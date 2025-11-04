El reemplazo de Henry Cavill por Liam Hemsworth como el famoso brujo Geralt de Rivia no fue el único cambio que se incluyó en la cuarta temporada de “The Witcher”. Además de que otro personaje clave fue interpretado por otro actor en los nuevos episodios de la popular serie de Netflix, casi no se incluyeron escenas sexuales y de desnudos en la nueva entrega. A continuación, te comparto lo que Lauren Schmidt Hissrich dijo al respecto.

En las primeras temporadas del drama de fantasía oscura basada en la Saga de Geralt de Rivia del escritor polaco Andrzej Sapkowski, las escenas con cuerpos desnudos y sexo explícito eran parte de la trama de la serie. No obstante, eso ha cambiado en las última entregas.

La cuarta temporada de “The Witcher” cuenta con una escena de sexo no desnudo y algunos desnudos breves en algunos episodios. Todo esto es parte de la decisión que tomó la creadora del programa para cambiar el rumbo de la serie.

Henry Cavill interpretó a Geralt de Rivia en las tres primeras temporadas de la serie "The Witcher" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ YA NO HAY CASI NINGUNA ESCENA SEXUAL EN “THE WITCHER”?

En conversación con IGN, Lauren S. Hissrich contó que fue ella misma quien decidió que no quería que el sexo siguiese siendo una parte prominente de la serie. “Esta es una decisión personal que tomé y que luego tomamos en la sala de guionistas” explicó.

A pesar de que hay “mucho sexo” en los videojuegos y los libros, e incluso en la primera temporada de “The Witcher”, Hissrich no quería usar el sexo como telón de fondo en una escena solo para hacerla “un poco más escandalosa.”

Lauren S. Hissrich señaló: “Al ver la primera temporada, noté una gran disparidad entre la desnudez femenina y masculina, y que, de hecho, parecía haber muchos cuerpos femeninos desnudos y pocos masculinos. Empezó a parecerme muy injusto”.

“Fue entonces cuando decidimos dar marcha atrás, porque, sinceramente, fue una decisión que tomé en la primera temporada y no quedé satisfecha con el resultado. Así que hemos intentado corregir ese rumbo a lo largo de la serie. Hemos encontrado un punto en el que creo que la gente ya no ve The Witcher para ver mucha desnudez, sino para disfrutar de las historias”, concluyó.

La cuarta temporada de "The Witcher", protagonizada por Liam Hemsworth, casi no tiene escenas de sexo (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “THE WITCHER”?

La cuarta temporada de “The Witcher” está disponible en Netflix desde el 30 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

