Si eres de aquellos que disfrutó de la primera entrega de “The Wonderfully Weird World of Gumball” (en español: “El maravillosamente extraño mundo de Gumball“), te traigo excelentes noticias. Y es que la popular secuela de “The Amazing World of Gumball” ha lanzado su temporada 2 y, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber respecto a sus nuevos episodios. ¡Presta atención!

Vale precisar que esta temporada de la producción promete seguir elevando el nivel de absurdo que caracteriza a la franquicia.

Así, podemos ser testigos de la reaparición de Rob, el némesis de Gumball, quien regresa del “Vacío” con una apariencia renovada y listo para causar problemas.

A esto se le suman diversas situaciones disparatadas: desde Penny fingiendo su propia muerte, hasta una invasión de animales salvajes y sesiones de espiritismo con anuarios escolares.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Wonderfully Weird World of Gumball” - Temporada 2:

GUÍA DE EPISODIOS DE “THE WONDERFULLY WEIRD WORLD OF GUMBALL” - TEMPORADA 2

El lunes 22 de diciembre del 2025, Hulu y Disney+ (a través de una suscripción adicional de Hulu) estrenaron 20 nuevos capítulos de la serie animada en Estados Unidos.

Debajo de estas líneas, repasa la sinopsis de cada uno de ellos:

Episodio 1. "The Summoning" (La invocación). Darwin se une a un aquelarre de brujas y deja que el poder se le suba a la cabeza.

Episodio 2. "The Unfollow" (El "Unfollow"). Cuando Gumball y Darwin se dan cuenta de que Sarah ya no es su fan número uno, intentan recuperar su atención por cualquier medio posible.

Episodio 3. "The Promposal" (La propuesta de baile). Penny quiere invitar a Gumball al baile de la secundaria Elmore, pero cuando las expectativas de él sobre un gesto extra romántico y complicado superan lo que ella puede manejar, Penny debe encontrar la forma de cumplir.

Episodio 4. "The Trumpet" (La trompeta). Nicole necesita asegurarse de que Gumball sea alguien en la vida para que, cuando sea mayor, abandone el nido en lugar de ser un holgazán en casa para siempre.

Episodio 5. "The Synthesis" (La síntesis). Durante el Día de las Profesiones en la escuela, Nicole y Yuki se unen para impresionar a sus hijos y mostrarle al mundo todo su poder, solo para aprender de dónde proviene el poder real.

Episodio 6. "The Cheapmas" (La Navidad barata). Tras descubrir que la Navidad se ha cancelado porque la ciudad de Elmore está en quiebra, Gumball y Darwin juran salvar la festividad.

Episodio 7. "The Score" (El puntaje). Gumball y Darwin intentan ayudar a Ocho a superar su ira, pero descubren que su vida es mucho más difícil que la de ellos.

Episodio 8. "The Diary" (El diario). Gumball y Darwin encuentran un diario. Descubren que la autora está a punto de perderse el momento más importante de su vida y deben encontrarla para averiguar por qué.

Episodio 9. "The Punishment" (El castigo). Gumball y Nicole juran vengarse del conductor de un auto que se les cruzó en el camino de forma grosera.

Episodio 10. "The Roast" (El "Roast"). Después de que las habladurías de Gumball lo avergüenzan frente a toda la ciudad, él jura frenar su actitud petulante.

Episodio 11. "The Survivalists" (Los supervivientes). Gumball y Darwin se enfrentan a una ardilla en una lucha primitiva por la supervivencia (... en su propio patio trasero).

Episodio 12. "The Labels" (Las etiquetas). Cuando una malvada consejera escolar llega y les pone etiquetas horribles a todos los niños, Gumball y Darwin deben derrotarla para reclamar sus identidades.

Episodio 13. "The Fools" (Los bromistas). Cuando nadie en Elmore hace bromas en el Día de los Inocentes (April Fool's Day), Gumball asume la responsabilidad de mostrarles cómo se hace.

Episodio 14. "The Homework" (La tarea). Gumball enfrenta el viaje más difícil de su vida cuando intenta entregarle a Anais la tarea que olvidó, todo esto mientras está enfermo en casa con gripe.

Episodio 15. "The Sonder" (El "Sonder"). Gumball se da cuenta de que cada transeúnte aleatorio está viviendo una vida tan vívida y compleja como la suya.

Episodio 16. "The Mister" (El señor). Ahora considerado un hombre en su cultura, Idaho recibe ayuda de Gumball y Darwin mientras intenta manejar sus nuevas responsabilidades de adulto.

Episodio 17. "The Tracking" (El rastreo). La familia intenta salvar a Richard de las consecuencias de una apuesta que involucra un rastreador de actividad física (fitness tracker).

Episodio 18. "The Pants" (Los pantalones). Perturbado por la decisión de Banana Joe de empezar a usar pantalones, Gumball hace todo lo que está en su poder para detenerlo.

Episodio 19. "The Necroprancer" (El Necro-bailarín). Gumball y Darwin viajan al inframundo con Carrie, con la intención de encontrarle un cuerpo permanente.

Episodio 20. "The Rewrite" (La reescritura). Los chicos están a punto de descubrir la verdad sobre Elmore, pero su viejo némesis decide reescribir la historia.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “THE WONDERFULLY WEIRD WORLD OF GUMBALL” FUERA DE ESTADOS UNIDOS?

Fuera de Estados Unidos, la temporada 2 de “The Wonderfully Weird World of Gumball” llega a Cartoon Network y HBO Max el 2 de febrero del 2026.

Por lo tanto, si no te quieres perder la nueva entrega de la producción, asegúrate de tener acceso al canal de televisión y/o la plataforma de streaming.

Para alegría de los fans de "The Wonderfully Weird World of Gumball", las temporadas 3 y 4 de la serie animada ya han sido confirmadas (Foto: Hulu / Cartoon Network)

