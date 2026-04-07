Las jóvenes actrices Chase Infiniti y Lucy Halliday lideran el reparto de la serie "The Testaments", como Agnes MacKenzie y Daysi respectivamente (Foto: Hulu / MGM Television)
Las jóvenes actrices Chase Infiniti y Lucy Halliday lideran el reparto de la serie "The Testaments", como Agnes MacKenzie y Daysi respectivamente (Foto: Hulu / MGM Television)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Gilead vuelve a abrir sus puertas. Y es que (en español: “Los testamentos: de las hijas de Gilead”), la esperada serie secuela de “The Handmaid’s Tale” ("El cuento de la criada") llega con lanzamiento simultáneo en Hulu y en . Así, si te gustaría saber qué día y a qué hora estará disponible cada capítulo de la adaptación de la obra de Margaret Atwood en cada plataforma de streaming, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Anda alistando tu agenda!

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Vale precisar que la producción está ambientada varios años después de los eventos de “The Handmaid’s Tale” y se centra en una nueva generación de jóvenes mujeres que han crecido sin conocer el mundo previo a Gilead.

La historia sigue a Agnes (Chase Infiniti), hija devota criada en la cúspide del sistema, y Daisy (Lucy Halliday), una adolescente llegada desde fuera de las fronteras del régimen, cuya vida da un giro cuando descubre un secreto familiar que la vincula directamente con Gilead.

Ambas coinciden en la escuela elitista dirigida por tía Lydia (Ann Dowd), convertida ahora en cabeza de un internado donde se “forma” a las futuras esposas de los comandantes, y donde la obediencia se impone con brutalidad y justificación religiosa.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Testaments”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “THE TESTAMENTS”

La primera temporada de la serie se compone de 10 capítulos en total, programados para lanzarse entre abril y mayo del 2026.

Calendario de estreno:

  • Episodio 1 - “Precious Flowers” (“Flores preciosas”): miércoles 8 de abril del 2026
  • Episodio 2 - “Perfect Teeth” (“Dientes perfectos”): miércoles 8 de abril del 2026
  • Episodio 3 - “Daisy”: miércoles 8 de abril del 2026
  • Episodio 4 - “Green Tea” (“Té verde”): miércoles 15 de abril del 2026
  • Episodio 5 - “Ball” (“El baile”): miércoles 22 de abril del 2026
  • Episodio 6: miércoles 29 de abril del 2026
  • Episodio 7: miércoles 6 de mayo del 2026
  • Episodio 8: miércoles 13 de mayo del 2026
  • Episodio 9: miércoles 20 de mayo del 2026
  • Episodio 10 (final de temporada): miércoles 27 de mayo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “THE TESTAMENTS”?

“The Testaments” ha establecido el lanzamiento de sus capítulos de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los miércoles
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica1:00 a.m. de los miércoles
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador2:00 a.m. de los miércoles
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico3:00 a.m. de los miércoles
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil4:00 a.m. de los miércoles
España9:00 a.m. de los miércoles

¿CÓMO VER “THE TESTAMENTS”?

“The Testaments” es una producción del catálogo de Hulu (Estados Unidos) y Disney+ (a nivel internacional).

Por lo tanto, para disfrutar del show televisivo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma que le corresponde a tu territorio.

El póster de "The Testaments", serie que narra la historia sobre el paso a la madurez de una nueva generación de mujeres adolescentes de Gilead (Foto: Hulu / MGM Television)
El póster de "The Testaments", serie que narra la historia sobre el paso a la madurez de una nueva generación de mujeres adolescentes de Gilead (Foto: Hulu / MGM Television)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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