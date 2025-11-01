Hay personajes que que te dejan helado, que te hacen sentir incómodo incluso cuando no están en pantalla. Leo Bonhart, el nuevo antagonista de la temporada 4 de “The Witcher”, pertenece a ese grupo. Cuando lo vi aparecer por primera vez, entendí de inmediato por qué muchos lo llaman “el monstruo humano más aterrador del Continente”. No tiene colmillos, ni magia, ni maldiciones ancestrales. Solo una mente fría, una espada afilada y una crueldad sin límites.

Desde su primera escena, interpretado magistralmente por Sharlto Copley, Bonhart se roba la atención y redefine lo que significa ser un villano en el universo creado por Andrzej Sapkowski y adaptado por Netflix. Si en temporadas anteriores habíamos visto monstruos físicos, ahora nos enfrentamos a algo peor: un hombre que disfruta cazando y matando a brujos, guardando sus medallones como trofeos.

¿QUIÉN ES LEO BONHART?

Leo Bonhart es presentado como un legendario cazarrecompensas, una especie de sombra que recorre el mundo dejando muerte y miedo a su paso. Su fama es tan grande que hasta los Witchers —como Geralt de Rivia— lo consideran una amenaza real. No es solo su habilidad con la espada lo que lo hace temible, sino su indiferencia hacia la vida, incluso la suya. “No le importa morir”, dijo Sharlto Copley en una entrevista con Tudum.

El punto de partida de este nuevo arco está directamente ligado a Ciri (interpretada por Freya Allan). El emperador de Nilfgaard, Emhyr var Emreis (encarnado por Bart Edwards), está obsesionado con encontrarla. Según las profecías, su Sangre Antigua es la clave para el futuro del imperio. Desesperado por capturarla, Emhyr ordena a Stefan Skellen (James Purefoy) recurrir a medidas extremas. Y entra Bonhart.

Su misión es simple y brutal: encontrar a una joven de ojos verdes y cabello ceniciento, conocida como Falka, el alias de Ciri. Lo que empieza como una simple cacería pronto se convierte en una historia de horror, porque Bonhart no solo busca capturar… también disfruta destruir todo a su paso.

Sharlto Coplay como Leo Bonhart en la cuarta temporada de "The Witcher" (Foto: Netflix)

SU PRIMERA APARICIÓN

El debut de Bonhart en la temporada 4 no podría ser más impactante. Su primera aparición lo muestra asesinando a un Witcher sin titubear, solo para añadir otro medallón a su colección. Es un momento corto pero revelador: en segundos, la serie nos deja claro que este no es un villano común. Su violencia tiene método, y su placer por matar, una precisión quirúrgica. Desde ahí, la tensión sube sin parar.

LA CAZA DE LOS “RATS” Y EL VERDADERO ROSTRO DEL MONSTRUO

Mientras Ciri huye junto a la banda de forajidos conocida como The Rats, Bonhart sigue su rastro con una obsesión enfermiza. Interroga, tortura y mata a quien se interponga, disfrutando cada paso de la persecución. Lo más interesante es que, a diferencia de otros cazadores de recompensas, Bonhart no lo hace solo por dinero. Lo hace porque le gusta.

Cuando por fin los alcanza en el pueblo de Jealousy, el resultado es una de las secuencias más brutales de toda la serie. Bonhart asesina a cada miembro de los Rats con una frialdad escalofriante, obligando a Ciri a presenciar la muerte de sus amigos y, especialmente, la de Mistle, su compañera y amante. Esa escena es tan intensa que se siente casi personal, como si el personaje buscara romper algo más profundo que un cuerpo: el espíritu de Ciri.

EL ACTOR DETRÁS EL VILLANO

Sharlto Copley, conocido por su trabajo en “District 9” y “Elysium”, confesó que interpretar a Bonhart fue uno de los mayores desafíos de su carrera. No solo por la violencia física del personaje, sino por lo que representa emocionalmente. En sus palabras, no disfruta hacer de villano, “especialmente uno tan brutal cuando compartes escenas con actrices jóvenes”. Aun así, aceptó el reto de convertirlo en algo más que un psicópata plano: un hombre carismático, casi divertido en su locura.

Para hacerlo más inquietante, Copley incluso pidió saliva comestible para poder babear en cámara, dando a Bonhart un aire animal, como una bestia que se deleita en la caza. Es un detalle mínimo, pero hace que el personaje se sienta más real… y más repugnante.

Según el productor Tomasz Bagiński, Bonhart es “uno de los villanos más oscuros y locos del Continente”. Y no exagera. En una serie que nos ha mostrado demonios, necromantes y espectros, este hombre sin magia logra eclipsarlos a todos. Tal vez porque representa lo más temible de lo humano: el sadismo, la indiferencia y el poder sin conciencia.

El actor Sharlto Coplay interpretando a Leo Bonhart en la cuarta temporada de "The Witcher" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.