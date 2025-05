¿Quién es quién es “The Phoenician Scheme” (en español: “El esquema fenicio”)? En esta película, el director y guionista Wes Anderson vuelve a ponerle énfasis en la estética y en un gran elenco, por lo que es comprensible que quieras conocer a todos los actores y personajes que se observan a lo largo de la cinta. Por ello, a continuación, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Presta atención!

Vale precisar que la producción tiene 101 minutos de duración y se centra en Zsa-zsa Korda, un rico empresario europeo que se ve envuelto en una trama de espionaje.

En esta aventura, el hombre está acompañado de su hija Liesl, una monja con la que mantiene una relación difícil y a la quiere dejarle el negocio familiar.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Phoenician Scheme”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE PHOENICIAN SCHEME”?

1. Benicio del Toro como Zsa-zsa Korda

La película de Wes Anderson tiene como protagonista a Anatole “Zsa-zsa” Korda, un magnate que ha logrado sobrevivir a múltiples intentos de asesinatos.

El artista que lo interpreta es Benicio del Toro, ganador del Óscar al Mejor Actor de Reparto por su trabajo en “Traffic” (2000).

Benicio del Toro como Zsa-zsa Korda en la película "The Phoenician Scheme" (Foto: Universal Pictures)

2. Mia Threapleton como la Hermana Liesl

Aunque Korda tiene varios hijos varones, la monja Liesl es su única hija y, para sorpresa de la chica, la elegida por el hombre para ser su sucesora.

La actriz que asume este rol es Mia Threapleton, la hija de la superestrella Kate Winslet. En la filmografía de la joven, también se encuentran los títulos "Firebrand" y "A Little Chaos“.

Mia Threapleton como la Hermana Liesl en la película "The Phoenician Scheme" (Foto: Universal Pictures)

3. Michael Cera como Bjørn Lund

Bjørn, por su parte, se presenta como un entomólogo noruego contratado por Korda para ser su tutor en el estudio de los insectos. Sin embargo, pronto se convierte en el asistente administrativo del empresario.

Él está interpretado por Michael Cera, famoso por su participación en "Juno“, ”Scott Pilgrim vs. the World“ y ”Superbad“, entre otras obras.

Michael Cera como Bjørn Lund en la película "The Phoenician Scheme" (Foto: Universal Pictures)

4. Riz Ahmed como el príncipe Farouk

El príncipe Farouk es la persona que intercede entre su padre y Korda a la hora de hacer negocios.

El actor que se pone en la piel del personaje es Riz Ahmed, ganador del Óscar como productor del cortometraje “The Long Goodbye”. Además, ha integrado los elencos de "Sound of Metal" y "The Night Of“.

Riz Ahmed como el príncipe Farouk en la película "The Phoenician Scheme" (Foto: Universal Pictures)

5. Tom Hanks como Leland

Leland es uno de los estadounidenses con los que Korda se cruza en su viaje y uno de los protagonistas de un peculiar juego de baloncesto en la ficción.

La estrella que lo interpreta es Tom Hanks, figura icónica del séptimo arte gracias a: "Forrest Gump“, ”Saving Private Ryan" y "Big“, por solo mencionar algunos de sus proyectos. Ah, y es el ganador de dos premios Óscar consecutivos como Mejor Actor Principal.

Tom Hanks como Leland en la película "The Phoenician Scheme" (Foto: Universal Pictures)

Otros actores y personajes de “The Phoenician Scheme”:

Bryan Cranston como Reagan

Jeffrey Wright como Marty

Scarlett Johansson como la prima Hilda

Benedict Cumberbatch como el tío Nubar

Rupert Friend como Excaliber

Bill Murray como Dios

Willem Dafoe como Knave

F. Murray Abraham como el Profeta

Mathieu Amalric como Marseille Bob

Richard Ayoade como Sergio

Hope Davis como la Madre Superiora

Charlotte Gainsbourg como la primera esposa

Alex Jennings como Broadcloth

Jason Watkins como el notario

Tonio Arango como un asesino

Aysha Joy Samuel como miembro de la Milicia Libertad Radical

Mohamed Chahrour como el guardaespaldas de Marseille Bob

Imke Büchel como una institutriz

Anna Bardorf como una institutriz

Imad Mardnli como el guardaespaldas de Farouk

Jaime Ferkic como un chofer

