Después del estreno de series como “Smoking Behind the Supermarket with You”, la nueva entrega de “Bleach: Thousand-Year Blood War”, “Black Torch”, “Chainsmoker Cat” y “Sparks of Tomorrow”, los fans del anime esperan con ansias la temporada de otoño 2026, que incluye la tercera temporada y la película de “The Apothecary Diaries”, la segunda entrega de “Black Clover”, “Firefly Wedding” y “The Vermilion Mask”, entre otras producciones. Pero ¿qué es lo que se sabe sobre el último título? ¿Cuándo se estrenará? ¿De qué trata?

“The Vermilion Mask” (“Shuiro no Kamen” en su idioma original) se basa en en el manga escrito por Dr.Poro e ilustrado por Nabana Naba que comenzó a serializarse en 2021 en la revista japonesa de manga seinen Young King OURs de la editorial Shōnen Gahōsha y se ha recopilado en nueve volúmenes de tankōbon.

Este anime que se perfila como uno de los estrenos más llamativos del 2026 y promete revivir la estética retro y la claridad narrativa de los años 90, priorizar las motivaciones de los personajes, batallas muy fluidas, estratégicas y dinámicas, y mantener el nivel de animación en su punto más alto.

Tetsuaki Watanabe, conocido por su trabajo en la primera temporada de “Blue Lock”, se encarga de la dirección de “The Vermilion Mask”, mientras que Hisashi Higashijima (“Magic and Muscles”) es responsable del diseño de personajes, Fumiyuki Goh se encarga de la dirección de sonido, y Daisuke Ōhigashi (“Fate/strange Fake”) es responsable del guion.

Yuuki Yamamoto le da voz a Sona en la serie anime "The Vermilion Mask", que se estrena en octubre de 2026 (Foto: 100studio)

¿DE QUE TRATA “THE VERMILION MASK”?

De acuerdo con la descripcion de Crunchyroll, en “The Vermilion Mask”, “la Máscara otorga poder a quien la usa. A veces, eso significa un sinfín de posibilidades, o una tragedia inimaginable… Peru, discípulo del legendario fabricante de máscaras Gastón Roux, es controlado por la Máscara del Dios Guerrero y, sin querer, mata a sus amigos e incluso a su propio maestro.

Para evitar que esta tragedia se repita, Peru jura destruir todas las máscaras de Gastón repartidas por el mundo. Enfrentándose a sus pecados, emprende su viaje. Conoce nuevos amigos y se enfrenta a poderosos enemigos. El joven continúa su camino hasta el día en que pueda expiar sus pecados contra su maestro.”

Luego de que Perú, un joven aprendiz de un legendario artesano de máscaras, pierde el control bajo la influencia de una máscara maldita y aniquila a sus seres queridos, emprende un viaje por el mundo para destruir todas las máscaras creadas por su maestro y evitar más tragedias.

Mientras lidia con la culpa, el protagonista del nuevo anime enfrenta a enemigos poderosos y encuentra nuevos aliados.

TRÁILER DE “THE VERMILION MASK”

FECHA DE ESTRENO DE “THE VERMILION MASK”

“The Vermilion Mask” se estrenará el 10 de octubre de 2026. Crunchyroll se encargará de emitir el nuevo anime a nivel internacional.

Por lo tanto, para ver la serie de fantasía oscura y la acción solo necesitas una suscripción a dicha paltaforma de streaming.

REPARTO DE VOCES DE “THE VERMILION MASK”

Taihi Kimura le da voz a Peru

Yuuki Yamamoto le da voz a Sona

Kazuki Ura le da voz a Mok

Takanori Hoshino le da voz a Gouon

Wataru Komada le da voz a Totoque

Junya Enoki le da voz a Zent

Kazuhiko Inoue le da voz a Gaston

Akio Otsuka le da voz a The Mask of the Warrior God

El afiche de la serie anime "The Vermilion Mask", que retrata las convicciones y dilemas morales del protagonista y de sus enemigos (Foto: 100studio)

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