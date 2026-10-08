Basado en el manga escrito por Dr.Poro e ilustrado por Nabana Naba, “The Vermilion Mask” (“Shuiro no Kamen” en su idioma original) es uno de los animes que llega a Crunchyroll en la temporada de otoño de 2026. Promete ser uno de los estrenos de fantasía oscura más destacados del año, revivir la estética retro y la claridad narrativa clásica de los años 90, pero fusionándola con los altos estándares de animación contemporánea de 100studio, batallas enfocadas en el dinamismo, la fluidez y la táctica, y priorizar las motivaciones internas y los dilemas de sus personajes.

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Esta serie sigue a Peru, un joven aprendiz de artesano de máscaras legendarias que otorgan poderes extraordinarios, quien busca expiar su culpa destruyendo todas las reliquias creadas por su maestro luego de que perdiera el control, debido a la Máscara del Dios Guerrero (Mask of the Warrior God), y asesinara a sus amigos y a su maestro.

Tetsuaki Watanabe, conocido por su trabajo en la primera temporada de “Blue Lock”, se encarga de la dirección de “The Vermilion Mask”, que cuenta con Hisashi Higashijima (“Magic and Muscles”) como responsable del diseño de personajes, Fumiyuki Goh en la dirección de sonido, y Daisuke Ōhigashi (“Fate/strange Fake”) como responsable del guion.

El anime "The Vermilion Mask" gira en torno a combates sobrenaturales dinámicos, donde cada máscara otorga habilidades de combate únicas y peligrosas a sus portadores (Foto: 100studio)

¿CÓMO VER “THE VERMILION MASK”?

El primer episodio de “The Vermilion Mask” se estrenará el sábado 10 de octubre de 2026 en Crunchyroll. Mientras que el resto de capítulos se emitirá cada semana hasta diciembre.

La transmisión se realizará bajo la modalidad de simulcast, lo que significa que los episodios estarán disponibles con subtítulos en inglés y español pocas horas después de su emisión televisiva en Japón.

Por lo tanto, para ver el anime de fantasía oscura con batallas sobrenaturales solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “THE VERMILION MASK”?

El anime de “The Vermilion Mask” contará con un total de 24 episodios, que serán distribuidos en un formato dividido de dos partes (split-cour).

Parte 1 (Primer Cour): 12 episodios.

Parte 2 (Segundo Cour): 12 episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “THE VERMILION MASK” - PARTE 1

Episodio 1: 10 de octubre de 2026

Episodio 2: 17 de octubre de 2026

Episodio 3: 24 de octubre de 2026

Episodio 4: 31 de octubre de 2026

Episodio 5: 7 de noviembre de 2026

Episodio 6: 14 de noviembre de 2026

Episodio 7: 21 de noviembre de 2026

Episodio 8: 28 de noviembre de 2026

Episodio 9: 5 de diciembre de 2026

Episodio 10: 12 de diciembre de 2026

Episodio 11: 19 de diciembre de 2026

Episodio 12: 26 de diciembre de 2026

¿A QUÉ HORA VER “THE VERMILION MASK”?

Países Horario Estados Unidos 2:30 a.m. (PT) / 5:30 a.m. (ET) de los sábados México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 3:30 a.m. de los sábados Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 4:30 a.m. de los sábados Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 5:30 a.m. de los sábados Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 6:30 a.m. de los sábados España 11:30 p.m. de los sábados

TRÁILER DE “THE VERMILION MASK”

¿DE QUÉ TRATA “THE VERMILION MASK”?

De acuerdo con la sinopsis de Crunchyroll, en “The Vermilion Mask”, “el aprendiz de fabricante de máscaras, Perú, debería haber conocido los peligros de las Máscaras. Poseído por la Máscara del Dios Guerrero, mata involuntariamente a sus amigos y a su maestro, el legendario Gastón Roux.

Atormentado por la culpa, Perú jura destruir todas las máscaras que su maestro creó antes de que la tragedia vuelva a golpear. En su misión, que lo lleva por todo el mundo, Perú hace amigos, lucha contra enemigos y se enfrenta a sus pecados.”

REPARTO DE VOCES DE “THE VERMILION MASK”

Taihi Kimura le da voz a Peru

Yuuki Yamamoto le da voz a Sona

Kazuki Ura le da voz a Mok

Takanori Hoshino le da voz a Gouon

Wataru Komada le da voz a Totoque

Junya Enoki le da voz a Zent

Kazuhiko Inoue le da voz a Gaston

Akio Otsuka le da voz a The Mask of the Warrior God

En el anime "The Vermilion Mask", las máscaras creadas por el legendario Gastón Roux no son simples objetos con poderes; poseen consciencia propia y se deleitan en la masacre (Foto: 100studio)

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