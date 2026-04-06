El miércoles 8 de abril del 2026, la serie secuela “The Testaments” (en español: "Los testamentos: De las hijas de Gilead") llega a Disney+ y Hulu para narrar una historia más allá de “The Handmaid’s Tale” ("El cuento de la criada"), ahora a través de las hijas del régimen. Así, ¿te gustaría conocer al elenco completo de la producción? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti. Aquí te cuento quién es quién en la adaptación de la novela homónima que Margaret Atwood publicó en el 2019.

Vale precisar que el show televisivo se presenta como la continuación directa de la ficción protagonizada por June Osborne (Elisabeth Moss).

Sin embargo, ahora el relato se centra en dos adolescentes... cuyas vidas se cruzan en un internado de élite para futuras Esposas de comandantes.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Testaments”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE TESTAMENTS”?

1. Chase Infiniti como Agnes MacKenzie

Empiezo la guía del elenco con la protagonista de la serie de Disney+ y Hulu: Agnes MacKenzie, cuya identidad de nacimiento es Hannah (la hija biológica de June Osborne y Luke Bankole).

Como muchos recordamos, al inicio del ascenso de Gilead, Hannah fue arrebatada de sus padres y entregada al influyente comandante MacKenzie y a su esposa.

Ahora, ya adolescente y criada en la élite del régimen, Agnes comienza a cuestionar las circunstancias de su crianza y los valores de Gilead.

La actriz que la interpreta es Chase Infiniti, quien es reconocida por su trabajo previo en la película “One Battle After Another” y en la serie de thriller legal “Presumed Innocent”.

Chase Infiniti como Agnes MacKenzie en una escena de la serie "The Testaments" (Foto: Hulu / MGM Television)

2. Ann Dowd como la tía Lydia

Ann Dowd vuelve como tía Lydia, la autoridad encargada de disciplinar, vigilar y adoctrinar a las mujeres y niñas de Gilead.

En “The Testaments”, ella dirige el internado de élite donde estudia Agnes y sigue siendo una figura temida, pero también clave para entender las grietas del sistema.

Más allá de la franquicia “The Handmaid’s Tale”, Dowd ha participado en series como “The Leftovers”, así como en películas como “Hereditary”.

Ann Dowd como tía Lydia en una escena de la serie "The Testaments" (Foto: Hulu / MGM Television)

3. Lucy Halliday como Daisy

Daisy, por su parte, es una nueva alumna del colegio de Agnes.

Ella llega desde Canadá, territorio que no está bajo el control autoritario de Gilead, por lo que destaca de inmediato entre las demás chicas.

Así, su personalidad y su origen la convierten en el catalizador de un nuevo capítulo en la vida de Agnes, ya que su amistad las lleva a cuestionar el régimen.

La artista que asume este rol es Lucy Halliday, quien interpretó a Lois en la película británica “Blue Jean”.

Lucy Halliday como Daisy en una escena de la serie "The Testaments" (Foto: Hulu / MGM Television)

4. Mattea Conforti como Becka Grove

Becka es una de las amigas de Agnes en la escuela de niñas de tía Lydia.

La actriz que le da vida al personaje es Mattea Conforti, quien interpretó a Elisa Marie, la hija de Joe Proctor, en la serie “Power”, y también prestó su voz a la versión infantil de Elsa en “Frozen II”.

Mattea Conforti como Becka Grove en el póster individual de su personaje en la serie "The Testaments" (Foto: Hulu / MGM Television)

Otros actores y personajes de “The Testaments”:

5. Rowan Blanchard como Shunammite , otra de las amigas de Agnes.

, otra de las amigas de Agnes. 6. Zarrin Darnell-Martin como tía Gabbana , quien trabaja junto a Lydia en el internado.

, quien trabaja junto a Lydia en el internado. 7. Mabel Li como tía Vidala , otra figura de autoridad dentro del grupo de tías.

, otra figura de autoridad dentro del grupo de tías. 8. Eva Foote como tía Este

como tía Este 9. Amy Seimetz como Paula

como Paula 10. Kira Guloien como Rosa

como Rosa 11. Birva Pandya como Miriam

como Miriam 12. Brad Alexander como Garth

como Garth 13. Shechinah Mpumlwana como Jehosheba

como Jehosheba 14. Isolde Ardies como Huldah

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