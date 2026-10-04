La cuarta temporada del anime “Tokyo Revengers” por fin se lanzó a través de Disney+ y Hulu, y—con su llegada al streaming—se sumó un nuevo opening a los temas de apertura que han acompañado la historia de Takemichi a lo largo de los años. Así, además de la música a cargo de la banda JO1, esta presentación audiovisual ha llamado la atención de los fans por su propuesta dinámica y colores intensos. En ese sentido, si te gustaría disfrutar del clip y conocer más detalles sobre su producción, esta nota es para ti.

Vale precisar que esta adaptación del manga de Ken Wakui es un shonen de pandillas juveniles con viajes en el tiempo.

De esta manera, está pensado para quienes disfrutan de los dramas animados con peleas y vínculos intensos.

¿CÓMO ES EL OPENING DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

El tema oficial del opening de la temporada 4 de “Tokyo Revengers” se titula ‘IGNITE’, lo interpreta el grupo japonés JO1 y ya está disponible en Spotify, Apple Music y otras plataformas de streaming.

Aquí, las imágenes muestran a los miembros de la Tokyo Manji en caminos nuevos, la sonrisa del Mikey de antes, los rostros de Takemichi y sus amigos recordando el pasado, y el inicio de una nueva pelea.

Y, entre los fans, el clip viene recibiendo elogios por su energía y la forma en la que la animación acompaña cada golpe de la canción, destacando su creatividad y su calidad visual.

Si quieres verlo, puedes disfrutarlo debajo de estas líneas.

¿QUIÉN ESTÁ A CARGO DEL ENDING DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

Por otro lado, el ending de la cuarta entrega de “Tokyo Revengers” se llama ‘TRICK STAR’ y lo canta go!go!vanillas.

Este tiene una duración de 1:30 min. y, al igual que el opening, ya está disponible en YouTube.

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”?

La temporada 4 de “Tokyo Revengers” se estrenó el pasado viernes 2 de octubre del 2026 y se emite en exclusiva por Disney+ (a nivel mundial) y Hulu (en Estados Unidos).

Por lo tanto, para disfrutar de sus episodios semanales sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es el LINK OFICIAL de la producción en Disney+.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”?

A continuación, conoce al elenco de voces japonesas de la cuarta entrega de “Tokyo Revengers”:

Yuki Shin como Takemichi Hanagaki

Azumi Waki como Hinata Tachibana

Yuu Hayashi como Manjiro Sano (Mikey)

Masaya Fukunishi como Ken Ryuguji (Draken)

Nobunaga Shimazaki como Izana Kurokawa

Seiichiro Yamashita como Kakucho

Daisuke Namikawa como Ran Haitani

Hiro Shimono como Rindo Haitani

"Tokyo Revengers" es un anime que explora géneros como la acción y el drama a lo largo de su trama (Foto: Kodansha)

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