La tercera entrega de “The Apothecary Diaries” y los nuevos episodios de “Black Clover” marcaron el inicio de la temporada de anime de otoño de 2026, pero no son los únicos títulos que llegan en octubre. “Magic Knight Rayearth”, la nueva entrega de “A Returner’s Magic Should Be Special”, “Cyberpunk: Edgerunners 2”, “Dragon Ball Super: Beerus”, “Firefly Wedding” y “The Vermilion Mask” (“Shuiro no Kamen”) también se suman a la lista. Este último se perfila como uno de los estrenos más llamativos de la temporada. Entonces, ¿qué más se sabe sobre esta serie?

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Basado en el manga escrito por Dr.Poro e ilustrado por Nabana Naba,este anime de fantasía oscura narra la historia de Peru, un joven aprendiz de artesano de máscaras legendarias que otorgan poderes extraordinarios. Tras colocarse una, pierde el control y asesina a sus amigos y a su maestro. Debido a la culpa, emprende un viaje para destruir todas las máscaras.

“The Vermilion Mask”, dirigida por Tetsuaki Watanabe, conocido por su trabajo en la primera temporada de “Blue Lock”, busca revivir la estética clásica y directa de los años 90, fusionándola con los estándares de animación contemporáneos del estudio 100studio. Además, promete priorizar las motivaciones de los personajes y batallas muy fluidas, estratégicas y dinámicas.

Hisashi Higashijima (“Magic and Muscles”) es responsable del diseño de personajes, mientras que Fumiyuki Goh se encarga de la dirección de sonido, y Daisuke Ōhigashi (“Fate/strange Fake”) es responsable del guion.

La serie anime "The Vermilion Mask" se emitirá en formato de dos partes (split cours) para asegurar una narrativa bien estructurada y una excelente calidad de animación (Foto: 100studio)

FECHA DE ESTRENO DE “THE VERMILION MASK”

“The Vermilion Mask”, anime de fantasía oscura con batallas sobrenaturales, se estrenará el sábado 10 de octubre de 2026 en Crunchyroll, que se encargará de emitir el nuevo anime a nivel internacional.

La transmisión se realizará bajo la modalidad de simulcast, lo que significa que los episodios estarán disponibles con subtítulos en inglés y español pocas horas después de su emisión televisiva en Japón.

Por lo tanto, para ver “The Vermilion Mask” en su idioma original con subtítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “THE VERMILION MASK”

¿DE QUÉ TRATA “THE VERMILION MASK”?

De acuerdo con la sinopsis de Crunchyroll, en “The Vermilion Mask”, “el aprendiz de fabricante de máscaras, Perú, debería haber conocido los peligros de las Máscaras. Poseído por la Máscara del Dios Guerrero, mata involuntariamente a sus amigos y a su maestro, el legendario Gastón Roux.

Atormentado por la culpa, Perú jura destruir todas las máscaras que su maestro creó antes de que la tragedia vuelva a golpear. En su misión, que lo lleva por todo el mundo, Perú hace amigos, lucha contra enemigos y se enfrenta a sus pecados.”

La tragedia de Perú ocurre específicamente debido a la Máscara del Dios Guerrero (Mask of the Warrior God), una de las más poderosas hechas por su maestro. Para expiar su culpa, busca destruir todas las reliquias creadas por su maestro y finge ser un vendedor de máscaras ordinario y despreocupado para camuflarse mientras rastrea el armamento maldito.

REPARTO DE VOCES DE “THE VERMILION MASK”

Taihi Kimura le da voz a Peru

Yuuki Yamamoto le da voz a Sona

Kazuki Ura le da voz a Mok

Takanori Hoshino le da voz a Gouon

Wataru Komada le da voz a Totoque

Junya Enoki le da voz a Zent

Kazuhiko Inoue le da voz a Gaston

Akio Otsuka le da voz a The Mask of the Warrior God

Yuuki Yamamoto se encarga de darle voz a Sona en la serie anime "The Vermilion Mask", que se estrena el 10 de octubre de 2026 (Foto: 100studio)

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