Ambientada en las calles de Hawái, “The Wrecking Crew” (“Equipo Demolición” en español) sigue a los medios hermanos distanciados Jonny (Jason Momoa) y James (Dave Bautista) mientras investigan la extraña muerte de su padre, un hombre que trabajaba como investigador privado y estaba involucrado con varios grupos peligrosos. A pesar de sus diferencias y el resentimiento, deben trabajar juntos para desentrañar una conspiración que podría destruir a su familia. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la nueva película de Amazon Prime Video?

Esta comedia de acción, dirigida por Ángel Manuel Soto (“Blue Beetle”), escrita por Jonathan Tropper y producida por Jeffrey Fierson, Jason Momoa, Dave Bautista, Matt Reeves y Lynn Harris, tiene una duración de 122 minutos y su fotografía principal se realizó en Hawái y Nueva Zelanda desde el 5 de octubre de 2024.

Jason Momoa y Dave Bautista son los protagonistas de “Equipo Demolición”, que también cuenta con las actuaciones de Claes Bang, Jacob Batalon, Stephen Root, Morena Baccarin, Temuera Morrison, Frankie Adams, Miyavi, Maia Kealoha, Lydia Peckham, Stephen Oyoung, Mark R. Black, David Hekili Kenui Bell, Roimata Fox, Branscombe Richmond y Josua Tuivavalagi.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE WRECKING CREW”

1. Jason Momoa como Jonny Hale

Jason Momoa, quien debutó como actor como Jason Ioane en la serie “Baywatch: Hawaii” y que apareció en “Stargate Atlantis”, “Game of Thrones”, “Aquaman”, “Fast X”, “Frontier”, “See” y Chief of War”, interpreta a Jonny Hale, un policía suspendido que tiene una vida desordenada debido a los traumas de su infancia y el asesinato de su madre. Tras la muerte de su padre, decide buscar la verdad.

El actor Jason Momoa asume el rol de Jonny Hale, un policía suspendido, a lo largo de la película "The Wrecking Crew" (Foto: Amazon MGM Studios)

2. Dave Bautista como James Hale

Dave Bautista, conocido por interpretar a Drax en el Universo Cinematográfico de Marvel, a Rabban en las películas de “Dune” y por películas como “Spectre”, “Blade Runner 2049”, “Final Score”, “Army of the Dead”, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, “Knock at the Cabin y “The Last Showgirl”, asume el papel de James Hale, el hijo mayor de Walter y disciplinado SEAL de la Marina. A pesar de sus diferencias con su hermano, acepta trabajar con él para exponer la conspiración.

Jason Momoa interpreta a Jonny y Dave Bautista interpreta a James Hale en la película de acción "The Wrecking Crew" (Foto: Amazon MGM Studios)

3. Claes Bang como Marcus Robichaux

Claes Bang, que apareció en películas como “The Square”, “The Girl in the Spider’s Web”, “The Glass Room”, “The Last Vermeer”, “The Bay of Silence”, “Locked Down”, “The Northman”, “Stockholm Bloodbath”, “The Master and Margarita” y “Mother’s Baby”, da vida a Marcus Robichaux, un exitoso empresario que esconde varios secretos y que está involucrado con la Yakuza.

Claes Bang asume el papel de Marcus Robichaux, un empresario asociado a la Yakuza en la comedia de acción "The Wrecking Crew" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Temuera Morrison como Peter Mahoe

Temuera Morrison, que fue parte de “Tracker”, “Green Lantern”, “Aquaman”, “The Brighton Miracle “, “Dora and the Lost City of Gold”, “Occupation: Rainfall”, “The Flash”, “Aquaman and the Lost Kingdom” y “Moana 2”, interpreta a Peter Mahoe en “Equipo Demolición”. Se trata del gobernador que parece luchar por los derechos de su gente. Pero ¿es tan recto como aparenta?

5. Jacob Batalon como Pika

Jacob Batalon, que alcanzó reconocimiento internacional tras interpretar a Ned Leeds en el MCU y por aparecer en la serie “The Daily Bugle”, en la película de Netflix “Let It Snow” y en la serie “Reginald the Vampire”, asume el papel de Pika, quien trabajaba con Walter Hale y tras su muerte colabora con James y Jonny.

Morena Baccarin da vida a Valentina y Jacob Batalon da vida a Pika y en la comedia de acción "The Wrecking Crew" (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Equipo Demolición”:

Frankie Adams como Haunani “Nani” Palakiko

Miyavi como Nakamura

Stephen Root como el sargento detective Karl Rennert

Morena Baccarin como Valentina

Maia Kealoha como Lani

Lydia Peckham como Monica Robichaux

Stephen Oyoung como Akihiko

Mark R. Black como Monty

David Hekili Kenui Bell como Alekai

Roimata Fox como Leila Hale

Branscombe Richmond como Mr. K

Josua Tuivavalagi como Kai

¿DE QUÉ TRATA “EQUIPO DEMOLICIÓN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “The Wrecking Crew”, “dos hermanastros distanciados, Jonny (Jason Momoa) y James (Dave Bautista), se ven obligados a reencontrarse tras la misteriosa muerte de su padre. Mientras se proponen descubrir la verdad, secretos enterrados resurgen y sus lealtades se ponen a prueba, revelando una conspiración que puede destrozar a su familia. Juntos, están dispuestos a destruir todo lo que se interponga en su camino.”

¿CÓMO VER “THE WRECKING CREW”?

“Equipo Demolición” está disponible en Amazon Prime Video desde el 28 de enero de 2026, por lo tanto para ver la nueva película de acción solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

