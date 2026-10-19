“The Terminal List” (en español: “La lista terminal”), la serie de Amazon Prime Video que presenta a Chris Pratt como un exmilitar que busca respuestas, ya tiene su segunda temporada preparada. Y con ella llega una lista de nombres del reparto que combina caras conocidas y fichajes nuevos. Así, entre agentes de la CIA, contratistas, periodistas y militares, seguir el hilo de cada rol puede enredarse rápido. Por eso, en esta guía del elenco, te cuento quién regresa, quién llega y qué papel asume cada intérprete.

Vale precisar que la producción se basa en la obra del escritor y exoficial SEAL Jack Carr.

En ese sentido, la nueva temporada de la serie adapta “True Believer”, la segunda novela del autor.

Aquí, James Reece busca un nuevo propósito y la CIA lo acorrala en una conspiración que viaja de Moscú a Langley.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Terminal List” - S2:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE TERMINAL LIST” - TEMPORADA 2?

1. Chris Pratt como James Reece

Para saber quién es quién en la segunda entrega de la serie de Amazon Prime Video, empiezo la lista con el protagonista de la historia: James Reece.

El actor que lo interpreta nuevamente es Chris Pratt, reconocido por su trabajo previo en “Her”, “Guardians of the Galaxy” y “Jurassic World”.

Chris Pratt como James Reece en una escena de la segunda temporada de la serie "The Terminal List" (Foto: Amazon MGM Studios / Civic Center Media / MRC Television)

2. Tom Hopper como Raife Hastings

Raife Hastings, por su parte, es un exteniente SEAL y amigo de Reece que ya vimos en “The Terminal List: Dark Wolf”.

El artista que asume otra vez este rol es Tom Hopper, famoso por títulos como “Game of Thrones”, “The Umbrella Academy” y “Resident Evil: Welcome to Raccoon City”.

Tom Hopper como Raife Hastings en una escena de la segunda temporada de la serie "The Terminal List" (Foto: Amazon MGM Studios / Civic Center Media / MRC Television)

3. Constance Wu como Katie Buranek

Por otro lado, Katie Buranek es la corresponsal de guerra de Voltstream News.

La actriz que se vuelve a poner en la piel del personaje es Constance Wu, cuya filmografía incluye las producciones “Hustlers”, “Crazy Rich Asians” y “Sound of My Voice”.

Constance Wu como Katie Buranek en una escena de la segunda temporada de la serie "The Terminal List" (Foto: Amazon MGM Studios / Civic Center Media / MRC Television)

4. Dar Salim como Mohammed “Mo” Farooq

Mohammed “Mo” Farooq es un exmayor de la ISOF y contratista de la CIA que, previamente, apareció en “The Terminal List: Dark Wolf”.

Él esta interpretado otra vez por Dar Salim, también integrante de los elencos de “The Covenant”, “Black Crab” y “Kapringen”.

Dar Salim como Mohammed “Mo” Farooq en una escena de la segunda temporada de la serie "The Terminal List" (Foto: Amazon MGM Studios / Civic Center Media / MRC Television)

Otros actores y personajes de “The Terminal List” - Temporada 2:

5. Luke Hemsworth como Jules Landry, exoficial de la CIA que luego trabaja como contratista

Luke Hemsworth como Jules Landry en una escena de la segunda temporada de la serie "The Terminal List" (Foto: Amazon MGM Studios / Civic Center Media / MRC Television)

6. Gabriel Luna como Freddy Strain, oficial de Ground Branch de la CIA y exsuboficial mayor de DEVGRU (nuevo personaje)

Gabriel Luna como Freddy Strain en una escena de la segunda temporada de la serie "The Terminal List" (Foto: Amazon MGM Studios / Civic Center Media / MRC Television)

7. Costa Ronin como Vasili Adrenov (nuevo personaje)

como Vasili Adrenov (nuevo personaje) 8. Martin Sensmeier como el sargento mayor Otatkay (nuevo personaje)

como el sargento mayor Otatkay (nuevo personaje) 9. Shiraz Tzarfati como Tal Varon, agente de vigilancia del Mossad (nuevo personaje)

como Tal Varon, agente de vigilancia del Mossad (nuevo personaje) 10. Olga Kurylenko como otro nuevo personaje

como otro nuevo personaje 11. Yul Vazquez como otro nuevo personaje

como otro nuevo personaje 12. Arnold Vosloo como Rich Hastings (nuevo personaje)

como Rich Hastings (nuevo personaje) 13. Jeremy Bobb como otro nuevo personaje

como otro nuevo personaje 14. Edwin Hodge como otro nuevo personaje

como otro nuevo personaje 15. Caitlin Bassett como otro nuevo personaje

como otro nuevo personaje 16. Keith Jardine como Rick “Ox” Andrews (nuevo personaje)

como Rick “Ox” Andrews (nuevo personaje) 17. Mostafa Benkerroum como Tasho (nuevo personaje)

como Tasho (nuevo personaje) 18. Tara Rosling como Judy Reese (nuevo personaje)

como Judy Reese (nuevo personaje) 19. Greg Kolpakchi como el agente Gregory Isay (nuevo personaje)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí