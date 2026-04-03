¡El efecto Mario se repite! Y es que “The Super Mario Galaxy Movie” (en español: “Super Mario Galaxy: La película”), la nueva cinta animada de Nintendo e Illumination, llegó a los cines el pasado miércoles 1 de abril del 2026 con un recibimiento frío por parte de la crítica. Sin embargo, ha sido abrazada con entusiasmo por parte del público, el cual ya la está llenando de reseñas positivas en las principales plataformas de puntuación. Pero, ¿por qué el filme divide tanto las opiniones? Pues, te invito a descubrirlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que el largometraje sigue a Mario, Luigi y Peach en una nueva aventura intergaláctica, cuando la aparición de Bowser Jr. amenaza con desatar el caos en distintas galaxias.

Ante este peligro, el grupo se ve obligado a aliarse con personajes como Rosalina y Yoshi para evitar que el legado de Bowser se imponga sobre el Reino Champiñón.

A continuación, mira el tráiler de “The Super Mario Galaxy Movie”:

¿QUÉ ESTÁ DICIENDO LA CRÍTICA SOBRE “THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE”?

De acuerdo con los puntajes recopilados en portales como Rotten Tomatoes (41%) y Metacritic (35%), la película se mueve en una franja baja de aprobación por parte de la crítica, con más de la mitad de reseñas calificadas como mixtas o negativas.

Así, entre los comentarios de los expertos, se repiten varias observaciones: un guion considerado demasiado simple, problemas de ritmo y una dependencia marcada del ‘fan service’ por encima del desarrollo de personajes.

Además, muchos especialistas sienten que la producción funciona más como escaparate de la marca Mario—lleno de cameos, guiños y ‘merchandising’ potencial—que como una propuesta cinematográfica con peso propio.

Yoshi, Mario y Luigi en una escena de la película animada "The Super Mario Galaxy Movie" (Foto: Illumination Entertainment / Universal Pictures)

¿QUÉ OPINA EL PÚBLICO SOBRE “THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE”?

Mientras la crítica le baja el pulgar a “The Super Mario Galaxy Movie”, el público está reaccionando de forma casi opuesta.

Resulta que, en Rotten Tomatoes, la audiencia le otorga alrededor de un 90% de aprobación, con más de mil valoraciones verificadas; y en Metacritic, el puntaje de usuarios se sitúa en 7,8 sobre 10, con más de 500 ratings registrados.

Eso implica una diferencia de casi 50 puntos entre la nota de críticos y la de espectadores, una brecha inusual incluso dentro de las adaptaciones de videojuegos.

Cabe resaltar que, en las reseñas de los usuarios, se repite un patrón: padres que destacan que sus hijos salieron encantados, fans que celebran los guiños a la saga y espectadores que agradecen el tono ligero y la sensación de “estar dentro del juego” del 2007.

¿VALE LA PENA VER “THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE”?

Si estás buscando una película de animación con una historia compleja, giros inesperados y personajes muy desarrollados, lo más probable es que “The Super Mario Galaxy Movie” no te satisfaga, tal como advierten buena parte de las reseñas profesionales.

Pero si lo que quieres es una experiencia visualmente espectacular, llena de referencias a los juegos y pensada para disfrutar con niños o amigos ‘gamers’, la opinión mayoritaria del público indica que sí vale la entrada, sobre todo en una sala con buena pantalla y sonido.

En la película "The Super Mario Galaxy Movie", Mario y Luigi visitan el Reino de las Arenas para investigar una tubería obstruida, lugar donde terminan entablando amistad con Yoshi (Foto: Illumination Entertainment / Universal Pictures)

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