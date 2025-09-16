“The Paper”, el esperado spin-off que traslada el inconfundible humor de “The Office” a una redacción en Ohio, ha reavivado la pasión por las series ambientadas en espacios de trabajo y producciones con formato de falso documental. Luego del éxito por Estados Unidos, la vida de los empleados del Toledo Truth-Teller, llega a Latinoamérica. Conoce la fecha de estreno de cada episodio y cómo puedes ver la serie.

La serie “The Paper” surge bajo la dirección de Greg Daniels y Michael Koman como una secuela espiritual de “The Office”. El spin-off retrata la lucha diaria de un pequeño periódico local, tocando temas actuales como la precariedad del periodismo y la digitalización, mientras rescata el humor y la crítica social del universo original. Con Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore y Óscar Núñez retomando su papel de Óscar Martínez, la serie ya es elogiada por la crítica y emitida en Peacock desde septiembre de 2025.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE PAPER” EN LATINOAMÉRICA?

El spin-off “The paper” se estrenó en Estados Unidos el pasado 4 de septiembre de 2025 y llegará al público de América Latina el 18 de septiembre con un lanzamiento de dos episodios iniciales y luego estrenos semanales de a dos capítulos cada jueves.

"The paper" se estrena el 18 de septiembre en América Latina por HBO Max (Foto: HBO Max)

GUÍA DE ESPISODIOS DE “THE PAPER”

Episodio 1 : Pilot: 18 de septiembre de 2025.

: Pilot: 18 de septiembre de 2025. Episodio 2 : The Five W’s: 18 de septiembre de 2025.

: The Five W’s: 18 de septiembre de 2025. Episodio 3 : Buddy and the Dude: 25 de septiembre de 2025.

: Buddy and the Dude: 25 de septiembre de 2025. Episodio 4 : TTT vs the Blogger: 25 de septiembre de 2025.

: TTT vs the Blogger: 25 de septiembre de 2025. Episodio 5 : Scam Alert!: 2 de octubre de 2025.

: Scam Alert!: 2 de octubre de 2025. Episodio 6 : Churnalism: 2 de octubre de 2025.

: Churnalism: 2 de octubre de 2025. Episodio 7 : I Love You: 9 de octubre de 2025.

: I Love You: 9 de octubre de 2025. Episodio 8 : Church and State: 9 de octubre de 2025.

: Church and State: 9 de octubre de 2025. Episodio 9 : Matching Ponchos: 16 de octubre de 2025.

: Matching Ponchos: 16 de octubre de 2025. Episodio 10: The Ohio Journalism Awards: 16 de octubre de 2025.

La comedia de falso documental "The Paper" promete atrapar al público latinoamérico (Foto: Peacock) (Foto: Peacock)

¿CÓMO VER “THE PAPER”?

Los diez episodios de la primera temporada de “The Paper” se estrena el jueves 18 de septiembre de 2025 en HBOMax. Por lo tanto, para ver el spin-off de “The Office” solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

