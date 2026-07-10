Ambientado en un imperio inspirado en la China histórica, “Though I Am an Inept Villainess” (“Futsutsuka na Akujo dewa Gozaimasu ga” en su idioma original) es un anime de romance e intriga palaciega que narra la historia de dos mujeres que intercambian sus cuerpos y deben sobrevivir a las conspiraciones de la corte. Se trata de Kou Reirin, apodada la “mariposa” de la corte es la gran favorita para casarse con el príncipe heredero, y Shu Keigetsu, conocida como la “rata de la corte” y busca robar la posición de la primera. ¿Cuándo se estrenará en Crunchyroll?

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La serie basada en las novelas ligeras japonesas escritas por Satsuki Nakamura ha sido comparada con el exitoso anime “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” y “Kusuriya no Hitorigoto”) debido a sus notables paralelismos en ambientación, dinámicas y diseño de personajes.

Algunos de los elementos que “Though I Am an Inept Villainess” comparte con “The Apothecary Diaries” son el entorno de la Corte Imperial China, las protagonistas inteligentes y analíticas, las intrigas políticas, la resolución de misterios, y la priorización de la supervivencia sobre el romance o la reputación.

Luego del intercambio de cuerpos, las protagonistas de "Though I Am an Inept Villainess" se verán obligadas a colaborar de formas inesperadas para no morir en el intento (Foto: Doga Kobo)

¿DE QUÉ TRATA “THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Though I Am an Inept Villainess”, “en el Reino de Ei, cinco clanes presentan a sus doncellas como consortes imperiales, pero solo una será coronada emperatriz. Justo cuando la frágil y hermosa ‘mariposa de la corte’ Kou Reirin parece a punto de casarse con el príncipe heredero, la celosa ‘rata de la corte’ Shu Keigetsu roba su cuerpo. Reirin despierta en las mazmorras como la conspiradora, y las cosas parecen sombrías... ¿o no? Ahora que tiene un nuevo cuerpo robusto, ¡ni siquiera la inminente amenaza de ejecución puede detenerla!”

Por lo visto en el tráiler, Shu Keigetsu ejecuta su plan para robar la identidad de Kou Reirin durante el festival imperial. Mientras la magia surge efecto, Reirin despierta en una celda oscura y fría, acusada de ser una conspiradora y descubriendo que su nuevo cuerpo ya no sufre de su debilidad crónica.

En tanto, Keigetsu saborea su “victoria” en el palacio antes de comprender el verdadero estado de salud del cuerpo que ahora habita. Por lo tanto, su plan se convirtió en una trampa mortal.

¿CÓMO VER “THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS”?

“Though I Am an Inept Villainess”, que cuenta con Mitsue Yamazaki en la dirección, Yoshiko Nakamura en la composición de la serie y Ai Kikuchi en los diseños de personajes, se estrenará el 12 de julio de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribucion internacional.

Esta plataforma de streaming transmitirá el nuevo anime para los fans de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y la CEI. Por lo tanto, necesitas una suscripcipon al servicio para ver cada episodio.

TRÁILER DE “THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS”

REPARTO DE VOZ DE “THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS”

Manaka Iwami le da voz a Kou Reirin

Natsumi Kawaida le da voz a Shu Keigetsu

Makoto Furukawa le da voz a Ei Gyōmei

Yūichirō Umehara le da voz a Shin-u

Hana Hishikawa le da voz a Riirii

Farahnaz Nikray le da voz a Kō Tōsetsu

El anime "Though I Am an Inept Villainess" trata sobre el intercambio de cuerpos entre dos rivales en un reino inspirado en la antigua China (Foto: Doga Kobo)

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