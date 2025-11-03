Ryan Murphy volvió a hacerlo. El creador de series como “American Horror Story”, “Glee” y “Nip/Tuck” está ampliando su prolífico portafolio con un nuevo drama legal que no tiene nada que envidiarle a sus anteriores producciones. De hecho, podría llegar a ser la envidia de todo Hollywood por reunir en una sola historia a estrellas como Glenn Close, Naomi Watts, Sarah Paulson y a la mismísima Kim Kardashian. Sí, Kim Kardashian.

“Todo vale” (“All’s Fair”) es la nueva serie de Murphy para Hulu (y Disney+), donde un grupo de abogadas especializadas en derecho de familia dejan un bufete de alto perfil, dominado por hombres, para fundar su propio despacho en Los Ángeles y defender principalmente a mujeres en proceso de divorcio, sin despeinarse ni perder ni una gota de clase en el camino.

Lujo, amor y traición no faltarán en esta serie, que desde ya ha encendido la expectativa en el streaming, tanto por su temática de empoderamiento femenino y sororidad como por las actrices que ha podido reunir para sus 10 capítulos que comenzarán a emitirse este martes 4 de noviembre.

¿Quiénes integran el elenco principal de “Todo vale”? Aquí te dejo la lista completa.

GUÍA DEL ELENCO DE “TODO VALE”

1. Kim Kardashian - Allura Grant

La ambiciosa abogada Allura Grant es una de las fundadoras del nuevo bufete, especializada en derecho familiar y divorcios de alto perfil. Su personaje equilibra la ética profesional con el glamour y la astucia mediática.

¿Quién es Kim Kardashian? Es una empresaria, influencer, actriz y modelo estadounidense, cuya fama explotó gracias al reality show Keeping Up with the Kardashians. Además de liderar una serie de emprendimientos comerciales como SKIMS, Kim estudia derecho desde el año 2019 y se ha involucrado en causas por la reforma penitenciaria.

Kim Kardashian es la abogada Allura Grant en la serie "Todo vale" (Foto: Hulu)

2. Glenn Close - Dina Standish

Mentora de las protagonistas, Dina es una abogada veterana, respetada en los círculos legales por su experiencia y habilidad para negociar casos complejos.

Nacida en 1947, Glenn Close es una de las actrices más laureadas de Hollywood, ocho veces nominada al Óscar y ganadora de los premios Emmy, Tony y Globos de Oro. Es famosa por películas como Fatal Attraction y Dangerous Liaisons.

Glenn Close es la abogada Dina Standish en la serie "Todo vale" (Foto: Hulu)

3. Naomi Watts - Liberty Ronson

Liberty Ronson es una abogada perspicaz y sofisticada, con gran habilidad para los detalles legales y especialista en representación internacional.

Naomi Watts es una actriz británica que ha sido nominada al Óscar por 21 Grams y The Impossible. También es conocida por Mulholland Drive, King Kong y The Ring. Ha alternado cine independiente y grandes producciones.

Naomi Watts es la abogada Liberty Ronson en la serie "Todo vale" (Foto: Hulu)

4. Sarah Paulson - Carrington Lane

Enemiga y rival legal de las protagonistas, Carrington Lane se caracteriza por su ingenio, carisma y estrategias agresivas en los tribunales.

¿Quién es Sarah Paulson? Es una actriz ganadora del Emmy y Globo de Oro. Famosa por sus roles en múltiples series de Ryan Murphy, especialmente en American Horror Story y American Crime Story.

Sarah Paulson es la abogada Carrington Lane en la serie "Todo vale" (Foto: Hulu)

5. Niecy Nash-Betts - Emerald Greene

Exdetective y madre soltera, Emerald Greene es ahora abogada en el bufete dedicado a defender mujeres que son víctimas de injusticias.

Nacida en 1970, Nash es actriz y comediante conocida por Reno 911!, Claws y Monster: The Jeffrey Dahmer Story, con la que ganó un Emmy.

Niecy Nash-Betts es la abogada Emerald Greene en la serie "Todo vale" (Foto: Hulu)

La más joven del equipo. Milan es una abogada con ideas frescas y gran empatía, reclutada por el bufete por su talento y pasión por la justicia.

Teyana Taylor es una cantante, actriz y coreógrafa estadounidense nacida en 1990. Conocida por su música, videoclips icónicos y papeles en cine y TV (The Breaks, A Thousand and One). Recientemente la has visto en la película de Netflix Straw y junto a Leonardo DiCaprio en One Battle After Another.

Teyana Taylor es Milan en la serie "Todo vale" (Foto: Hulu)

OTROS ACTORES DE “TODO VALE”

7. Matthew Noszka: Actor y modelo estadounidense, conocido por Star y campañas con Nike y Calvin Klein.

8. Elizabeth Berkley: Famosa por Saved by the Bell y Showgirls.

9. Jennifer Jason Leigh: Nominada al Óscar por The Hateful Eight, además de popular por la serie Atypical y la película de terror Single White Female.

10. Judith Light: Galardonada actriz, conocida por Transparent, Ugly Betty y Who’s the Boss?

11. Ed O’Neill: Icono de TV, protagonista de Married with Children y Modern Family.

12. Brooke Shields: Actriz y modelo, célebre desde niña por The Blue Lagoon y series de TV como Suddenly Susan.

13. Jessica Simpson: Cantante, actriz, empresaria y personalidad televisiva estadounidense.

FICHA COMPLETA DE LA SERIE “TODO VALE”

Elemento Detalle Título original All’s Fair Título en español Todo vale / Todas las de la ley Género Drama legal Creadores Ryan Murphy, Jon Robin Baitz, Joe Baken País de origen Estados Unidos Idioma Inglés Temporadas 1 (confirmada) Episodios 10 (primera temporada) Duración por episodio 50-60 minutos (aprox.) Fecha de estreno 4 de noviembre de 2025 Plataforma Hulu (EE.UU.); Disney+ (internacional, Hulu Hub) Elenco principal Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Sarah Paulson, Niecy Nash, Teyana Taylor Productoras 20th Television, Disney Television Studios, Old Friends Productions Locaciones de rodaje Los Ángeles, California Formato de imagen 16:9 HD Sonido Dolby Digital Producción ejecutiva Ryan Murphy, Kim Kardashian, Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash, Jon Robin Baitz, Joe Baken y otros Sinopsis Un equipo de abogadas especialistas en divorcios inicia su propio bufete para enfrentarse a grandes casos y desafíos en Los Ángeles. Valoración inicial IMDb 4.2 (primeros votos, sujeto a cambio con el estreno real)

