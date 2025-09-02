“The Paper” es el esperado spin-off de “The Office”, el cual traslada el peculiar formato ‘mockumentary’ (falso documental) a Toledo, Ohio, centrándose -ahora- en los empleados del periódico Truth-Teller. Así, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la serie de Peacock? Pues, en esta nota, te traigo su guía de reparto. ¡Seguro encuentras algunos rostros familiares!

Vale precisar que el show televisivo, creado por Greg Daniels y Michael Koman, se estrena el jueves 4 de septiembre del 2025 en la plataforma estadounidense Peacock.

Este sigue al mismo equipo que hizo el documental de Dunder Mifflin, pero mientras explora las vidas de los trabajadores de un decadente diario local... tan apasionados como inexpertos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Paper”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE PAPER”?

1. Domhnall Gleeson como Ned Sampson

Empiezo la lista con el protagonista: Ned Sampson, el editor en jefe encargado de revitalizar el declive del Truth-Teller. Esto, tras ser llamado a dirigir el proyecto de voluntarios periodísticos en Toledo.

El actor que lo interpreta es Domhnall Gleeson, a quien también hemos visto en producciones como "About Time“, ”Ex Machina" y "The Revenant“.

Domhnall Gleeson como Ned Sampson en una escena de la serie "The Paper" (Foto: Peacock)

2. Sabrina Impacciatore como Esmeralda Grand

Esmeralda Grand, por su parte, es una periodista veterana con un carácter fuerte y compromiso inquebrantable con la verdad, lo cual servirá de ancla para el equipo de reporteros novatos.

La actriz que le da vida al personaje es Sabrina Impacciatore, reconocida por su trabajo previo en la temporada 2 de "The White Lotus“, ”G20" y "7 mujeres y un misterio“.

Sabrina Impacciatore como Esmeralda Grand en una escena de la serie "The Paper" (Foto: Peacock)

3. Chelsea Frei como Mare Pritti

Mare Pritti es una reportera idealista que busca destacar con historias de impacto local, aunque -a veces- choca con los métodos más audaces de sus colegas.

Chelsea Frei como Mare Pritti en una escena de la serie "The Paper" (Foto: Peacock)

4. Melvin Gregg como Detrick Moore

Detrick Moore es un redactor ingenioso y carismático que se muestra escéptico ante las políticas del nuevo director, pero se convierte en pieza clave del equipo.

Melvin Gregg como Detrick Moore en una escena de la serie "The Paper" (Foto: Peacock)

5. Óscar Núñez como Oscar Martínez

Para alegría de muchos fans de “The Office”, Óscar Núñez regresa como el brillante contable Oscar Martinez. Y es que, tras su paso por la sucursal de Scranton de Dunder Mifflin, él ahora supervisa las cifras del Truth-Teller.

Óscar Núñez regresa como Oscar Martínez en la serie "The Paper" (Foto: Peacock)

Otros actores y personajes de “The Paper”:

6. Gbemisola Ikumelo como Adelola Olofin , periodista de datos y analista

, periodista de datos y analista 7. Alex Edelman como Adam Cooper , reportero novato y fanático de los informes de investigación

, reportero novato y fanático de los informes de investigación 8. Ramona Young como Nicole Lee , fotoperiodista

, fotoperiodista 9. Tim Key como Ken Davies , traductor y corrector de estilo

, traductor y corrector de estilo 10. Duane Shepard Sr.

11. Allan Havey

12. Nate Jackson

13. Mo Welch

14. Eric Rahill

15. Nancy Lenehan

16. Molly Ephraim

17. Tracy Letts

