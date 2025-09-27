Madelaine Petsch está viviendo un momento clave en su carrera. Con 31 años, la actriz que se hizo mundialmente conocida gracias a “Riverdale” regresa a la pantalla grande como la protagonista de “The Strangers: Capítulo 2″, una apuesta que no solo la coloca frente a un papel intenso y visceral, sino que también le permite explorar un rol detrás de cámaras como productora ejecutiva. Su visión del arte y de la crítica revela a una intérprete madura, segura y con un enfoque muy particular sobre la industria.

LA RESPUESTA DE MADELAINE PETSCH A LAS RESEÑAS NEGATIVAS

Acostumbrada a los comentarios en línea, Petsch reconoció que es casi imposible esquivar reseñas y opiniones. “Es prácticamente imposible evitarlos en las redes sociales”, confesó a People.

Sin embargo, aseguró que no se deja arrastrar por las voces externas: “Lo más importante es que estoy orgullosa de mi actuación. Es literalmente lo único que puedo controlar”. Esa convicción le permite navegar entre elogios y críticas sin perder de vista lo que de verdad importa: su propio crecimiento como artista.

En ese sentido, Madelaine tiene una perspectiva refrescante sobre el debate que generan sus proyectos. Afirmó que “las mejores películas son polarizadoras”, recordando que lo que a unos encanta, a otros puede no gustar. Para ella, esa tensión es parte de la magia del cine, un arte que vive del contraste de percepciones y que cobra valor precisamente en la diversidad de interpretaciones.

La exalumna de "Riverdale" repite su papel de Maya en "The Strangers: Capítulo 2" (Foto: Lionsgate Movies)

SU TRABAJO EN “THE STRANGERS: CAPÍTULO 2″

Su nuevo proyecto, “The Strangers: Capítulo 2″, continúa la historia donde la dejó la primera entrega, mostrando a Maya —su personaje— como la única superviviente de una masacre. Hospitalizada, la protagonista se enfrenta nuevamente al acecho de asesinos despiadados en una trama cargada de tensión y adrenalina. La película, dirigida por Renny Harlin, ya tiene confirmada una tercera entrega, lo que convierte a Maya en un rol de largo recorrido dentro del género de terror.

Petsch señaló que cada personaje deja una huella en su vida, y que Maya no es la excepción. “Tiene una resiliencia y una tenacidad increíbles que realmente admiro y me encantaría desarrollar más”, explicó.

La actriz manifestó que comparte con ella ese espíritu de resistencia, aunque duda de si podría enfrentar en la vida real lo mismo que su personaje. “Creo que los humanos tenemos este instinto innato de supervivencia”, reflexionó, evidenciando la conexión íntima entre su experiencia personal y la ficción que interpreta.

PERO SU PAPEL NO SE LIMITA A LA ACTUACIÓN

Como productora ejecutiva, Petsch tuvo acceso directo al proceso creativo, participando en escritura y edición. Esta doble responsabilidad le dio un nuevo ángulo para analizar su trabajo, aunque admite que no disfruta ver sus actuaciones. “Edité estas películas, así que las vi con esa capacidad. Pude desconectarme porque hay muchas interrupciones”, comentó, demostrando una madurez artística que trasciende la pantalla.

El estreno en Los Ángeles fue uno de los momentos más intensos de su carrera reciente. Tras un año de trabajo, fue la primera vez que volvió a verse en pantalla grande, rodeada de un público real. “Fue como decir: ‘Dios mío, esta gente me está mirando’”, recordó entre risas, admitiendo que sentarse en un cine lleno de espectadores le resulta abrumador. Aun así, la experiencia reafirmó su compromiso con el proyecto y con la conexión que genera entre audiencia y actriz.

Con “The Strangers: Capítulo 2″ ya en cines, Madelaine Petsch demuestra que su carrera atraviesa un punto de inflexión. Entre la fuerza de su personaje, el aprendizaje detrás de cámaras y su firme convicción sobre cómo manejar la crítica, la actriz se consolida como una figura polifacética que no teme asumir riesgos. Su historia con Maya apenas comienza, y todo indica que seguirá sorprendiendo en cada capítulo.

