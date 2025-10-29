Después de los impactantes eventos de la tercera entrega, “The Witcher” regresa con una cuarta temporada del drama de fantasía oscura creado por Lauren Schmidt Hissrich para Netflix. Pero, sin duda, lo más impactante será el reemplazo de Henry Cavill con Liam Hemsworth, quien asume el papel del famoso brujo Geralt de Rivia. Además, no es el único personaje que es interpretado por otro actor. Entonces, ¿quiénes conforman el reparto principal de los nuevos episodios?

En los nuevos episodios de la cuarta entrega temporada de la serie que se basa en la Saga de Geralt de Rivia del escritor polaco Andrzej Sapkowski, Geralt de Rivia (Liam Hemsworth), Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra) y la princesa Cirilla de Cintra (Freya Allan) se separan y cada uno se ve obligado a seguir su propio camino.

“Parte del viaje de Geralt en la temporada 4 realmente gira en torno a la gente que reúne en el camino mientras va a salvar a su hija”, explicó Lauren Schmidt Hissrich, la showrunner de “The Witcher”, a Tudum.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 4 DE “THE WITCHER”

1. Liam Hemsworth como Geralt de Rivia

Liam Hemsworth, recordado por su papel de Gale Hawthorne en las películas de “The Hunger Games” y por aparecer en el drama romántico “Lonely Planet”, asume el papel de Geralt de Rivia, quien todavía se está recuperando de las brutales consecuencias de la anterior entrega.

“Una de las cosas con las que Geralt lidia profundamente es la idea de que este viaje sea solo suyo”, señaló Schmidt Hissrich a Netflix. “Geralt se da cuenta de que reunir a esta Hansa es parte de lo que necesita para salvar a Ciri”.

Henry Cavill fue reemplazado por Liam Hemsworth como Geralt de Rivia en la cuarta temporada de la serie “The Witcher” (Foto: Netflix)

2. Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg

Anya Chalotra, que apareció en la serie dramática “Wanderlust”, en la miniserie “The ABC Murders”, prestó su voz en “Twilight of the Gods” y en “The Witcher: Sirens of the Deep”, retoma el rol de Yennefer de Vengerberg, quien debe reunir a magos rivales, reconstruir instituciones devastadas y enfrentarse directamente a la amenaza que acecha a su familia.

“Lo que Yen está haciendo es preparar el mundo para que Ciri pueda regresar”, indicó Schmidt Hissrich. “Su único objetivo es sacar a Vilgefortz de este Continente”.

Anya Chalotra retoma el rol de Yennefer de Vengerberg, quien asume el liderazgo, en la cuarta temporada de "The Witcher" (Foto: Netflix)

3. Freya Allan como Cirilla de Cintra

Freya Allan, que participó en producciones como “Kingdom of the Planet of the Apes” y “Gunpowder Milkshake”, regresa como Cirilla de Cintra, quien vive en los confines de Nilfgaard entre una banda de vagabundos conocida como las Ratas, y se oculta tras un nuevo alias e identidad.

“Ha adoptado el nombre de Falka”, detalló Allan. “Falka representa la oscuridad, la brutalidad y la dureza de carácter; hay una frialdad inherente en ella”.

Freya Allan interpreta a Cirilla de Cintra, quien se esconde bajo otra identidad, en la cuarta temporada de "The Witcher" (Foto: Netflix)

4. Joey Batey como Jaskier

Joey Batey, que ha participado en series como “Knightfall”, “Strike” y “The White Queen” y apareció en “The Witcher: Blood Origin”, vuelve a interpretar a Jaskier en la cuarta temporada de “The Witcher”, donde el vínculo entre el bardo y Geralt se fortalece aún más mientras recorren el Continente.

Joey Batey retoma el papel de Jaskier, el bardo que acompaña a Geralt, en la cuarta temporada de "The Witcher" (Foto: Netflix)

5. Laurence Fishburne como Regis

Laurence Fishburne, que fue parte de “Apocalypse Now”, “Boyz n the Hood”, las películas de “John Wick” y en las películas de “Matrix”, da vida a Regis, un sanador con un pasado misterioso. “Regis es uno de los personajes favoritos de los fans”, adelantó Schmidt Hissrich. “Será la primera vez que conozcamos a un vampiro superior en nuestra serie. Los vampiros superiores son muy interesantes porque nacen vampiros, no son creados como tales”.

Laurence Fishburne asume el rol del sanador Regis en la cuarta temporada de "The Witcher" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 4 de “The Witcher”:

Meng’er Zhang como Milva

Jeremy Crawford como Yarpen Zigrin

Danny Woodburn como Zoltan Chivay

Mimî M. Khayisa como Fringilla Vigo

Cassie Clare como Philippa Eilhart

Anna Shaffer como Triss Merigold

Therica Wilson-Read como Sabrina Glevissig

Royce Pierreson como Istredd

Mecia Simson como Francesca Findabair

Christelle Elwin como Mistle

Ben Radcliffe como Giselher

Fabian McCallum como Kayleigh

Aggy K. Adams como Iskra

Juliette Alexandra como Reef

Connor Crawford como Asse

Mahesh Jadu como Vilgefortz of Roggeveen

Bart Edwards como Emhyr var Emreis

James Purefoy como Stefan Skellen

Sharlto Copley como Leo Bonhart

Eamon Farren como Cahir

Hugh Skinner como Prince Radovid

Graham McTavish como Sigismund Dijkstra

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 4 DE “THE WITCHER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la temporada 4 de “The Witcher”, “tras los acontecimientos trascendentales de la tercera temporada, una guerra encarnizada e innumerables enemigos han separado a Geralt, Yennefer y Ciri. A medida que sus caminos se desvían y sus objetivos se intensifican, surgen aliados inesperados, impacientes por unirse a sus aventuras. Si logran dar la bienvenida a estas nuevas familias, tal vez y solo tal vez, el reencuentro podría convertirse en realidad.”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “THE WITCHER”?

La cuarta temporada de “The Witcher” se estrenará el jueves 30 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí