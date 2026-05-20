Desde su estreno en Netflix, el 5 de julio de 2025, “The Summer Hikaru Died” (“El verano en que Hikaru murió” en español) ha sido un rotundo éxito global, consolidándose como una de las sorpresas más aclamadas de los últimos meses. El anime basado en el manga escrito e ilustrado por Mokumokuren logró posicionarse en el puesto número 1 del portal japonés ABEMA y lideró los rankings semanales de votación de la comunidad global en sitios especializados. Además, fue elogiada por la crítica por su dirección de arte y su atmósfera sonora.

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Por lo tanto, no es una sorpresa que consiguiera prestigiosos galardones y nominaciones internacionales. El material original ganó el Global Special Prize en los Next Manga Awards, y obtuvo nominaciones a los premios estadounidenses Eisner Awards (2024) y Harvey Awards (2025). Mentiras que el anime ganó el galardón de “Mejor Pareja del Año” (Best Ship/Couple) en los Anime Corner.

“The Summer Hikaru Died” también consiguió varias nominaciones a los Crunchyroll Anime Awards 2026, que reconoce las mejores series, películas y artistas de la animación japonesa mediante una combinación de votos de los fans y un panel de jueces expertos. La ceremonia se celebrará el 23 de mayo de 2026 en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa en Tokio.

La franquicia "El verano en que Hikaru murió" ha acumulado prestigiosos galardones y nominaciones internacionales, destacando tanto en la industria del manga como del anime (Foto: Netflix)

LISTA DE NOMINACIONES DE “THE SUMMER HIKARU DIED” EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026

En los Crunchyroll Anime Awards 2026, “The Summer Hikaru Died”, que narra la historia de Yoshiki, un chico que descubre que su mejor amigo, Hikaru, murió y su cuerpo fue poseído por una entidad alienígena o anomalía que lo imita a la perfección, compite por una de los premios más importantes, Anime del Año.

Para quedarse con dicho galardón, debe superar a la segunda temporada de “Dan Da Dan”, “Gachiakuta”, la temporada final de “My Hero Academia”, “Takopi’s Original Sin” y la segunda temporada de “The Apothecary Diaries”.

En total, “The Summer Hikaru Died” compite en ocho categorías de la décima edición de los Crunchyroll Anime Awards. Entre ellas, Mejor Serie Nueva, Mejor Drama, Mejor Director (Ryohei Takeshita) y Mejor Dirección de Arte.

La impecable atmósfera opresiva y el diseño de la montaña maldita son el punto más alabado de la producción del anime "El verano en que Hikaru murió", así que podría ganar a Mejor Dirección de Arte en los Crunchyroll Anime Awards 2026 (Foto: Netflix)

Entonces, estás son las categorías a las que está nominada “The Summer Hikaru Died”:

Anime del Año

The Apothecary Diaries Temporada 2

DAN DA DAN Temporada 2

Gachiakuta

My Hero Academia Temporada final

The Summer Hikaru Died

Takopi’s Original Sin

Mejor Serie Nueva

Clevatess

The Fragrant Flower Blooms With Dignity

Gachiakuta

SAKAMOTO DAYS

The Summer Hikaru Died

Takopi’s Original Sin

Mejor Director

Akinori Fudesaka, Norihiro Naganuma (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Fuga Yamashiro and Abel Góngora (DAN DA DAN Temporada 2)

Fumihiko Suganuma (Gachiakuta)

Kenji Nagasaki, Naomi Nakayama (My Hero Academia FINAL SEASON)

Ryohei Takeshita (The Summer Hikaru Died)

Shinya Iino (Takopi’s Original Sin)

Mejor Arte de Fondo

The Apothecary Diaries Temporada 2

CITY THE ANIMATION

DAN DA DAN Temporada 2

Gachiakuta

Kowloon Generic Romance

The Summer Hikaru Died

Mejor Anime de Drama

Anne Shirley

The Apothecary Diaries Temporada 2

Blue Box

Orb: On the Movements of the Earth

The Summer Hikaru Died

Takopi’s Original Sin

Mejor Interpretación de Voz (Japonés)

Aoi Yuki como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Chiaki Kobayashi como Yoshiki Tsujinaka (The Summer Hikaru Died)

Daiki Yamashita como Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)

Kikunosuke Toya como Denji (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Mayumi Tanaka como Monkey D. Luffy (ONE PIECE)

Reina Ueda como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Mejor Interpretación de Voz (Inglés)

Alexis Tipton como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Emi Lo como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Justin Briner como Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)

Lucien Dodge como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)

Morgan Berry como Shiori Fuyumura (SANDA)

Paul Castro Jr. como Hikaru Indou (The Summer Hikaru Died)

Mejor Interpretación de Voz (Francés)

Bastien Bourlé como Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)

Bruno Mullenaerts como Enjin (Gachiakuta)

Catherine Hanotiau como Nico Wakatsuki (WITCH WATCHO)

Clara Soares como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Jonathan Gimbord como Hikaru (The Summer Hikaru Died)

Véronique Augereau como Seiko (DAN DA DAN Temporada 2)

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