original en una serie muy cuidada a nivel visual.

Por lo tanto, se trata de una producción diseñada como puerta de entrada tanto para fans veteranos como para quienes se acerquen por primera vez a este universo.

¿CUÁNTO TARDÓ WIT STUDIO EN REPLICAR EL ESTILO DE EIICHIRŌ ODA EN “THE ONE PIECE”?

De acuerdo con las declaraciones de Kyoji Asano, director de animación y diseñador de personajes de “The One Piece” en Wit Studio, compartidas a través de la cuenta especializada @animeupdates en X, el equipo necesitó alrededor de dos meses de trabajo intensivo para estudiar y practicar el trazo de Eiichirō Oda.

La meta fue lograr una versión fiel del estilo original, con un nivel de acabado que dejara conforme a la dirección del proyecto.

Así, el proceso buscó entender el lenguaje visual de Oda, su evolución y las proporciones que hacen reconocible a “One Piece” desde el manga.

Es decir, el reto estuvo en capturar la esencia sin perder claridad ni consistencia para una adaptación moderna.

MIRA LAS PRIMERAS IMÁGENES DE “THE ONE PIECE”

¿CÓMO VER “THE ONE PIECE”?

“The One Piece” tiene previsto su lanzamiento para febrero del 2027 como una temporada exclusiva de Netflix, con todos sus episodios disponibles el mismo día para verlos de corrido.

De esta manera, la plataforma de streaming de la “N” roja apuesta por una experiencia totalmente maratoneable.

Y tú, ¿ya tienes ganas de ver la producción en pantalla?

Usopp junto a sus tres pequeños amigos de la infancia en el anime "The One Piece" (Foto: Wit Studio)

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