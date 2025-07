Del 2011 al 2019, “El increíble mundo de Gumball" (en su idioma original: “The Amazing World of Gumball“) se consolidó como una de las series animadas favoritas de miles de personas alrededor de todo el planeta. Por lo tanto, la llegada de una nueva temporada de la producción, bajo el título “The Wonderfully Weird World of Gumball” (en español: "El maravillosamente extraño mundo de Gumball“), ha emocionado -comprensiblemente- a sus fans. En ese sentido, ¿sabes cómo ver los nuevos episodios del show televisivo? Pues, te invito a averiguarlo en esta nota.

Vale precisar que “El increíble mundo de Gumball” (en España: “El asombroso mundo de Gumball”) fue creada por el francés Ben Bocquelet, presentándose como una interesante alternativa familiar que combina acción, aventuras, comedia y ciencia ficción.

De esta manera, pese a que es una serie infantil, nunca ha temido abordar temas serios o maduros, como la filosofía, el matrimonio y el ciberacoso, por solo mencionar algunos de ellos.

¿DE QUÉ TRATA “THE WONDERFULLY WEIRD WORLD OF GUMBALL”?

La séptima temporada de la ficción, renombrada ahora como “El maravillosamente extraño mundo de Gumball”, retoma la historia de Gumball Watterson y su peculiar familia en el idílico pueblecito de Elmore.

Y si bien esta nueva tanda de episodios tiene lugar siete años después del final de la sexta entrega del programa, los protagonistas conservan la misma edad.

Así, los podremos ver en pintorescas aventuras: desde luchar contra la malvada comida rápida hasta enfrentarse a una IA enamorada.

MIRA EL TRÁILER DE “THE WONDERFULLY WEIRD WORLD OF GUMBALL”

¿CÓMO VER “THE WONDERFULLY WEIRD WORLD OF GUMBALL”?

En Estados Unidos:

Los 20 primeros episodios de “The Wonderfully Weird World of Gumball” llegaron a Hulu el lunes 28 de julio del 2025.

Por lo tanto, si te encuentras en EE. UU. y quieres verlos, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

Recuerda que también puedes disfrutarlos con la opción de Hulu por Disney+.

A nivel internacional:

“El maravillosamente extraño mundo de Gumball” llegará a Latinoamérica, España y el resto de países fuera de Estados Unidos el lunes 6 de octubre de 2025 a través de Cartoon Network y HBO Max.

LISTA DE EPISODIOS DE “THE WONDERFULLY WEIRD WORLD OF GUMBALL”

Episodio 1 – The Burger

Episodio 2 – The Assistant

Episodio 3 – The Distance

Episodio 4 – The Thing

Episodio 5 – The Butts

Episodio 6 – The Traffic

Episodio 7 – The Astrological

Episodio 8 – The Cheerleader

Episodio 9 – The Boring

Episodio 10 – The Teacher

Episodio 11 – The App

Episodio 12 – The Entrance

Episodio 13 – The Letter

Episodio 14 – The Gut

Episodio 15 – The Wrinkle

Episodio 16 – The Gourmet

Episodio 17 – The Pool

Episodio 18 – The Portrait

Episodio 19 – The Climb

Episodio 20 – The Amadain

A partir de la temporada 7, la serie ha sido renombrada como "El maravillosamente extraño mundo de Gumball" (Foto: Hulu / Cartoon Network)

