“The Terminal List: Dark Wolf” (en español: “La lista terminal: Lobo Negro”) es la serie precuela de “The Terminal List” que llega a Amazon Prime Video el miércoles 27 de agosto del 2025. Así, es importante que conozcas a todos los actores y personajes de su elenco. Por eso, en esta nota, te cuento quién es quién en la producción. ¡Seguro encuentras varios rostros familiares!

Vale precisar que “The Terminal List: Dark Wolf” se ubica siete años antes de los eventos de la serie original, centrándose en la evolución del personaje de Ben Edwards (Taylor Kitsch).

De esta manera, seguimos su transformación desde Navy SEAL hasta operador paramilitar de la CIA.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE TERMINAL LIST: DARK WOLF”?

1. Taylor Kitsch como Ben Edwards

Empiezo la guía de reparto con el protagonista de la historia: el Operador Jefe de Guerra Especial Ben Edwards. Tras una decisión de una fracción de segundo, el curso de su vida cambió por completo... llevándolo desde su servicio como SEAL hasta convertirse en operativo de la rama terrestre de la CIA.

El actor que retoma el papel es el canadiense Taylor Kitsch, a quien también hemos visto en producciones como “X-Men Origins: Wolverine”, “John Carter” y “True Detective II”.

Taylor Kitsch como Ben Edwards en el póster individual del personaje de la serie “The Terminal List: Dark Wolf” (Foto: Amazon MGM Studios)

2. Chris Pratt como James Reece

El Teniente Comandante James Reece es un Navy SEAL con ocho despliegues de combate. Por supuesto, su aparición en “The Terminal List: Dark Wolf” proporciona conexiones cruciales con la serie original.

Chris Pratt regresa con este icónico rol. Como sabemos, él es famoso por su trabajo en las sagas “Guardians of the Galaxy” y “Jurassic World”, así como en la serie “Parks and Recreation”.

Chris Pratt como James Reece en el póster individual del personaje de la serie “The Terminal List: Dark Wolf” (Foto: Amazon MGM Studios)

3. Tom Hopper como Raife Hastings

El Teniente Raife Hastings es un Navy SEAL descrito como cazador, protector y guardián. Además, tiene lazos familiares con los Selous Scouts.

Tom Hopper como Raife Hastings en el póster individual del personaje de la serie “The Terminal List: Dark Wolf” (Foto: Amazon MGM Studios)

4. Luke Hemsworth como Jules Landry

Jules Landry es un contratista de la CIA. Él resulta ser un narcisista que oculta una personalidad peligrosamente volátil bajo su apariencia musculosa.

Luke Hemsworth como Jules Landry en el póster individual del personaje de la serie “The Terminal List: Dark Wolf” (Foto: Amazon MGM Studios)

5. Jared Shaw como Ernest “Boozer” Vickers

Ernest “Boozer” Vickers es un miembro del Pelotón Alfa a quien también conocimos en “The Terminal List”.

El autor Jack Carr y el actor Jared Shaw en el detrás de cámaras de la serie “The Terminal List: Dark Wolf” (Foto: @TerminalListPV / X)

Otros actores y personajes de “The Terminal List: Dark Wolf”:

6. Dar Salim como Mohammed Farooq , un oficial de las Fuerzas de Operaciones Especiales Iraquíes (ISOF) que fue entrenado previamente en el programa CIA Scorpions

, un oficial de las Fuerzas de Operaciones Especiales Iraquíes (ISOF) que fue entrenado previamente en el programa CIA Scorpions 7. Robert Wisdom como Jed Haverford , un maestro espía de la CIA

, un maestro espía de la CIA 8. Rona-Lee Shimon como Eliza Perash , una veterana del Mossad (la agencia de inteligencia de Israel) que mantiene una relación romántica con Edwards

, una veterana del Mossad (la agencia de inteligencia de Israel) que mantiene una relación romántica con Edwards 9. Shiraz Tzarfati como Tal Varon , un operador del Mossad

, un operador del Mossad 10. Alain Ali Washnevsky como Cyrus Rahimi

11. Jai Courtney

12. Riley Keough

13. Jeanne Tripplehorn

14. Patrick Schwarzenegger

15. Constance Wu

