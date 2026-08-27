Lo que debe ser un divertido y alocado viaje de despedida de soltera se convierte en un lío cuando se unen invitados sorpresas, salen algunos secretos a la luz y surgen dramas amorosos en “Toda la verdad de mis mentiras” (“All The Truth in My Lies” en inglés), miniserie española de Netflix. Los más afectados son Coco (Itziar Manero) y Marín (Daniel Ibáñez), quienes son mejores amigos, viven juntos desde hace años y no se atreven a confesar lo que siente realmente. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta nueva producción? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama, el reparto y otros datos relevantes.

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María Togores dirige este drama romántico junto a Marina Pérez, quien también está a cargo del guion con Montaña Marchena. La transición de una amistad platónica o de convivencia a un sentimiento romántico, el miedo al rechazo y el cierre de etapas son algunos de los temas de esta serie.

“Toda la verdad de mis mentiras” cuenta con las actuaciones de Daniel Ibáñez (“La novia gitana”, “Segundo premio”), Itziar Manero (“Manual para señoritas”, “Las chicas están bien”), Ricardo Gómez (“La Suerte: una serie de casualidades”, “Cuéntame cómo pasó”), Brays Efe (“Paquita Salas”, “Tengo que morir todas las noches”), Lucía de la Fuente (“Tóxico”, “Las brujas de Zugarramurdi”) y Clara Sans (“Innato”, “Celeste”), entre otros.

Itziar Manero se encarga de interpretar a Coco y Daniel Ibañez se encarga de interpretar a Marin en la serie española "Toda la verdad de mis mentiras" (Foto: Netflix)

¿EN QUÉ SE BASA “TODA LA VERDAD DE MIS MENTIRAS”?

“Toda la verdad de mis mentiras” está basada en la novela homónima de Elísabet Benavent, escritora española de novelas de comedia romántica. No es la primera vez que sus obras inspiran series de Netflix, “Valeria”, “Un cuento perfecto” y “Fuimos canciones” también se basan en sus libros.

¿DE QUÉ TRATA “TODA LA VERDAD DE MIS MENTIRAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Toda la verdad de mis mentiras”, “Coco y Marín son íntimos amigos y compañeros de piso desde hace años. Con la pandilla completa, están por emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca. Lo que parecía una aventura de celebración de la amistad pronto se convierte en una bomba de relojería cuando empiezan a salir a la luz los secretos que todos esconden.”

Por lo visto en el tráiler, Coco empieza a sentir celos cuando ve a Marín muy cerca de su amiga Aroa, quien propone invitarlo a él y a otro amigo a la despedida de soltera de Blanca, quien está muy nerviosa por los planes de su grupo y también parece ocultar un secreto.

¿CÓMO VER “TODA LA VERDAD DE MIS MENTIRAS”?

“Toda la verdad de mis mentiras” se estrenará el viernes 28 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva miniserie española solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “TODA LA VERDAD DE MIS MENTIRAS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “TODA LA VERDAD DE MIS MENTIRAS”

Itziar Manero como Coco

Daniel Ibáñez como Marín

Clara Sans como Blanca

Ricardo Gómez como Gus

Lucía de la Fuente como Aroa

Brays Efe como Loren

Luismi de la Cruz

Roman Rymar

Paula Castellote como Noa

Victor Montesinos

Daniel Ibañez como Marin, Lucia de la Fuente como Aroa, Clara Sans como Blanca, Itziar Manero como Coco, Ricardo Gomez como Gus y Brays Efe como Loren en la serie española "Toda la verdad de mis mentiras" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “TODA LA VERDAD DE MIS MENTIRAS”?

“Toda la verdad de mis mentiras”, que cuenta con Elísabet Benavent, Ángel Armada y Marina Pérez como productores ejecutivos, tiene cinco episodios.

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