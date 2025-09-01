A lo largo de la serie "The Terminal List: Dark Wolf", el actor Dar Salim interpreta a Mohammed "Mo" Farooq, personaje que refleja el conflicto interno de un agente doble (Foto: Amazon MGM Studios)
Carla Ocaña
El cuarto episodio de la serie “The Terminal List: Dark Wolf” (en español: “La lista terminal: Lobo Negro”) está a punto de llegar a Amazon Prime Video, por lo que es importante que conozcas la fecha, la hora y el link de su lanzamiento online. En ese sentido, si no te lo quieres perder, te recomiendo seguir adelante con tu lectura e ir alistando tu agenda.

Vale precisar que el episodio está dirigido por Liz Friedlander y tiene a Kenny Sheard como guionista.

Además, llega en un momento crítico para la serie de Amazon Prime Video, teniendo en cuenta que el equipo de operaciones especiales está completamente fracturado.

Y es que Ben Edwards y sus compañeros acaban de perder a uno de los miembros de grupo, por lo que la misión secreta se complica aún más.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Terminal List: Dark Wolf”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “THE TERMINAL LIST: DARK WOLF”?

El capítulo se estrena el miércoles 3 de septiembre del 2025, bajo el título “The Sound of the Guns” (en español: “El sonido de las armas”).

Esta es su sinopsis oficial: “A medida que aumenta la presión para impedir la entrega de los componentes de Molar por parte de la Red Khalid, el equipo de Ben empieza a resquebrajarse. En Ginebra, el agente iraní de Haverford lucha por compaginar su familia, su país y su doble vida trabajando con la inteligencia de USA”.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “THE TERMINAL LIST: DARK WOLF”?

El nuevo episodio de la precuela de “The Terminal List” llega a Amazon Prime Video respetando el horario habitual de los lanzamientos de la plataforma: desde la medianoche de la costa oeste de EE. UU. (hora del Pacífico).

Horario según países:

PaísesHorarios
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica1:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador2:00 a.m.
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico3:00 a.m.
Paraguay, Argentina, Uruguay4:00 a.m.
España9:00 a.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 4 DE “THE TERMINAL LIST: DARK WOLF”?

Tal como te puedes imaginar, para disfrutar del episodio 4 de “The Terminal List: Dark Wolf” (y de toda la serie), solo necesitas contar con una suscripción activa a Amazon Prime Video.

Con eso en consideración, puedes ingresar al de la producción sin problemas.

El póster de "The Terminal List: Dark Wolf", serie que explora las complejidades de la lealtad y la traición en una red de conspiraciones internacionales (Foto: Amazon MGM Studios)
El póster de "The Terminal List: Dark Wolf", serie que explora las complejidades de la lealtad y la traición en una red de conspiraciones internacionales (Foto: Amazon MGM Studios)

