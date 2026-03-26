“The Apothecary Diaries” ha logrado conseguir un gran número de fanáticos debido a la manera en la que combina la intriga política, misterio detectivesco y drama histórico en la China imperial. Después del emocionante final de la segunda temporada, que dejó algunos misterios sin resolver, los fans del anime basado en una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino esperan con ansias cualquier novedad sobre la tercera entrega, que se estrenará en octubre de 2026. No obstante, el nuevo anime del estudio Doga Kobo podría ser perfecto para aminorar la espera.

Se trata de “Though I Am an Inept Villainess”, anime que se centra en el intercambio de cuerpos entre dos rivales en un reino inspirado en la antigua China. La odiada Shu Keigetsu se queda en el cuerpo de la virtuosa princesa Kou Reirin, quien debe adaptarse a su nueva vida. Pero ¿qué tiene en común con “The Apothecary Diaries”?

Ambos animes se desarrollan en un contexto de corte imperial/reino, donde la política y la jerarquía, las intrigas y la supervivencia son temas centrales. Además, las protagonistas deben utilizar su ingenio para sobrevivir a los juegos de poder y los peligros del palacio.

Tanto “The Apothecary Diaries” como “Though I Am an Inept Villainess” tienen personajes principales femeninos que destacan por su inteligencia y astucia. En cuanto al género de estas dos series, comparten elementos del género de drama histórico y misterio.

El anime "Though I Am an Inept Villainess" trata sobre el intercambio de cuerpos entre dos rivales en un reino inspirado en la antigua China (Foto: Doga Kobo)

¿DE QUÉ TRATA “THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Though I Am an Inept Villainess”, “en el Reino de Ei, cinco clanes presentan a sus doncellas como consortes imperiales, pero solo una será coronada emperatriz. Justo cuando la frágil y hermosa ‘mariposa de la corte’ Kou Reirin parece a punto de casarse con el príncipe heredero, la celosa ‘rata de la corte’ Shu Keigetsu roba su cuerpo. Reirin despierta en las mazmorras como la conspiradora, y las cosas parecen sombrías... ¿o no? Ahora que tiene un nuevo cuerpo robusto, ¡ni siquiera la inminente amenaza de ejecución puede detenerla!”

“Though I Am an Inept Villainess” se basa en una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Satsuki Nakamura y fue producida por el estudio de animación Doga Kobo, que también está detrás de series como “Oshi no Ko”, “Himouto! Umaru-chan”, “Gekkan Shoujo Nozaki-kun” y “Shikimori’s Not Just a Cutie”.

FECHA DE ESTRENO DE “THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS”

“Though I Am an Inept Villainess”, que cuenta con Mitsue Yamazaki en la dirección, Yoshiko Nakamura en la composición de la serie y Ai Kikuchi en los diseños de personajes, se estrenará en julio de 2026.

TRÁILER DE “THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS”

REPARTO DE “THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS”

Manaka Iwami le da voz a Kou Reirin

Natsumi Kawaida le da voz a Shu Keigetsu

Makoto Furukawa le da voz a Ei Gyōmei

Yūichirō Umehara le da voz a Shin-u

Hana Hishikawa le da voz a Riirii

Farahnaz Nikray le da voz a Kō Tōsetsu

El anime “Though I Am an Inept Villainess” se basa en una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Satsuki Nakamura (Foto: Doga Kobo)

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