La temporada 2 de “The Pitt” llega a HBO Max con un elenco renovado que promete mantener la intensidad del drama médico que conquistó a miles de personas alrededor del mundo. Así, varios meses después de un traumático primer turno, ahora el equipo del Centro Médico de Trauma de Pittsburgh (PTMC) enfrenta un nuevo desafío: una guardia de 15 horas durante el fin de semana del 4 de julio, una de las fechas más caóticas del año para los servicios de emergencia estadounidenses. ¿Quieres saber quién es quién en los nuevos episodios? Pues, en esta nota, te presento a los actores y personajes de la segunda entrega de la producción.

Vale precisar que esta nueva entrega de la serie de HBO Max trae cambios significativos, como la ausencia de uno de los personajes principales de la primera temporada.

Y es que Tracy Ifeachor, quien interpretó a la Dra. Heather Collins, no regresa a la ficción tras una decisión tomada por el equipo creativo del programa.

La actriz Tracy Ifeachor no reaparece en la segunda temporada de la serie "The Pitt" (Foto: Warner Bros. Television / HBO Max)

Sin embargo, la producción creada por R. Scott Gemmill sigue manteniendo su interesante formato en tiempo real, donde cada capítulo representa una hora del agotador turno médico.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Pitt” - Temporada 2:

¿QUÉ ACTORES Y PERSONAJES SE SUMAN A “THE PITT” - TEMPORADA 2?

1. Sepideh Moafi como la Dra. Baran Al-Hashimi

Para saber quién es quién en la segunda entrega de la serie, empiezo la guía del elenco con la actriz Sepideh Moafi, quien le da vida a la Dra. Baran Al-Hashimi.

Ella es una nueva médico de planta que llega al hospital para reemplazar al Dr. Robby durante su sabático planificado de tres meses.

Sepideh Moafi como la Dra. Baran Al-Hashimi en una escena de la segunda temporada de la serie "The Pitt" (Foto: Warner Bros. Television / HBO Max)

2. Victor Rivas Rivers como Trent Norris

Victor Rivas Rivers, por su parte, interpreta a Trent Norris, el Director Ejecutivo (CEO) del Pittsburgh Trauma Medical Center.

Victor Rivas Rivers se suma al elenco de la segunda temporada de la serie médica "The Pitt" (Foto: @victor.r.rivers / Facebook)

3. Luke Tennie como el Dr. Crus Henderson

Por otro lado, Luke Tennie asume el rol del Dr. Crus Henderson, un residente de cuarto año que trabaja en el turno nocturno del PTMC.

Luke Tennie se suma al elenco de la segunda temporada de la serie médica "The Pitt" (Foto: Lisa O'Connor / AFP)

4. Meta Golding como Noelle Hastings

Meta Golding interpreta a Noelle Hastings, una enfermera experimentada que se suma al equipo de primera línea.

Meta Golding se suma al elenco de la segunda temporada de la serie médica "The Pitt" (Foto: Chris Delmas / AFP)

Otros actores y personajes que se suman a “The Pitt” - Temporada 2:

5. Christopher Thornton como el Dr. Caleb Jefferson , médico de planta especializado en psiquiatría del PTMC.

, médico de planta especializado en psiquiatría del PTMC. 6. Travis Van Winkle como Curtis Larson , un paciente agresivo del departamento de emergencias.

, un paciente agresivo del departamento de emergencias. 7. Lawrence Robinson como Brian Hancock , un paciente dulce, encantador y de buen corazón con una lesión de fútbol.

, un paciente dulce, encantador y de buen corazón con una lesión de fútbol. 8. Irene Choi como Joy , una estudiante de medicina de tercer año.

, una estudiante de medicina de tercer año. 9. Laëtitia Hollard como Emma , una recién graduada de la escuela de enfermería.

, una recién graduada de la escuela de enfermería. 10. Lucas Iverson como James , un estudiante de medicina de cuarto año.

, un estudiante de medicina de cuarto año. 11. Charles Baker como Troy , un hombre sin hogar que es paciente en el departamento de emergencias.

, un hombre sin hogar que es paciente en el departamento de emergencias. 12. Brittany Allen como Roxie Hamler , otra paciente del departamento de emergencias.

, otra paciente del departamento de emergencias. 13. Taylor Handley como Paul Hamler , el esposo de Roxie.

, el esposo de Roxie. 14. Bonita Friedericy como Cora Wilkins , una mujer que visita a un paciente del departamento de emergencias.

, una mujer que visita a un paciente del departamento de emergencias. 15. Jeff Kober como Duke, un ingeniero de motocicletas.

LOS ACTORES Y PERSONAJES QUE REGRESAN EN “THE PITT” - TEMPORADA 2

16. Noah Wyle como el Dr. Michael “Robby” Robinavitch

Noah Wyle regresa como el protagonista, el Dr. Michael “Robby” Robinavitch. Él es un médico que continúa lidiando con el trauma de sus experiencias durante la pandemia de la COVID-19.

Noah Wyle como el Dr. Michael "Robby" Robinavitch en la temporada 2 de la serie "The Pitt" (Foto: Warner Bros. Television / HBO Max)

17. Shawn Hatosy como el Dr. Jack Abbot

Shawn Hatosy también vuelve como el Dr. Jack Abbot, médico de planta del turno nocturno y viejo amigo del Dr. Robby.

Shawn Hatosy como el Dr. Jack Abbot en una escena de la serie "The Pitt" (Foto: Warner Bros. Television / HBO Max)

18. Patrick Ball como el Dr. Frank Langdon

Patrick Ball retorna como el Dr. Frank Langdon, quien ha completado un programa de rehabilitación por adicción a sustancias.

Patrick Ball como el Dr. Frank Langdon en una escena de la serie "The Pitt" (Foto: Warner Bros. Television / HBO Max)

19. Katherine LaNasa como Dana Evans

Katherine LaNasa regresa como Dana Evans, la enfermera jefa con décadas de experiencia en el departamento de emergencias.

Katherine LaNasa como Dana Evans en una escena de la serie "The Pitt" (Foto: Warner Bros. Television / HBO Max)

Otros actores y personajes que regresan en “The Pitt” - Temporada 2:

20. Supriya Ganesh como la Dra. Samira Mohan , residente que lucha por encontrar el equilibrio entre diligencia y velocidad.

, residente que lucha por encontrar el equilibrio entre diligencia y velocidad. 21. Fiona Dourif como la Dra. Cassie McKay , residente de 42 años que cría a su hijo Harrison como madre soltera.

, residente de 42 años que cría a su hijo Harrison como madre soltera. 22. Taylor Dearden como la Dra. Melissa “Mel” King , residente neurodivergente.

, residente neurodivergente. 23. Isa Briones como la Dra. Trinity Santos , inicialmente presentada como pasante en la primera temporada.

, inicialmente presentada como pasante en la primera temporada. 24. Gerran Howell como Dennis Whitaker , el “granjero” estudiante de medicina que carece de confianza.

, el “granjero” estudiante de medicina que carece de confianza. 25. Shabana Azeez como Victoria Javadi , estudiante de medicina cuya madre es una respetada cirujana en el PTMC.

, estudiante de medicina cuya madre es una respetada cirujana en el PTMC. 26. Ken Kirby como el Dr. John Shen, médico de planta del turno nocturno.

