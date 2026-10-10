Debido a que comparte algunos de los elementos como el entorno de la Corte Imperial China, las protagonistas inteligentes y analíticas, las intrigas políticas, la resolución de misterios, y la priorización de la supervivencia sobre el romance o la reputación, “Though I Am an Inept Villainess” (“Futsutsuka na Akujo dewa Gozaimasu ga” en su idioma original) ha sido comparada con “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” y “Kusuriya no Hitorigoto”), que estrenó su tercera temporada el 2 de octubre de 2025.

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La serie basada en las novelas ligeras japonesas escritas por Satsuki Nakamura se estrenó el 12 de julio de 2026 y se convirtió en una de las sorpresas más queridas y populares de la temporada de verano de 2026. Gracias a su gran calidad visual y su entretenida mezcla de drama palaciego y comedia, logró cautivar tanto a la crítica como a la audiencia.

Ambientado en un imperio inspirado en la China histórica, “Though I Am an Inept Villainess” narra la historia de dos mujeres que intercambian sus cuerpos y deben sobrevivir a las conspiraciones de la corte. Se trata de Kou Reirin, apodada la “mariposa” de la corte es la gran favorita para casarse con el príncipe heredero, y Shu Keigetsu, conocida como la “rata de la corte” y busca robar la posición de la primera.

Este es el póster promocional oficial (key visual) lanzado para anunciar la continuación del anime "Though I Am an Inept Villainess". Los nuevos episodios llegarán a inicios del 2027 (Foto: Doga Kobo)

LA NUEVA IMAGEN DE “THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS” ANTES DE LA TEMPORADA 2

La segunda temporada o segunda parte de “Though I Am an Inept Villainess” fue confirmada oficialmente de forma inmediata tras la emisión del episodio 11, que marcó el final de la primera tanda en septiembre de 2026. Incluso se confirmó la fecha de estreno de los nuevos episodios, enero de 2027.

El sitio web y las cuentas oficiales también compartieron una nueva imagen principal de la segunda parte, titulada “The First Royal Outing Arc” (Arco de la Primera Visita Real) y anunciaron a tres nuevos miembros del reparto de voces: Yuichi Nakamura, Shunichi Toki y Chiaki Kobayashi.

La ilustración de la segunda parte de “Though I Am an Inept Villainess” presenta visualmente los retos que Reirin (en el cuerpo de Keigetsu) enfrentará ahora que la historia se traslada temporalmente fuera del tribunal interno de doncellas.

Además, la imagen confirma que la dinámica entre Kou Reirin y Yao Keigetsu ha cambiado, ya que ambas han aprendido a coexistir, entenderse y colaborar la una con la otra para sobrevivir a las intrigas del palacio.

El canal oficial de YouTube de TOHO Animation también compartió un nuevo video musical con el tema de apertura de milet, “Sunny”. El clip que tiene una duración de más de tres minutos incluye algunos de los mejores momentos de la primera parte.

¿Quiénes se unen al reparto de voces de “Though I Am an Inept Villainess 2”?

Yuichi Nakamura le da voz a Keikou

Shunichi Toki le da voz a Keishou

Chiaki Kobayashi le da voz a Unran

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PARTE 2 DE “THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS”?

La segunda parte de “Though I Am an Inept Villainess” se estrenará en enero de 2026 en Crunchyroll, como parte de la temporada de anime de invierno de 2027. Aún no se han confirmado la cantidad de episodios, pero se estima entre 11 y 13 nuevos capítulos.

El anime "Though I Am an Inept Villainess" trata sobre el intercambio de cuerpos entre dos rivales en un reino inspirado en la antigua China y contará con una segunda parte que se estrenará en 2027 (Foto: Doga Kobo)

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