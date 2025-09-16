El rugido de los monstruos y la magia del Continente están de regreso. Netflix prepara el lanzamiento de la cuarta temporada de "The Witcher", y con ella llega un cambio que ha sacudido al fandom: Liam Hemsworth asumirá el rol de Geralt de Rivia, tomando la espada que Henry Cavill portó durante tres temporadas. La expectativa es inmensa, no solo por el cambio de protagonista, sino porque esta entrega será la antesala de la quinta y última temporada de la saga.

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 4 DE “THE WITCHER”

La fecha de estreno ya está marcada en el calendario: el 30 de octubre de 2025, día en que todos los episodios de “The Witcher” temporada 4 llegarán exclusivamente a Netflix. La plataforma confirmó que la cuarta y quinta temporada se rodaron en paralelo, con la intención de dar un cierre épico y definitivo a la adaptación de los libros de Andrzej Sapkowski.

"The Witcher" regresa a Netflix con su cuarta temporada el 30 de octubre (Foto: Netflix)

¿CÓMO Y DÓNDE VER ESTA TEMPORADA DE “THE WITCHER”?

Puedes verlo en Netflix. En Estados Unidos, Netflix ofrece varios planes de suscripción según las necesidades de cada usuario: el plan básico con anuncios cuesta US$6.99 al mes, el plan estándar sin anuncios está disponible por US$15.49 al mes, y el plan premium, que permite mayor calidad de video y más dispositivos, tiene un costo de US$22.99 al mes.

¿QUÉ VEREMOS EN ESTA NUEVA TEMPORADA DE “THE WITCHER”?

En cuanto a la trama, la historia retoma el caos dejado por la tercera temporada: Geralt, Yennefer y Ciri están separados, obligados a sobrevivir en medio de la guerra y a enfrentar a múltiples enemigos. Sus destinos, sin embargo, siguen entrelazados, y todo apunta a que el tema central será la construcción de nuevas familias y alianzas que podrían ser clave para su futura reunión.

Netflix ya reveló un primer tráiler que muestra a Hemsworth en el papel de Geralt. Con el medallón del Lobo brillando en su pecho y un entorno sombrío a su alrededor, el nuevo brujo se da vuelta para enfrentar un peligro invisible. Breve pero impactante, este adelanto confirma que la esencia del personaje seguirá intacta, aunque con un aire renovado.

La cuarta temporada cubrirá los sucesos del libro Bautismo de fuego y sumará personajes claves para los fans. Entre las incorporaciones más esperadas está Regis, interpretado por Laurence Fishburne, un barbero-cirujano con un pasado enigmático que marcará el destino de Geralt. También debutarán Sharlto Copley como el brutal Leo Bonhart, James Purefoy como Skellen y Danny Woodburn como el entrañable Zoltan.

Por su lado, Ciri asumirá un camino más oscuro al unirse a las Ratas bajo la identidad de Falka. El dilema sobre si renunció realmente a sus poderes o si aún los guarda en su interior será un eje narrativo que pondrá a prueba su identidad y su destino como heredera de Cintra.

Yennefer, en cambio, enfrentará un nuevo rol: convertirse en la líder de Aretuza tras la caída de Tissaia. Su liderazgo definirá el rumbo de la Hermandad de Hechiceras y también abrirá nuevas interrogantes sobre su posición dentro del inestable tablero político y mágico del Continente.

