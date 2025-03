Después de los eventos de la segunda temporada de “The Wheel of Time” (“La rueda del tiempo” en español), los fanáticos de la serie de fantasía épica de Amazon Prime Video esperan con ansias la tercera entrega para conocer el destino de sus personajes favoritos de la saga escrita por Robert Jordan. En los nuevos episodios, el caos estalla dentro de la Torre Blanca mientras los protagonistas se convierten en el objetivo de un nuevo mal. ¿Quiénes regresan al elenco principal? ¿Qué actores se unen al reparto? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La nueva temporada de la ficción creada por Rafe Judkins adapta “The Shadow Rising” (“El Auge de la Sombra”), el cuarto libro de la saga. Por lo visto en los avances, Amyrlin Siuan Sanche confrontará a Liandran Guirale, Amiga Siniestra que ha jurado lealtad a la Sombra, por sus acciones en los anteriores capítulos.

Mientras Rosamund Pike, Josha Stradowski, Marcus Rutherford, Dónal Finn, Madeleine Madden, Daniel Henny y Zoë Robins retoman sus roles en la tercera temporada de “The Wheel of Time”, Luke Fetherston, Callum Kerr, Nuno Lopes, Olivia Williams, Isabella Bucceri, Salóme Gunnarsdóttir y Shohreh Aghdashloo se unen al reparto. Entonces, ¿quién es quién en la serie de fantasía de Amazon Prime Video?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “THE WHEEL OF TIME”

1. Shohreh Aghdashloo como Elaida do Avriny a’Roihan

Shohreh Aghdashloo, que apareció en “El exorcismo de Emily Rose”, “X-Men: The Last Stand”, “House of Saddam”, “Percy Jackson & the Olympians 2: The Sea of Monsters”, “The Expanse”, y “Star Trek Beyond”, asume el papel de Elaida do Avriny a’Roihan, una Aes Sedai despiadadamente poderosa que tiene una vieja cuenta pendiente con Moraine.

Shohreh Aghdashloo interpreta a Elaida, una Aes Sedai poderosa en la tercera temporada de "The Wheel of Time" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Isabella Bucceri como Faile Bashere

Isabella Bucceri, que anteriormente participó en el cortometraje “Threshold” y en las películas “Everything in Between” y “Finally Me”, interpreta a Faile Bashere, una guerrera que ha estado buscando la antigua reliquia, el Cuerno de Valere.

3. Luke Fetherston como Lord Gawyn

Luke Fetherston, que fue parte de “Billy Elliot”, “Almost Never”, “The Emily Atack Show”, “Still Up”, “Doctor Who” y “Big Mood”, se une al elenco de la tercer la temporada de “The Wheel of Time” como Lord Gawyn, uno de los hermanos de Elayne.

4. Salóme Gunnarsdóttir como Melaine

Salóme Gunnarsdóttir, que apareció en “Legends”, “Autumn Lights”, “Cruelty”, “Justice League”, “Knightfall”, “Valhalla – The Legend of Thor”, “Zack Snyder’s Justice League” y “The Hanging Sun”, asume el rol de Melaine, una Sabia que puede acceder a un poder místico.

5. Olivia Williams como Morgase Trakand

Olivia Williams, que fue parte de “The Postman”, “The Sixth Sense”, “The Heart of Me”, “Matar a un rey”, “Peter Pan”, “X-Men: The Last Stand”, “Broken Lines”, “The Ghost Writer”, “Anna Karenina”, “The Last Days on Mars” y “The Father”, da vida a Morgase Trakand, la reina de Andor.

Olivia Williams asume el papel de Morgase Trakand y Shohreh Aghdashloo asume el papel de Elaida en la temporada 3 de "The Wheel of Time" (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 3 de “The Wheel of Time”:

Rosamund Pike como Moiraine

Josha Stradowski como Rand al’Thor

Marcus Rutherford como Perryn

Dónal Finn como Mat

Madeleine Madden como Egwene al’Vere

Daniel Henny como Lan Mandragoran

Zoë Robins como Nynaeve al’Meara

Callum Kerr como Lord Galad

Nuno Lopes como Lord Gaebril

Björn Landberg como Rhuarc

Nukâka Coster-Waldau como Bair

Synnøve Macody Lund como Melindhra

Ayoola Smart como Aviendha

Rosamund Pike como Moiraine en la tercera temporada de "The Wheel of Time" (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “THE WHEEL OF TIME”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en la tercera temporada de “The Wheel of Time”, “con los Renegados sueltos en el mundo, los héroes de la Luz deben trazar sus propios rumbos y reunir fortalezas ocultas mientras se enfrentan a la Oscuridad dentro de sí mismos”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “THE WHEEL OF TIME”?

Los tres primeros episodios de la temporada 3 de “The Wheel of Time” se estrenarán el jueves 13 de marzo de 2025 en Amazon Prime Video. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo hasta el 17 de abril.

Por lo tanto, para ver la nueva entrega solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.