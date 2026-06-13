Para los que esperan la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria”), que llegará en octubre de 2026, Crunchyroll tiene el anime perfecto. Llegará en julio y tiene algunos elementos en común con la serie basada en la novela ligera japonesa escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino. Se trata de “Though I Am an Inept Villainess”, que se centra en un intercambio de cuerpos entre una hermosa doncella y una infame villana, quienes deben sobrevivir a las conspiraciones reales y evitar la ejecución. Además de fecha de estreno, también cuenta con nuevo tráiler.

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“The Apothecary Diaries” y “Though I Am an Inept Villainess” se desarrollan en un contexto de corte imperial/reino, donde la política y la jerarquía, las intrigas y la supervivencia son temas centrales. Además, las protagonistas deben utilizar su ingenio para sobrevivir a los juegos de poder y los peligros del palacio.

Además, en ambos animes hay un príncipe heredero o figura masculina de alto rango que se siente fascinado por la personalidad única y la inteligencia de la protagonista. Pero el nuevo anime introduce un elemento fantástico: el intercambio de cuerpos (body-swap).

El anime "Thought I Am an Inept Villainess" destaca por sus protagonistas femeninas que sobresalen por su astucia y por resolver intrigas políticas (Foto: Doga Kobo)

EL NUEVO TRÁILER DE “THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS”

El nuevo tráiler de “Though I Am an Inept Villainess”, que se basa en una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Satsuki Nakamura, se publicó en los primeros días de junio de 2026 y revela nuevos detalles de la esperada serie. La fecha de estreno exacta y el tema de apertura oficial, titulado “Sunny”, interpretado por milet.

En el avance del anime producido por el estudio de animación Doga Kobo, que también está detrás de series como “Oshi no Ko”, “Himouto! Umaru-chan”, “Gekkan Shoujo Nozaki-kun” y “Shikimori’s Not Just a Cutie”, también destacan nuevas incorporaciones al reparto de voces, incluyendo a Rei Igarashi como Kou Kenshu, Ai Kayano como Shu Gabi, Mai Nakahara como Kin Seika, Inori Minase como Ran Hoshun y Yui Ishikawa como Gen Kasui.

Ellos se suman al reparto confirmado que incluye a Manaka Iwami como Kou Reirin, Natsumi Kawaida como Shu Keigetsu, Makoto Furukawa como Ei Gyoumei, Yuichiro Umehara como Shin-U, Hana Hishikawa como Leelee y Farahnaz Nikray como Kou Tousetsu.

¿DE QUÉ TRATA “THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Though I Am an Inept Villainess”, “en el Reino de Ei, cinco clanes presentan a sus doncellas como consortes imperiales, pero solo una será coronada emperatriz. Justo cuando la frágil y hermosa ‘mariposa de la corte’ Kou Reirin parece a punto de casarse con el príncipe heredero, la celosa ‘rata de la corte’ Shu Keigetsu roba su cuerpo. Reirin despierta en las mazmorras como la conspiradora, y las cosas parecen sombrías... ¿o no? Ahora que tiene un nuevo cuerpo robusto, ¡ni siquiera la inminente amenaza de ejecución puede detenerla!”

Por lo visto en el avance, justo cuando Reirin parece tener su futuro asegurado, Keigetsu roba su cuerpo. Reirin despierta en las mazmorras acusada de ser una conspiradora, pero no todo es negativo, ya que ahora posee un cuerpo fuerte. Por lo tanto, no se rinde ante la inminente amenaza de ejecución y decide contraatacar utilizando las mismas artimañas de la corte.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS”?

“Though I Am an Inept Villainess”, que cuenta con Mitsue Yamazaki en la dirección, Yoshiko Nakamura en la composición de la serie y Ai Kikuchi en los diseños de personajes, se estrenará el 12 de julio de 2026.

Crunchyroll ha confirmado que transmitirá el nuevo anime para los fans de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y la CEI.

El anime "Thought I Am an Inept Villainess" promete una mezcla envolvente de drama histórico, engaños palaciegos y desarrollo de personajes (Foto: Doga Kobo)

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