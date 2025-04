La tercera temporada de “The Wheel of Time” (“La rueda del tiempo” en español) terminó el 17 de abril de 2025 y dejó más preguntas que respuestas. Por lo tanto, los fanáticos de la serie de fantasía épica de Amazon Prime Video y de la saga de novelas escrita por Robert Jordan se cuestionan sobre la posibilidad de que la historia de Rand (Josha Stradowski), Moraine (Rosamund Pike), Nynaeve (Zoë Robins) y el resto de personajes principales continúe en una cuarta entrega. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En el último episodio de Rand y Egwene (Madeleine Madden) le tiende una trampa a Lanfear para expulsar a los Renegados y llevarla al asentamiento Aiel de Fuerte Rocas Frías, donde la esperan Moraine, Lan (Daniel Henney) y Aviendha (Ayoola Smart), las Sabias y los guerreros de Rhuarc (Björn Landberg). Sin embargo, ella se da cuenta de la treta. Esto obliga a los protagonistas a acudir a Alcair Dal para que Rand pueda ser declarado oficialmente Car’a’carn.

Por otro lado, Elaida (Shohreh Aghdashloo) engaña a Verin (Meera Syal) y a un grupo de sus seguidores para que abandonen la torre, lo que le permite derrocar a Siuan Sanche (Sophie Okonedo) de la sede de la Amyrlin. Antes de que Siuan pueda negar ser una Amiga Siniestra que ha estado ocultando al Dragón Renacido, Elaida la aísla del Poder Único. Entonces, ¿habrá temporada 4?

“THE WHEEL OF TIME”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA 4?

Hasta el momento, Amazon Prime Video no ha renovado “The Wheel of Time” para una cuarta entrega. Sin embargo, el último capítulo de la anterior temporada dejó el camino preparado para una nueva tanda de episodios, que muestren a Rand aceptado por los Aiel como el Car’a’carn y lo que sucedió con Moraine tras su enfrentamiento con Lanfear.

Debido a que la tercera entrega se basó principalmente en el cuarto y quinto libro de la saga de Robert Jordan, la cuarta temporada de “La rueda del tiempo” adaptaría los eventos de la sexta y séptima novela, “Lord of Chaos” y “A Crown of Swords”. Aunque aún quedan varios libros por adaptar, nada es seguro, ya que la popular serie requiere un presupuesto de 10 millones de dólares por episodio.

“Está en manos de Amazon ahora mismo”, aseguró Rosamund Pike en una entrevista con 13News. “Aún no han dado luz verde a la cuarta temporada. Es una serie muy importante para ellos. Es interesante que, si bien la temporada 3 refleja muchas de las historias del libro cuatro, que es cuando la serie realmente despegó como propiedad literaria, fue entonces cuando un gran volumen de fanáticos descubrió ‘La Rueda del Tiempo’. Realmente espero que podamos continuar este viaje porque los fans lo merecen, los libros lo merecen y nuestros actores lo merecen”.

Por su parte, el coprotagonista Daniel Henney, que interpreta a Lan Mandragoran, le dijo a TechRadar: “Tenemos esperanzas y cruzamos los dedos. La temporada 3 es algo de lo que estamos increíblemente orgullosos”.

Aún no se ha confirmado el elenco de una tercera temporada de “The Wheel of Time”, pero es claro que Rosamund Pike, Daniel Henney y Josha Stradowski tienen que ser parte de los próximos capítulos.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “THE WHEEL OF TIME”?

La temporada 3 de “The Wheel of Time” terminó el 17 de abril de 2025 en Amazon Prime Video. Por lo tanto, para ver la nueva entrega solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.