El exitoso drama médico “The Pitt” regresó a la pantalla con su segunda temporada el pasado 8 de enero de 2026. Si bien, las nuevas historias mantienen en vilo a los espectadores, algo que también llama poderosamente la atención es la incorporación de nuevos personajes que nos tienen en alerta, mientras observamos el caos que se desata en una guardia de 15 horas durante el fin de semana del 4 de julio. Dado que la intensidad se vive en una de las fechas más caóticas del año para los servicios de emergencia estadunidense, te contamos cuáles son las locaciones donde se rodó esta serie que se emite en HBO Max.

Esta producción, creada por R. Scott Gemmill, gira en torno a los profesionales de la salud que trabajan en el ficticio Centro Médico de Trauma de Pittsburgh. Esta segunda entrega llega 10 meses después de los acontecimientos de la primera temporada.

La grabación de “The Pitt 2” también incluyó escenas exteriores (Foto: Warner Bros. Television / HBO Max)

¿DÓNDE SE GRABÓ LA TEMPORADA 2 DE “THE PITT”?

La segunda temporada de “The Pitt” retornó a California y Pensilvania para rodar varias escenas de este drama ganador del premio Emmy.

Burbank, California

Los estudios de Warner Bros. Brubank, ubicados en Warner Boulevard en Burbank, California. nuevamente sirvieron para grabar “The Pitt”. Para la temporada 2, en un estudio de sonidos en el complejo de producción se recreó la atmósfera necesaria de un centro hospitalario.

“La construcción de la sala de urgencias de 25 camas, que abarca unos 1,800 metros cuadrados, costó aproximadamente más de 4 millones de dólares y se emplearon más de 125 profesionales cualificados que demostraron una gran cooperación y dedicación durante diez semanas hasta que el proyecto estuvo terminado”, publica el sitio web Moviedelic.

En cuanto a la sala de urgencias del Centro Médico de Trauma de Pittsburgh (PTMC), donde se desarrolla la mayor parte de la serie, se usó una paleta de colores blanco y azul. Respecto al centro de trauma y la sala de espera, se usó un estudio de sonido adyacente para recrearlos.

Pittsburgh, Pensilvania

Los exteriores del Hospital General Allegheny, ubicado en East North Avenue en Pittsburgh, Pensilvania, se asemejaron a los del Centro Médico de Trauma de Pittsburgh. En cuanto a las escenas que muestran el aterrizaje del helicóptero de emergencia se filmaron en el helipuerto LifeFlight, propiedad de Allegheny Health Network (AHN).

“Es muy específico para lo que usamos Pittsburgh, ya que no salimos muy a menudo. Intencionalmente, esta es una experiencia claustrofóbica e inmersiva que te mantiene en urgencias tanto como sea posible”, señaló el productor ejecutivo Noah Wyle, quien también interpreta al Dr. Michael “Robby” Robinavitch, en una conferencia de prensa realizada en diciembre de 2025.

El rodaje también se dio en la ciudad de Pittsburgh y el Hospital General de Allegheny, por el Wyle agradeció a quienes hicieron posible las filmaciones.

En “The Pitt 2”, una toma del Puente Roberto Clemente en Pittsburgh, Pensilvania (Foto: Warner Bros. Television / HBO Max)

