Supriya Ganesh, la actriz que interpreta a la Dra. Samira Mohan, no regresará para la temporada 3 de “The Pitt”, el aclamado drama médico de HBO Max ambientado en el Pittsburgh Trauma Medical Center. Y es que se ha reportado que su última aparición será en el final de la segunda entrega de la serie, previsto para mediados de abril del 2026, donde esta tanda de episodios llega a su clímax... y varios médicos deberán decidir qué hacer con su futuro dentro y fuera del hospital.

Vale precisar que la temporada 2 de la serie de HBO Max sigue un único turno de 15 horas en el servicio de emergencias, a lo largo del cual Samira y sus colegas enfrentan todo tipo de retos en pleno 4 de julio: desde accidentes múltiples hasta crisis personales que les exigen redefinir su vocación.

En este contexto, los últimos capítulos han mostrado a la doctora Mohan agotada por el peso emocional de la emergencia, dudando sobre qué especialidad seguir y tratando de reordenar su vida.

Es decir, la hemos visto lidiar con un ataque de ansiedad, un plan fallido de regresar a Nueva Jersey y la presión de elegir un futuro profesional que quizá no pase por seguir en la sala de emergencias.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Pitt 2”:

¿POR QUÉ SUPRIYA GANESH NO VOLVERÁ A “THE PITT” EN LA TEMPORADA 3?

De acuerdo con Variety, la salida de Supriya Ganesh de la ficción está motivada principalmente por razones creativas y de verosimilitud: al tratarse de un hospital universitario, es normal que los residentes completen su ciclo y se marchen, algo que la serie ya mostró con el personaje de la doctora Heather Collins (Tracy Ifeachor) tras la temporada 1.

En la práctica, esto significa que Samira Mohan termina su etapa como residente y que la historia opta por seguir a otros médicos en esa misma guardia en lugar de forzar su permanencia indefinida.

Cabe resaltar que no hay información pública que vincule la partida de Ganesh con conflictos contractuales, problemas en el rodaje o recortes de presupuesto, lo que implica que su salida es un movimiento orgánico dentro del universo del show televisivo.

Y sí, aunque supone una lamentable partida, es algo que tiene sentido si consideramos que Samira lleva dos temporadas cuestionando si la sala de emergencias es realmente el lugar adecuado para ella.

En la segunda temporada de la serie "The Pitt", la Dra. Samira Mohan sufrió un ataque de pánico (Foto: HBO)

¿QUIÉN OCUPARÁ EL ESPACIO QUE DEJA SUPRIYA GANESH EN EL ELENCO DE “THE PITT”?

Al mismo tiempo que se anunció la salida de Supriya Ganesh, se reveló que Ayesha Harris, quien interpreta a la doctora Parker Ellis, será promovida como personaje regular en la temporada 3.

Como sabemos, Harris ha aparecido como residente senior del turno nocturno en ambas temporadas y ahora tendrá un rol más protagónico en la próxima tanda de capítulos.

Este movimiento también encaja con la lógica rotativa del hospital: así como Collins se marchó al final de la temporada 1 y Samira se va tras la temporada 2, otros médicos van ganando peso dentro del grupo que el show televisivo decide seguir.

¿CÓMO Y DÓNDE VER LOS ÚLTIMOS EPISODIOS DE LA DRA. SAMIRA MOHAN EN “THE PITT”?

La segunda entrega de “The Pitt” se emite los jueves por la noche en HBO Max, en el horario de las 9:00 p.m. (ET).

Este es el calendario restante de la temporada:

Episodio 14: jueves 9 de abril del 2026

jueves 9 de abril del 2026 Episodio 15 (final): jueves 16 de abril del 2026

Por lo tanto, para disfrutar de los últimos capítulos de la Dra. Samira Mohan, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

US$10.99 al mes o US$109.99 al año Estándar: US$18.49 al mes o US$184.99 al año

US$18.49 al mes o US$184.99 al año Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año

En "The Pitt", Samira Mohan es una talentosa médica que debe encontrar un equilibrio entre la diligencia y la rapidez (Foto: HBO)

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