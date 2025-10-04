Netflix ha dado por terminado uno de sus experimentos más audaces en el terreno del reality romántico: “The Ultimatum: Queer Love” no tendrá tercera temporada. La plataforma decidió cancelar la versión inclusiva de su exitosa franquicia de citas, apenas unas semanas después de que concluyera su segunda temporada. Aunque el formato había sido celebrado por su representación diversa y por abrir un espacio a nuevas dinámicas amorosas en pantalla, su desempeño reciente no fue suficiente para garantizarle continuidad.

¿POR QUÉ NETFLIX DECIDIÓ CANCELAR “THE ULTIMATUM: QUEER LOVE”?

La razón principal detrás de esta cancelación radica en los resultados de audiencia. Mientras que la primera temporada de “The Ultimatum: Queer Love”, estrenada en mayo de 2024, logró colarse durante dos semanas en el Top 10 global de Netflix, la segunda, lanzada en junio de 2025, no alcanzó el mismo nivel de popularidad.

Solo consiguió figurar en los rankings de algunos países, pero no logró mantener el impacto internacional necesario para justificar una tercera entrega. En un catálogo donde la competencia entre títulos es feroz, Netflix suele apostar por los formatos con mayor retorno en visualizaciones y conversación social.

Además, el gigante del streaming mantiene su enfoque en la serie original, “The Ultimatum: Marry or Move On”, que sí ha sido renovada para una cuarta temporada. Ambas producciones nacieron bajo la dirección del creador Chris Coelen y su compañía Kinetic Content, responsables también de otros éxitos como “Love Is Blind” y “Perfect Match”. En ese sentido, Netflix parece haber optado por consolidar las versiones con mejor rendimiento global, en lugar de dividir recursos entre varios spin-offs.

"The Ultimatum: Queer Love" sigue a un grupo de parejas, compuestas por mujeres y personas no binarias (Foto: Netflix)

LA IMPORTANCIA DE ESTE REALITY DE NETFLIX

A pesar de su corta vida, “The Ultimatum: Queer Love” marcó un hito importante en la televisión de reality, al presentar por primera vez un elenco compuesto por mujeres y personas no binarias.

La propuesta ponía sobre la mesa temas como el compromiso, la autenticidad y la vulnerabilidad dentro de relaciones queer, mostrando que el amor —y los conflictos que lo acompañan— trascienden etiquetas. La inclusión de una presentadora reconocida como JoAnna García Swisher, de “Sweet Magnolias”, sumó un toque de calidez y visibilidad al proyecto.

SIN EMBARGO, MÁS ALLÁ DE SU VALOR SIMBÓLICO, LA SERIE ENFRENTÓ RETOS ESTRUCTURALES

Algunos espectadores criticaron el ritmo narrativo, la falta de evolución en las dinámicas de pareja y una edición que, según los fans, no capturaba la misma tensión ni el drama emocional de la versión heterosexual. Estos factores, combinados con la disminución en la conversación en redes, habrían influido en la decisión final del servicio de streaming.

Netflix, por su parte, agradeció públicamente al equipo y a los participantes por su trabajo, destacando que “The Ultimatum: Queer Love” fue un paso importante para ampliar la representación LGBTQ+ en sus contenidos.

Según declaraciones recogidas por Variety, la compañía se mostró “orgullosa del experimento y del impacto que tuvo en las audiencias que buscaban verse reflejadas en pantalla”. Sin embargo, el gigante del streaming no cerró la puerta a futuros proyectos inclusivos dentro de su línea de realities de citas.

