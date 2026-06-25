Cada vez que Netflix y Wit Studio anuncian un dato clave sobre el anime remake “The One Piece”, los fans de los Piratas de Sombrero de Paja se emocionan. Y esta vez la noticia no llegó por el lado del reparto ni de las imágenes promocionales, sino por uno de esos detalles que los seguidores más atentos esperaban desde que se confirmó el proyecto: quién le pondrá la música a esta nueva aventura de Luffy y su tripulación. ¡Y se trata, ni más ni menos, de un compositor con una trayectoria consolidada en producciones como “My Hero Academia”!

Vale precisar que este show televisivo retoma la saga de East Blue desde el comienzo, de forma independiente a la serie de televisión que Toei Animation mantiene en emisión desde hace más de 25 años.

De esta manera, “The One Piece” ofrece una versión paralela y renovada de las aventuras de Luffy, apoyada en tecnología de animación más moderna.

En ese contexto, la primera temporada adaptará los primeros 50 capítulos del manga, hasta la parte inicial del arco de Baratie, repartidos en siete episodios en total.

Antes de continuar, mira el tráiler del anime de Netflix:

¿QUIÉN ES EL COMPOSITOR DETRÁS DE “THE ONE PIECE”?

El compositor confirmado en el equipo de “The One Piece” es Yuki Hayashi, conocido por las bandas sonoras de “My Hero Academia” y “Haikyu!!”, dos de los títulos más influyentes de la animación japonesa de la última década.

Cabe resaltar que él no es un nombre nuevo dentro de este universo, pues ya había estado a cargo de la música de “One Piece Film: Gold” en el 2016.

Así, esa experiencia previa con el material de Eiichirō Oda alimenta la idea de que su estilo, capaz de combinar elementos orquestales y electrónicos, puede encajar bien con el tono de aventura que busca este remake.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA BANDA SONORA DE “THE ONE PIECE”?

De acuerdo con Animation Magazine, en el marco de la presentación del anime en el Festival de Annecy 2026, el director Masashi Koizuka señaló que Hayashi ha compuesto alrededor de 300 pistas para la nueva serie.

Asimismo, la reacción del propio compositor en redes sociales refleja el entusiasmo con el que asumió el proyecto, ya que escribió “yo seré el rey de la banda sonora” en su cuenta oficial de X.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE ONE PIECE”?

El anime remake “The One Piece” llegará a Netflix en algún momento de febrero del 2027.

Por lo tanto, si quieres disfrutarlo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de la “N” roja para entonces.

Monkey D. Luffy preparándose para la acción durante los eventos de la saga del East Blue en el anime "The One Piece" (Foto: Wit Studio / Netflix)

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