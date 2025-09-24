Apple TV+ sorprendió a los fanáticos al anunciar la postergación indefinida del estreno de “The Savant”, la esperada serie sobre los movimientos extremistas en Estados Unidos. La producción - protagonizada y producida por la ganadora del Oscar, Jessica Chastain-, debía estrenarse el 26 de septiembre con dos episodios iniciales, pero quedó sin fecha en el calendario del servicio de streaming.

La actriz, visiblemente decepcionada, se manifestó en redes sociales y subrayó que el mensaje de la serie es de enorme relevancia frente al contexto de violencia en Estados Unidos. Para Chastain, el programa no solo aborda un tema actual, sino que resulta imprescindible para generar debate en un momento político y social convulso.

¿POR QUÉ APPLE TV+ POSPUSO “THE SAVAT”?

La serie “The Savant” fue pospuesta por Apple TV+ debido a la delicada coyuntura sociopolítica en Estados Unidos, especialmente tras el reciente asesinato del activista conservador Charlie Kirk, un hecho que intensificó la sensibilidad pública respecto a la violencia política y los contenidos que la retratan. Aunque Apple TV+ solo emitió un comunicado oficial mencionando una “cuidadosa consideración” para justificar la decisión, medios y analistas coinciden en que la temática de la serie —centrada en el trabajo encubierto para detener atentados extremistas vinculados a grupos radicales online— puede resultar especialmente polémica y perturbadora en el actual clima de tensión y polarización.

¿Cuándo se estrenará la serie?

Un portavoz de Apple TV+ explicó que la compañía tomó la decisión de pausar el estreno y que este se dará en una “fecha futura” aún no determinada. Aunque no se ofrecieron detalles adicionales, el streaming pidió paciencia a los seguidores y reafirmó que la serie verá la luz.

"The Savant" trata sobre un agente encubierto que infiltra grupos de odio en EE.UU. (Foto: Jessica Chastain/ Instagram)

CHASTAIN, EN DESACUERDO CON APPLE TV+

Jessica Chastain expresó en sus redes sociales, como Instagram y X, que respeta la decisión de Apple TV+, pero que su visión es distinta: “The Savant” trata sobre héroes que trabajan en silencio para prevenir la violencia, y según la actriz, cancelar o demorar su estreno debilita la fuerza de ese mensaje.

En su declaración, hizo referencia a numerosos episodios recientes en EE.UU., desde atentados políticos hasta tiroteos escolares, resaltando la urgencia de no ignorar los temas que la serie plantea. “Nunca he rehuido los temas difíciles”, aseguró.

I want to say how much I value my partnership with Apple. They’ve been incredible collaborators and I deeply respect their team. That said, I wanted to reach out and let you know that we’re not aligned on the decision to pause the release of The Savant. In the last five years… pic.twitter.com/qZyPXjYhbK — Jessica Chastain (@jes_chastain) September 24, 2025

¿DE QUÉ TRATA “THE SAVANT”?

La serie sigue a un investigador encubierto, interpretado por Jessica Chastain, que se infiltra en grupos de odio en línea para evitar atentados de extremistas nacionales antes de que estos ocurran. La historia, basada en hechos documentados, busca dar visibilidad al trabajo de quienes luchan desde las sombras contra las redes de odio.

Con un elenco que incluye a Nnamdi Asomugha, Jordana Spiro, Cole Doman y Pablo Schreiber como estrella invitada, la producción cuenta con ocho episodios originalmente programados para estrenarse de forma semanal hasta noviembre.

