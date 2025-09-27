Cuando Henry Cavill anunció en octubre de 2022 que dejaría de ser Geralt de Rivia tras tres temporadas de “The Witcher”, el mundo de Netflix y de los fans de la saga se sacudió con fuerza. No se trataba de cualquier papel: Cavill había logrado darle vida al icónico cazador de monstruos con una intensidad que mezclaba carisma, rudeza y vulnerabilidad. Con su comunicado, en el que habló de “dejar su medallón y sus espadas”, confirmó que su viaje en el Continente llegaba a su fin, abriendo paso a una nueva etapa para la serie.

El elegido para portar el manto del Lobo Blanco fue Liam Hemsworth. Con respeto y entusiasmo, Cavill le cedió el testigo, reconociendo la magnitud del reto y augurando una nueva interpretación del personaje lleno de matices.

Sin embargo, más allá del anuncio oficial, la gran pregunta quedó en el aire: ¿por qué alguien tan comprometido con la saga, que incluso construyó su propia consola para disfrutar de los videojuegos de “The Witcher”, decidió abandonar el proyecto?

Liam Hemsworth asumió el papel original de Henry, Geralt de Rivia, en la próxima cuarta temporada del programa (Foto: Netflix)

EL MOTIVO POR EL QUE HENRY CAVILL DEJÓ LA SERIE “THE WITCHER”

Lauren Hissrich, productora ejecutiva del show, ofreció una respuesta que buscaba traer calma. Según explicó a Entertainment Weekly, Henry quería cerrar un ciclo y comprometerse con otros papeles que le resultaban atractivos. La salida, dijo, fue “simbiótica”: un acuerdo donde ambas partes entendieron que no era correcto obligar a alguien a continuar un camino que ya no deseaba recorrer. Una explicación diplomática, aunque quizá demasiado pulida para los fans más suspicaces.

Y es que desde antes ya circulaban rumores de fricciones creativas. Cavill, gran conocedor y defensor del material original de Andrzej Sapkowski, habría insistido en que los guionistas fueran más fieles a los libros y juegos. Su visión de Geralt como un personaje profundo, con reflexiones internas y un fuerte peso moral, no siempre coincidía con el enfoque de algunos escritores que, como reveló el exproductor Beau DeMayo, “detestaban activamente” la obra base.

Este choque no era nuevo. En 2020, Hissrich confesó que evitó contratar guionistas “demasiado puristas”, buscando un equilibrio entre el respeto y la libertad creativa. Pero esa filosofía no siempre encajó con Cavill, que incluso enviaba notas detalladas sobre los diálogos de Geralt para que reflejaran mejor la voz interna del personaje. Su empeño era claro: no se conformaba con gruñidos memorables; quería un Geralt tridimensional, fiel a la esencia que enamoró a millones de lectores.

EN ENTREVISTAS POSTERIORES, CAVILL REAFIRMÓ SU POSTURA

“Todas mis peticiones y solicitudes se centraban en ser fiel al material original”. comentó Henry Cavill. La frase fue vista por muchos como una confirmación indirecta de que sus diferencias con el equipo de guion eran reales. Su compromiso con la obra de Sapkowski era tal que, para algunos, su salida se sintió como una señal de que la serie había perdido a su mayor guardián de la autenticidad.

En medio de esta tormenta de interpretaciones entra Liam Hemsworth, quien reconoce la magnitud del desafío. Sorprendido por la oferta de Netflix, admitió que la noticia lo tomó desprevenido, pero también aseguró ser un gran admirador del trabajo de Cavill. Hissrich, por su parte, destacó su seriedad y compromiso, adelantando que el actor buscará equilibrar la continuidad con nuevas aportaciones que permitan que su Geralt tenga identidad propia.

Así, el futuro de “The Witcher” se presenta como un campo abierto de incertidumbre y expectativas. El 30 de octubre llegarán ocho nuevos episodios que marcarán el inicio de la era Hemsworth. Será entonces cuando los fans juzguen si la serie puede sobrevivir sin su rostro más emblemático o si, por el contrario, Liam logrará convencer al público de que un nuevo Lobo Blanco también puede rugir con fuerza en el Continente.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.