Hay estudios que no necesitan presentación y Toei Animation es uno de ellos. Y es que si alguna vez te emocionaste con una transformación de “Dragon Ball Z”, soñaste con zarpar junto a Luffy en “One Piece” o tarareaste la apertura de “Digimon”, ya conoces su trabajo, aunque no hayas reparado en el nombre detrás de cámaras. Así, este 2026, el estudio llegó a una cifra redonda que no pasó desapercibida entre los fans del anime: 70 años de trayectoria. Entonces, si quieres sumarte a la fiesta desde la comodidad de tu casa, aquí te traigo 6 títulos imprescindibles de su catálogo puedes encontrar hoy mismo en Crunchyroll.

Vale precisar que Toei Animation fue fundada en 1956 como la primera productora de animación a gran escala de Japón.

De esta manera, el pasado viernes 31 de julio del 2026, la compañía cumplió 70 años, razón por la que lanzó un video conmemorativo especial, el cual resume su historia en tan solo un minuto.

¿QUÉ ANIMES DE TOEI ANIMATION PUEDES VER EN CRUNCHYROLL?

1. “Dragon Ball Z” (1989)

Empiezo la lista con “Dragon Ball Z”, la secuela directa de “Dragon Ball” que se sitúa cronológicamente antes de los eventos de “Dragon Ball Super”.

Este anime sigue las sagas de Freezer, los Androides y Buu, consolidándose como uno de los shonen de batallas más influyentes del catálogo.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

"Dragon Ball Z" es un icónico anime que explora géneros como la ciencia ficción, la acción, la fantasía y las aventuras (Foto: Toei Animation)

2. “Digimon Adventure” (1999)

“Digimon Adventure”, por su parte, es la primera serie de la popular franquicia “Digimon”.

El anime presenta a un grupo de niños que viajan al Mundo Digital junto a sus criaturas, una historia que luego continuaría en “Digimon Adventure 02”.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

3. “One Piece” (1999)

Por otro lado, “One Piece” adapta el manga de Eiichiro Oda y sigue la travesía de Luffy y los Sombrero de Paja en busca de un legendario tesoro.

Gracias a su emisión continua, este se ha convertido en uno de los animes más longevos del catálogo.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

4. “Marmalade Boy” (1994)

“La familia crece” (“Marmalade Boy”) es un romance escolar clásico basado en el manga de Wataru Yoshizumi.

Así, este anime se centra en la vida cotidiana y sentimental de Miki y Yuu dentro de una peculiar familia ensamblada.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

La trama del anime "Marmalade Boy" se desarrolla entre el romance, el drama y la comedia (Foto: Toei Animation)

5. “Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco” (2019)

“Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco” es una reinterpretación de la historia original de “Saint Seiya”.

Entonces, producido en colaboración con Netflix, el anime ha sido pensado como puerta de entrada moderna al universo de los Caballeros de Atenea.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

6. “Lovely Complex” (2007)

Cierro la lista con “Lovely Complex”, una comedia romántica escolar basada en el manga de Aya Nakahara.

Este anime sigue la relación entre Risa y Otani, y explora con humor las inseguridades y dinámicas de las parejas en la adolescencia.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

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