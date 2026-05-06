El 2026 es un gran año para la franquicia creada por Eiichiro Oda. No solo por el estreno de la segunda temporada del live action de Netflix y el regreso del anime Toei Animation con el inicio del arco de Elbaph, también por el especial animado de Lego de dos partes que estrenará en septiembre y por One Piece Fest 2026, evento que se realizará en agosto en Estados Unidos. Pero el 2027 podría ser aún mejor, ya que se espera la tercera temporada del live action que lleva por título “The Battle of Alabasta” (“La Batalla de Alabasta”) y el anime remake de Netflix.

“The One Piece”, producida por Netflix y WIT Studio (“Spy x Family”, “Attack on Titan”), se anunció por primera vez en diciembre de 2023, y aunque desde entonces, no se revelaron muchos detalles relevantes, la nueva serie finalmente tiene fecha de estreno oficial. Esta versión busca presentar una versión más fiel del manga.

“En el fondo, tengo un fuerte deseo de utilizar la mejor parte del manga. Para ello, habrá una diferencia entre una película que incorpore estos detalles... Esto forma parte de nuestra identidad en este proyecto y añade un toque único a ‘One Piece’, creado por WIT Studio”, indicó el director Masashi Koizuka al canal de YouTube Ai Show.

El anime remake "The One Piece" mostró por primera vez la ficha de Shanks, el pelirrojo que inspiró a Monkey D. Luffy a emprender su viaje para convertirse en el Rey de los Piratas (Foto: Wit Studio / Netflix)

FECHA DE ESTRENO DE “THE ONE PIECE” DE NETFLIX

“The One Piece” se estrenará en febrero de 2027 y adaptará el inicio del manga original de Eiichiro Oda, es decir, la saga del East Blue, donde Luffy inicia su aventura junto a su tripulación de los Piratas Sombreros de Paja. La primera temporada abarcará los primeros 50 capítulos.

Gracias a esto, se sabe que personajes como Tony Tony Chopper, Brook y Franky no aparecerán en la primera temporada del remake de Netflix.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “THE ONE PIECE”?

La primera temporada de “The One Piece” contará con siete episodios, con una duración total de aproximadamente 300 minutos, según informó Netflix. Tudum también señaló que la primera entrega terminará con el encuentro de Luffy con Sanji, el segundo chef del restaurante flotante Baratie.

El nuevo afiche del anime remake "The One Piece" muestra a un joven Luffy disfrutando de su tiempo en el Bar Partys (Foto: Wit Studio / Netflix)

LA NUEVA IMAGEN PROMOCIONAL DE “THE ONE PIECE”

Netflix también compartió un nuevo póster de “The One Piece”, que cuenta con la dirección de Masashi Koizuka, quien trabajó en las primeras temporadas de “Attack on Titan” y “Ranking of Kings”.

En la imagen aparece un joven Luffy disfrutando de su tiempo en el Bar Partys, junto al capitán de los Piratas Pelirrojos, Shanks, y su primer oficial, Benn Beckman, así como el dueño del bar, Makino.

“Con una estética cálida y delicada, la imagen muestra a Shanks sonriendo ante la energía inagotable de Luffy, mientras que la expresión de Makino y el ambiente acogedor del bar insinúan la inesperada amabilidad de los Piratas Pelirrojos, a pesar de su temible reputación”, detalló Netflix. “Es una instantánea de un momento precioso en Windmill Village, el lugar donde comienza la gran aventura de Luffy”.

SINOPSIS DE “THE ONE PIECE”

De acuerdo con la descripción de Netflix, “producida por WIT Studio, ‘The One Piece’ es una nueva adaptación al anime que parte de la saga East Blue del manga original. A diferencia de la serie de televisión que ha avanzado a toda velocidad durante más de 25 años, esta serie aprovecha el potencial expresivo de la tecnología moderna para ofrecer una visión familiar pero a la vez novedosa de las aventuras de Luffy. Las imágenes exclusivas de los bocetos de diseño de personajes y los storyboards que se muestran en este video ofrecen un vistazo al mundo de este nuevo anime.”

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí