Desde que se estrenó “The Super Mario Bros. Movie” en 2023, muchos nos quedamos con ganas de más. Y es que no fue solo un fenómeno de taquilla —con más de US$1,360 millones de dólares recaudados a nivel mundial—, sino también una grata sorpresa para quienes crecimos con los videojuegos de Nintendo, ya sea ocupándolos periódicamente o de vez en cuando. Ahora, dos años después, se viene su esperadísima secuela: “The Super Mario Galaxy Movie”. Pues bien, ya tenemos nombre oficial, fecha de estreno, primeras imágenes y un montón de pistas sobre lo que se viene.

Si eres uno de los fanáticos más fieles de este videojuego, seguramente te emocionaste mucho que hayan elegido Super Mario Galaxy como base para esta nueva aventura. Es uno de los juegos más queridos de la saga, no solo por su jugabilidad, sino por ese toque épico y melancólico que tiene. Nintendo lo anunció todo durante un Nintendo Direct que, la verdad, parecía hecho a la medida para los seguidores de toda la vida.

Chris Pratt presta su voz a Mario y Charlie Day a Luigi en la película animada (Foto: Universal Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE”?

Aunque Nintendo e Illumination siguen siendo muy cuidadosos con los detalles de la trama, el título lo dice todo. Esta vez, Mario saldrá de los escenarios tradicionales del Reino Champiñón y se lanzará al espacio, siguiendo la historia del legendario videojuego lanzado en 2007 para la Wii: “Super Mario Galaxy”.

El video de la revelación del título nos da un primer vistazo al tono: Mario aparece durmiendo bajo un árbol, en lo que parece un mundo en calma. Pero pronto descubrimos que este nuevo equilibrio podría verse amenazado por una fuerza cósmica. Luma, esa pequeña criatura estelar que ya apareció brevemente en la primera película, jugará un papel importante en esta historia intergaláctica.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE”?

La fecha ya está marcada en el calendario: 3 de abril de 2025. Ello es ideal para arrancar la temporada de estrenos con fuerza. Y si bien todavía falta, el anuncio llega en un momento muy simbólico, porque este 13 de septiembre se celebra el 40 aniversario de Super Mario Bros., el videojuego que cambió la historia del entretenimiento.

“Super Mario Bros.: La película” fue un éxito taquillero en 2023 (Foto: Universal Pictures)

REPARTO CONFIRMADO

Algo que me alegra muchísimo es que todo el elenco original de voces vuelve. Nintendo lo hizo oficial durante la presentación, y sinceramente, era lo más lógico después del éxito que tuvieron. Aquí te recuerdo quiénes son:

Chris Pratt como Mario

Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach

Charlie Day como Luigi

Jack Black como Bowser

Keegan-Michael Key como Toad

Kevin Michael Richardson como Kamek

PRIMER TRÁILER: ¿QUÉ REVELA?

Aunque es un teaser muy breve, el adelanto de “The Super Mario Galaxy Movie” nos deja claro que el tono será más contemplativo, pero igual de mágico. Vemos a Mario descansando, varios personajes del Reino Champiñón en armonía, y una atmósfera de paz hasta que algo cambia.

No hay todavía grandes escenas de acción, pero lo que se insinúa es que pronto todo ese mundo será puesto a prueba. Un estilo visual muy colorido y cuidado, como ya es costumbre en las producciones de Illumination.

Básicamente, ese video fue para revelar cuál sería el título de la secuela.

¿POR QUÉ GALAXY Y NO WORLD?

Durante meses hubo especulación sobre si la secuela sería basada en Super Mario Galaxy o Super Mario World. Incluso se descubrieron registros de dominios web para ambos nombres. Pero la aparición de Luma en la primera película, más ciertas referencias espaciales, ya nos adelantaban el camino que iban a tomar.

Además, Super Mario Galaxy tiene un trasfondo más emocional y narrativo que otros títulos, lo cual encaja perfecto con la idea de seguir expandiendo el universo cinematográfico de Nintendo.

NINTENDO Y SU NUEVO UNIVERSO EN EL CINE

Después del éxito de Mario, Nintendo se está tomando en serio el mundo del cine. Ya está en marcha una película live-action de “The Legend of Zelda”, que se estrenará en 2027, dirigida por Wes Ball (“Maze Runner”, “Kingdom of the Planet of the Apes”). También hay rumores confirmados sobre proyectos de Donkey Kong, Metroid, e incluso Kirby.

La estrategia es clara: Nintendo quiere construir un universo cinematográfico que esté a la altura de sus franquicias legendarias. Y sinceramente, tiene con qué.

