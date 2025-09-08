El 7 de septiembre se estrenó la esperada tercera temporada de “The Walking Dead: Daryl Dixon”, la exitosa serie derivada del universo zombi de AMC que trae de regreso a Norman Reedus, en su papel de Daryl, y a Melissa McBride, como Carol Peletier. En esta nueva entrega, Daryl y Carol deben enfrentar nuevos y peligrosos escenarios, acompañados por un elenco renovado que se suma a la búsqueda por sobrevivir en un mundo devastado y lleno de amenazas. Descubre quiénes participan en el Spin-Off.

Esta temporada sigue el intento de Daryl y Carol de regresar a América desde Europa. En su travesía, un accidente los deja varados en España, obligándolos a adaptarse a nuevas amenazas y a encontrar aliados inesperados. La desaparición de Carol y la aparición de nuevos personajes aportan giros intensos y un aire fresco a la narrativa, manteniendo a los fanáticos atentos a cada episodio.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAS “THE WALKIND DEAD: DARYLK DIXON” 3?

El spin-off de la serie de zombies regresa con sus populares protagonistas y suma a nuevos personajes:

Norman Reedus como Daryl Dixon: Daryl Dixon es el cazador y superviviente por excelencia del apocalipsis zombi. Esta temporada, vuelve a ser el eje central de la historia, embarcándose en una peligrosa travesía para volver a América, mientras explora nuevas alianzas y enfrenta retos desconocidos en España. Reedus es conocido mundialmente por su trabajo en “The Walking Dead”, además de películas como “Ballerina” y “The Bikeriders”.

Norman Reedus como Daryl en la tercera temporada de "The Walking Dead: Daryl Dixon" (Foto: AMC)

Melissa McBride como Carol Peletier: Carol regresa como la leal y aguerrida compañera de Daryl. Su relación es uno de los pilares emocionales de la serie y su desaparición marca un punto de tensión clave en la trama de la tercera temporada. McBride ha sido parte de la franquicia desde el inicio y tiene créditos en producciones como “The Mist” y “Living Proof”.

En "The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol", Melissa McBride le da vida a Carol Peletier (Foto: AMC)

Stephen Merchant como Julian Chamberlain: Julian es presentado como el último británico con vida, un personaje peculiar que aporta matices únicos y humor ante la tragedia. Merchant, cocreador de “The Office”, aporta su reconocido carisma y experiencia en la comedia y el drama.

Stephen Merchant como Julian Chamberlain EN "The Walking Dead: Daryl Dixon" (Foto: AMC)

Eduardo Noriega como Antonio: Antonio es un misterioso aliado español que ayuda a los protagonistas en su viaje. Noriega, reconocido actor español, ha participado en series como “Red Queen” y “Now and Then”, añadiendo profundidad y carácter local a la serie.

Eduardo Noriega como Antonio en la temporada 3 de "The Walking Dead: Daryl Dixon" (Foto: AMC)

Óscar Jaenada como Fede: El experimentado actor español encarna a una de las caras nuevas del elenco, aportando experiencia y versatilidad gracias a trabajos previos en películas como “20,000 Leagues Under the Sea” y “Journey to the Center of the Earth”, “Piratas del Caribe“. Su salto al streaming con películas como ”El hoyo 2″ o la serie “Operación Marea Negra”.

El reconocido actor español Óscar Jaenada es una de las nuevas caras de "The Walking Dead: Daryl Dixon". Su personaje es Fede (Foto: AMC)

Alexandra Masangkay como Paz: Se trata de un personaje enigmática que acompaña al grupo en su travesía, ofreciendo una visión fresca y joven sobre la supervivencia. Masangkay, conocida por “Control Room” y “Valley of Shadows”, suma diversidad y energía a la historia.

Alexandra Masangkay como Paz en la temporada 3 de "The Walking Dead: Daryl Dixon" (Foto: AMC)

Candela Saitta como Justina: Justina es otra incorporación que promete momentos clave en la trama. Saitta, actriz argentina, brilla por sus actuaciones en “El Primero de Nosotros” y “Último Primer Día”.

Candela Saitta afronta el desafío se unirse al elenco de "The Walking Dead: Daryl Dixon" como Justina (Foto: AMC)

