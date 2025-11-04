Liam Hemsworth interpreta a Geralt de Rivia a partir de la cuarta temporada de la serie "The Witcher" (Foto: Netflix)
Nelly Osco
Nelly Osco

no fue el único cambio que se incluyó en . Además de que en los nuevos episodios de la popular serie de Netflix, casi no se incluyeron escenas sexuales y de desnudos en la nueva entrega. A continuación, te comparto lo que Lauren Schmidt Hissrich dijo al respecto.

En las primeras temporadas del drama de fantasía oscura basada en la Saga de Geralt de Rivia del escritor polaco Andrzej Sapkowski, las escenas con cuerpos desnudos y sexo explícito eran parte de la trama de la serie. No obstante, eso ha cambiado en las última entregas.

cuenta con una escena de sexo no desnudo y algunos desnudos breves en algunos episodios. Todo esto es parte de la decisión que tomó la creadora del programa para cambiar el rumbo de la serie.

Henry Cavill interpretó a Geralt de Rivia en las tres primeras temporadas de la serie "The Witcher" (Foto: Netflix)
¿POR QUÉ YA NO HAY CASI NINGUNA ESCENA SEXUAL EN “THE WITCHER”?

En conversación con IGN, Lauren S. Hissrich contó que fue ella misma quien decidió que no quería que el sexo siguiese siendo una parte prominente de la serie. “Esta es una decisión personal que tomé y que luego tomamos en la sala de guionistas” explicó.

A pesar de que hay “mucho sexo” en los videojuegos y los libros, e incluso en la primera temporada de “”, Hissrich no quería usar el sexo como telón de fondo en una escena solo para hacerla “un poco más escandalosa.

Lauren S. Hissrich señaló: “Al ver la primera temporada, noté una gran disparidad entre la desnudez femenina y masculina, y que, de hecho, parecía haber muchos cuerpos femeninos desnudos y pocos masculinos. Empezó a parecerme muy injusto”.

Fue entonces cuando decidimos dar marcha atrás, porque, sinceramente, fue una decisión que tomé en la primera temporada y no quedé satisfecha con el resultado. Así que hemos intentado corregir ese rumbo a lo largo de la serie. Hemos encontrado un punto en el que creo que la gente ya no ve para ver mucha desnudez, sino para disfrutar de las historias”, concluyó.

La cuarta temporada de "The Witcher", protagonizada por Liam Hemsworth, casi no tiene escenas de sexo (Foto: Netflix)
¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “THE WITCHER”?

, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Cinco años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente se desempeña como redactora de series y películas en el Grupo El Comercio.

