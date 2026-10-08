A medida que avanza para expiar sus pecados, Peru, el protagonista de "The Vermilion Mask", forma alianzas con compañeros inesperados que persiguen sus propios objetivos de justicia (Foto: 100studio)
A medida que avanza para expiar sus pecados, Peru, el protagonista de "The Vermilion Mask", forma alianzas con compañeros inesperados que persiguen sus propios objetivos de justicia (Foto: 100studio)
Nelly Osco
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Basado en el manga escrito por Dr.Poro e ilustrado por Nabana Naba, “” (“Shuiro no Kamen” en su idioma original) es uno de los . Promete ser uno de los estrenos de fantasía oscura más destacados del año, revivir la estética retro y la claridad narrativa clásica de los años 90, pero fusionándola con los altos estándares de animación contemporánea de 100studio, batallas enfocadas en el dinamismo, la fluidez y la táctica, y priorizar las motivaciones internas y los dilemas de sus personajes.

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Esta serie sigue a Peru, un joven aprendiz de artesano de máscaras legendarias que otorgan poderes extraordinarios, quien busca expiar su culpa destruyendo todas las reliquias creadas por su maestro luego de que perdiera el control, debido a la Máscara del Dios Guerrero (Mask of the Warrior God), y asesinara a sus amigos y a su maestro.

Tetsuaki Watanabe, conocido por su trabajo en la primera temporada de “”, se encarga de la dirección de “”, que cuenta con Hisashi Higashijima (“Magic and Muscles”) como responsable del diseño de personajes, Fumiyuki Goh en la dirección de sonido, y Daisuke Ōhigashi (“Fate/strange Fake”) como responsable del guion.

El anime "The Vermilion Mask" gira en torno a combates sobrenaturales dinámicos, donde cada máscara otorga habilidades de combate únicas y peligrosas a sus portadores (Foto: 100studio)
El anime "The Vermilion Mask" gira en torno a combates sobrenaturales dinámicos, donde cada máscara otorga habilidades de combate únicas y peligrosas a sus portadores (Foto: 100studio)

¿CÓMO VER “THE VERMILION MASK”?

. Mientras que el resto de capítulos se emitirá cada semana hasta diciembre.

La transmisión se realizará bajo la modalidad de simulcast, lo que significa que los episodios estarán disponibles con subtítulos en inglés y español pocas horas después de su emisión televisiva en Japón.

Por lo tanto, para ver el anime de fantasía oscura con batallas sobrenaturales solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “THE VERMILION MASK”?

El anime de “The Vermilion Mask” contará con un total de 24 episodios, que serán distribuidos en un formato dividido de dos partes (split-cour).

  • Parte 1 (Primer Cour): 12 episodios.
  • Parte 2 (Segundo Cour): 12 episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “THE VERMILION MASK” - PARTE 1

  • Episodio 1: 10 de octubre de 2026
  • Episodio 2: 17 de octubre de 2026
  • Episodio 3: 24 de octubre de 2026
  • Episodio 4: 31 de octubre de 2026
  • Episodio 5: 7 de noviembre de 2026
  • Episodio 6: 14 de noviembre de 2026
  • Episodio 7: 21 de noviembre de 2026
  • Episodio 8: 28 de noviembre de 2026
  • Episodio 9: 5 de diciembre de 2026
  • Episodio 10: 12 de diciembre de 2026
  • Episodio 11: 19 de diciembre de 2026
  • Episodio 12: 26 de diciembre de 2026

¿A QUÉ HORA VER “THE VERMILION MASK”?

PaísesHorario
Estados Unidos2:30 a.m. (PT) / 5:30 a.m. (ET) de los sábados
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica3:30 a.m. de los sábados
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador4:30 a.m. de los sábados
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico5:30 a.m. de los sábados
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil6:30 a.m. de los sábados
España11:30 p.m. de los sábados

TRÁILER DE “THE VERMILION MASK”

¿DE QUÉ TRATA “THE VERMILION MASK”?

De acuerdo con la sinopsis de Crunchyroll, en “The Vermilion Mask”, “el aprendiz de fabricante de máscaras, Perú, debería haber conocido los peligros de las Máscaras. Poseído por la Máscara del Dios Guerrero, mata involuntariamente a sus amigos y a su maestro, el legendario Gastón Roux.

Atormentado por la culpa, Perú jura destruir todas las máscaras que su maestro creó antes de que la tragedia vuelva a golpear. En su misión, que lo lleva por todo el mundo, Perú hace amigos, lucha contra enemigos y se enfrenta a sus pecados.

REPARTO DE VOCES DE “THE VERMILION MASK”

  • Taihi Kimura le da voz a Peru
  • Yuuki Yamamoto le da voz a Sona
  • Kazuki Ura le da voz a Mok
  • Takanori Hoshino le da voz a Gouon
  • Wataru Komada le da voz a Totoque
  • Junya Enoki le da voz a Zent
  • Kazuhiko Inoue le da voz a Gaston
  • Akio Otsuka le da voz a The Mask of the Warrior God
En el anime "The Vermilion Mask", las máscaras creadas por el legendario Gastón Roux no son simples objetos con poderes; poseen consciencia propia y se deleitan en la masacre (Foto: 100studio)
En el anime "The Vermilion Mask", las máscaras creadas por el legendario Gastón Roux no son simples objetos con poderes; poseen consciencia propia y se deleitan en la masacre (Foto: 100studio)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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